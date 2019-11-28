Хочу идеальную улыбку: задай вопрос стоматологу

В каких случаях стоит сохранить зуб, а когда требуется его удаление и имплантация? Правда ли, что импланты часто не приживаются? Почему даже при тщательном уходе за зубами возникает кариес? И нужно ли посещать стоматолога, если зубы не болят?

На эти и многие другие вопросы стоматологического здоровья отвечает стоматолог-ортодонт, хирург-имплантолог клиники «Зубной стандарт» Елена Коновалова.

Вопрос. Здравствуйте. У сына проблемы с зубками. Некоторые врачи советуют полностью удалить все плохие зубы и ждать появления коренных. Действительно ли это так, или стоит дождаться самостоятельной смены зубов?

Ответ. В этом вопросе есть два момента, которые важно понимать.

Первый — под молочными зубками находятся зачатки постоянных зубов. Если молочные зубки поражаются кариесом, то инфекция может распространиться вглубь и повредить зачаток постоянного зуба. Предотвратить это можно, своевременно вылечив молочные зубки или удалив их. Это определяет врач-стоматолог.

Второй момент — плохие молочные зубы не всегда надо удалять. Это зависит от возраста вашего ребенка. Дело в том, что после удаления молочных зубов кость постепенно заживает и уплотняется. Эта плотная кость может затруднить прорезывание постоянных зубов.

Эти моменты решает детский врач-стоматолог после полного обследования ребенка. Узнать подробную информацию вы можете, записавшись на консультацию к одному из наших прекрасных специалистов!

Вопрос. Моя ситуация это только 100% протезирование, слышал о технологии "Все на 4х". Можно узнать подробности и примерную стоимость.

Ответ. Технология «All-on-4» позволяет восстановить функцию зубочелюстной системы, когда количество костной ткани у пациента недостаточно для установки классических имплантатов. Благодаря этой методике имплантаты устанавливаются под определенным углом, обходя анатомические образования в челюстях и захватывая большую площадь внутри костей. За счет этого вы можете восстановить полный зубной ряд, не прибегая к имплантации каждого отдельного зуба.

В нашей клинике производится одномоментная установка временных протезов. Это значит, что вы получаете зубы в тот же день, что и установка имплантатов!

Примерная стоимость хирургической части и временного протеза — 200 000 рублей. Изготовление постоянного протеза составляет около 150 000 рублей. Постоянный протез устанавливается спустя 6 месяцев после установки имплантатов — это необходимо для того, чтобы имплантаты полностью прижились в костной ткани и получили вторичную стабилизацию.

Для того, чтобы узнать, можно ли установить имплантаты по системе «All-on-4», необходима консультация специалиста. В нашей клинике вы можете пройти полный комплекс обследования, чтобы впоследствии радовать близких новой сияющей улыбкой!

Вопрос. У меня остался один зуб мудрости. Нижний. Остальные удалили. Никогда не беспокоили. И оставшийся не беспокоит. Он под «капюшоном». Делали рентген — на соседний зуб не давит. Можно ли его не удалять и так прожить до скончания дней, не будет ли он там гнить и беспокоить?

Ответ. Если ваш зуб не прорезался и не беспокоит, пользы он все же не приносит, так как в жевании участия не принимает и «запасным» зубом тоже не является— например, под опору для ортопедической конструкции такой зуб не подойдет.

При прорезывании даже «идеального» зуба вы, скорее всего, столкнетесь с перикоронитом — воспалением мягких тканей десны, окружающих прорезывающийся зуб. Это состояние сопровождается сильной болью, набуханием десны, часто повышением температуры. Образуется так называемый «капюшон», который не дает зубу полностью прорезаться, под него забивается пища.

Так же восьмой зуб может начать расти в сторону остальных зубов, приводя к их смещению.

Как пример — прорезавшаяся восьмерка может создавать препятствие для правильных движений нижней челюсти, из-за чего будет происходит постоянная микротравма височно-нижнечелюстного сустава.

Вывод такой: нет однозначного для всех ответа, что делать с зубами мудрости, — этот вопрос должен решаться индивидуально.

Узнать это вы сможете только после рентген-диагностики и осмотра стоматолога.

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