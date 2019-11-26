Как пристроить пожилого человека в пансионат в Челябинской области

Скандал в доме для престарелых «Золотая осень» обнажил неприглядное положение стариков. Частный пансионат на поверку оказался гораздо хуже государственного интерната.

Напомним, прокуратура нашла тут страшные нарушения всяческих правил: полуголодные старики жили в пансионате в грязи и фактически без присмотра медицинских работников. За постояльцами приглядывали случайные люди. Фактически старики доживали свой век, как в концлагере.

Теперь работу «Золотой осени» проверяют силовики. Всех постояльцев отправили по больницам. После этого каждому найдут место в государственных интернатах. Кстати, они бывают трех видов: дома-интернаты для престарелых и инвалидов, геронтологические центры, психоневрологические интернаты.

КП-Челябинск узнала, как найти место в таком заведении самостоятельно.

БОЛЬШИНСТВО ПОСТОЯЛЬЦЕВ — С РАССТРОЙСТВАМИ ПСИХИКИ

Каждый год в государственные интернаты заселяются более 500 стариков и инвалидов. Почти все они находятся в тяжелом состоянии, родные просто не могут обеспечить им должный уход. В основном это люди с тяжелыми расстройствами психики.

Многие постояльцы интернатов не могут обслуживать себя сами или уже не ходят.Фото: Алексей ФОКИН

— Мы берем на стационарное обслуживание жителей Челябинской области, которые не могут ухаживать за собой сами, не могут самостоятельно передвигаться. И не всегда это старики. Иногда человек становится беспомощным из-за болезни или полученной травмы, — рассказали КП-Челябинск в министерстве социальной защиты Челябинской области.

НИКАКОЙ ОЧЕРЕДИ В ПРИЮТЫ

Чтобы оформить старика в интернат, сам будущий постоялец, его близкие или законные представители должны подать заявление в соцзащиту по месту жительства. А потом — собрать пакет документов. Сотрудники соцзащиты подскажут перечень и где именно получать необходимые справки (см. ниже).

На заявление может прийти отказ. Это случается, если человек недостаточно болен и соцработник может помогать ему на дому. Или же человек социально опасен по какой-то причине.

— Если человека признают нуждающимся в выделении места в стационаре, мы разрабатываем индивидуальную программу предоставления социальных услуг и направляем больного в подходящее заведение, — замечают в минсоце.

Кстати, очередей в интернаты сегодня нет. Самое непростое — собрать необходимые документы.

КВАРТИРУ МОЖНО НЕ ОТДАВАТЬ

Многие опасаются, что за жизнь в пансионате человек должен отдать государству свою квартиру. Такого закона нет. Однако кое-чем все-таки придется жертвовать.

— По российским законам, социальные услуги в стационаре предоставляются за плату или частичную плату. Это правило, правда, не распространяется на детей и пострадавших в результате ЧС, во время вооруженных межнациональных конфликтов, — говорят в соцзащите.

Плату рассчитывают по специальным тарифам, но она не должна превышать 75% от пенсии постояльца. Поэтому три четвертых дохода перечисляют на счет интерната, а остальное человек может оставить себе.

Если человек признан недееспособным, 25% от пенсии могут отдавать близким, но только после того, как это одобрит орган опеки и попечительства.

Как живет человек в интернате, может проверить любой человек. К нему свободно могут приходить близкие, друзья, адвокаты, нотариусы, священник, представители разных организаций. Только не ночью.

КАК ВЫБРАТЬ ЧАСТНЫЙ ПАНСИОНАТ

Для начала неплохо бы заглянуть в реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области (на сайте минсоца в разделе «Социальное обслуживание населения»). Все организации в нем проверены и работают исключительно в рамках закона.

Среди сотрудников пансионата не должно быть случайных людей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если пансионата в реестре нет:

— изучите сайт пансионата (виды социальных услуг, имя руководителя, персональный состав работников с указанием их квалификации и опыта работы в данной сфере, как оборудованы помещения, есть ли лицензия на такие услуги);

— посетите пансионат лично (обратите внимание, как оборудованы помещения, где готовят пищу, какое помещение отведено для санитарных и гигиенических процедур, есть ли в пансионате помещение для досуга, созданы ли условиях для маломобильных граждан);

— изучите отзывы в интернете.

НА ЗАМЕТКУ

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ГОТОВИТЬ

Перечень документов, необходимых для устройства в государственный интернат:

1) заявление гражданина или его законного представителя, написанное по особой форме;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, его законного представителя, в том числе страницы с «пропиской» (для несовершеннолетних — копия свидетельства о рождении);

3) заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра о рекомендуемом профиле стационарной организации социального обслуживания;

4) заключение врачебной комиссии медицинской организации о степени утраты способности заявителя к самообслуживанию, к самостоятельному передвижению;

5) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний для помещения в стационар;

6) копия справки об инвалидности;

7) копия индивидуальной программы реабилитации инвалида, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для заявителей, являющихся инвалидами);

8) выписка из медицинской карты (акт первичного психиатрического освидетельствования), выданная психоневрологической медицинской организацией (для заявителей, имеющих психическое расстройство);

9) копии документов, подтверждающих статус лица, имеющего право на внеочередное или преимущественное поступление в стационарную организацию социального обслуживания;

10) две фотографии 3x4 см;

11) копия сертификата о профилактических прививках (для несовершеннолетних в обязательном порядке, для совершеннолетних — при наличии);

12) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для несовершеннолетних);

13) документ, подтверждающий полномочия законного представителя;

14) акт органа опеки о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот (для несовершеннолетних детей-сирот и оставшихся без попечения родителей);

15) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

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