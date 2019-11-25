28 ноября 2019 года начинается Рождественский пост

Понедельник, 25 ноября

Поста нет

Евангелие дня (от Луки, 14 гл.)

(...) кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником.

Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить?

Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?

Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире.

Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником.

Соль — добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит! Вторник, 26 ноября

Поста нет

Святитель Иоанн Златоуст (IV век)

Учился у лучших философов, но обратился к изучению Священного Писания, крестился и стал чтецом в храме. Принял монашество, которое называл «истинной философией». Четыре года жил в пустыне. Два года соблюдал полное безмолвие, создавая христианские труды.

Вернулся в город Антиохию и стал блестяще проповедовать, за что его прозвали — Златоуст. Каждый день к нему в храм шли люди. А его ученики записывали за ним его проповеди. На милостыню, поданную благодарными христианами, содержался приют, где жили три тысячи обездоленных, покупалась еда для заключенных, странников и больных.

В 50 лет стал архиепископом Константинополя. На свое жалованье содержал больницы и приюты. В своем слове обличал распущенные нравы императрицы, был отправлен в ссылку, где в тяжелейших условиях скончался.

Среда, 27 ноября

Постный день

Апостол Филипп

Проповедовал в Греции, исцеляя больных. И даже воскресил младенца, умершего на руках у матери. Узнав о том, что апостол многих приводит к вере, в Элладу пришли иудеи во главе с первосвященником. Они собрали на площади народ и обвинили Филиппа во лжи, сказав, что его сподвижники похитили тело Христа, а теперь врут о Его Воскрешении. После этих слов все хулители внезапно ослепли. И тут Филипп сотворил очередное чудо: после его молитвы ослепшие снова прозрели. Весть об этом привела к вере еще большее число греков.

Был распят вместе с апостолом Варфоломеем в городе Памукалле. Во время казни случилось землетрясение, побившее камнями палачей. Но по молитвам умирающего Филиппа, палачи были исцелены и стали христианами. Четверг, 28 ноября

Постный день

Начало Рождественского поста

Продолжается до 7 января. Установлен он для того, чтобы достойно подготовится ко дню Рождества Христова. Устав учит воздерживаться от мяса, сыра, коровьего масло, молока, яиц.

В понедельник, среду и пятницу пищу принимают без постного масла (сухоядение). Рыба разрешается в субботние и воскресные дни. Со 2 по 6 января — строгий пост.

Если человек проникается сознанием собственного превосходства от того, что он постится, то наносит вред своей душе. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, искоренением страстей, прощением обид.

Пятница, 29 ноября

Рождественский пост

Апостол Матфей

Был апостолом из Двенадцати. До обращения ко Христу Матфей служил мытарем, сборщиком податей. После Вознесения перед уходом на проповедь написал Евангелие. В ряду книг Нового Завета он стоит первым. Матфей обошел пять стран. Последней была Эфиопия, населенная племенами каннибалов. Своим словом Матфей обратил к вере местных жителей и исцелил бесноватую жену и сына местного правителя Фулвиана. Но тот обвинил апостола в колдовстве и приказал сжечь его. После тело Матфея положили в железный гроб и бросили в море. На следующее утро волной гроб внесло на берег. Тогда Фулвиан раскаялся в содеянном и принял крещение.

Суббота, 30 ноября

Разрешена рыба

Притча дня

Николай Сербский так говорил ученикам:

— Когда царь хочет взять неприятельский город, то, прежде всего, удерживает воду и съестные припасы. Неприятель, погибая от голода, вынужден покориться ему. Так бывает и с грехами. Если человек будет жить в посте и молитве, то враг, ослабев, покидает его душу.

Он же учил:

— Если пожелаешь чужого, возненавидишь свое, потеряешь и то, и другое. Если часто пьешь за чужое здоровье, потеряешь свое. Если постоянно считаешь чужие деньги, все меньше будет своих. Если постоянно считаешь чужие грехи, будешь множить свои.

Воскресенье, 1 декабря

Разрешена рыба

Проповедь дня

Феофан Затворник:

Сказав притчу* о разбогатевшем, который собирался только есть, пить и веселиться и за то поражен был смертию, Господь заключил: «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Богатеющие только и думают о плотских утехах. Желающие избежать этой горькой участи пусть богатеют только в Бога. А так как богатство от Бога, то, когда оно течет, и посвящай его Богу, и выйдет святое богатство. Все избытки разделяй с нуждающимся: это будет то же, что данное Богом возвращать Богу. Кто бедному дает, тот Богу дает.

* В этот день в храмах читается притча о Богаче, Евангелие от Луки (гл. 12).

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КСТАТИ

Доказательство Бога

(Продолжение. Начало здесь >>)

Когда часовщик собирает механизм часов, он скрупулезно прилаживает одну деталь к другой, берет пружину точно рассчитанной длины, определенных размеров стрелки и т.д. Но насколько сложнее, гармоничнее и разумнее устройство Вселенной!

Альберт Эйнштейн (1879 — 1955), сформулировавший теорию относительности, сказал: «Гармония естественного закона открывает столь превосходящий нас Разум, что по сравнению с ним любое систематическое мышление и действие человеческих существ оказывается в высшей мере незначительным подражанием».

Вселенная является упорядоченной и гармоничной комплексной системой, состоящей из взаимосвязанных частей, каждая из которых подчинена особым законам, а все в целом управляются комбинацией общих законов. Поэтому невозможно допустить, чтобы все это было делом случая.

«Космологическое доказательство» бытия Бога было разработано еще древними греками и чаще всего встречается в следующем виде: каждая вещь в мире и все, вся Вселенная в целом имеет причину своего существования, но продолжать эту последовательность, цепочку причин до бесконечности нельзя — где-то должна быть Первопричина.

Так, знаменитый Луи Пастер (1822 — 1895), разработавший, между прочим, всемирно известный процесс очищения молока, который с тех пор носит его имя, часто упоминал «космическую асимметричную Силу», которая создала жизнь. Он полагал, что понятие ПРИЧИНА «следовало бы резервировать для единственного божественного импульса, который сформировал эту Вселенную».

Понятно, что такой беспричинной причиной является Бог: «Бог не человек» — Он духовен («идеален», как мысль), то есть находится вне времени и пространства, поэтому не возникает, а существует вечно, являясь не причиной в физическом значении этого слова, но Создателем видимой Вселенной и ее законов.

Георгий Хлебников.

(Продолжение следует)