Огонь и вода. К рекультивации старых шахт в Копейске подключается федеральное министерство

Выражение «земля горит под ногами» имеет и реальный смысл. Близ озера Курочкино под Копейском полыхают пожары в штольнях отработанных угольных шахт. Скопившаяся за десятилетия выработок пыль под действием кислорода то тлеет, то вспыхивает. Из-под земли идут дым, гарь.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА

Неприятностей добавило обмеление Курочкино. Раньше вода блокировала доступ воздуха в штольни. Восполнить потерю пытались перекачкой воды из озера Смолино. Но этим летом ее уровень в Курочкино опять упал. Сквозь трещины в грунте кислород проникает в подземные глубины.

Победить огненную стихию пытались «закупоркой»: над местом эндогенных пожаров уложили толстый слой глины, блокировав доступ кислорода.

И пожары прекратились. На время. А теперь земля опять тлеет, окрестности затянуты дымом.

Губернатор Алексей Текслер распорядился разработать план действий по рекультивации отработанных угольных шахт в Копейске. В работу включилось Министерство энергетики РФ.

Вопрос находится в после зрения главы региона с весны. В апреле он побывал в Копейске, встретился с жителями, которые посетовали на глубинные возгорания, дым и гарь.

Для полного решения вопроса требуется помощь федерального уровня.

— Федеральная поддержка нужна на всех этапах, начиная с научно обоснованной оценки рисков и заканчивая комплексом технических мероприятий. Мы должны совместно с Министерством энергетики Российской Федерации понять пути решения проблемы, найти механизмы и алгоритмы совместных действий, — сказал Алексей Текслер.

По распоряжению губернатора темой займется специальная рабочая группа. В нее войдут представители правительства Челябинской области, Минэнерго РФ и экспертного сообщества. Нужно изучить проблему эндогенных возгораний, дать детальную оценку текущей ситуации с заброшенными шахтами в Копейске.

Регион намерен войти в федеральные программы, привлекать для решения вопроса инвесторов.

БЕЗ УЧАСТИЯ УЧЕНЫХ РИСКОВ НЕ ПОНЯТЬ

Кроме подземных пожарищ Копейск преследует еще одна неприятность. Старые шахты заливает вода, подтапливая окрестности. У этой проблемы, как подчеркнул губернатор, давняя история.

— Более века назад в заболоченной местности под Челябинском начали добывать уголь, постоянно откачивая воду. В двухтысячных годах компания «Челябинскуголь» обанкротилась. Шахты технически ликвидированы не были и с годами начали затапливаться. Есть подтопления и провалы грунта. В последние десять лет проводились отдельные исследования. Но они не могли дать точной картины происходящего. Отсутствие комплексного изучения проблемы и, как следствие, детальной оценки текущей ситуации и перспектив ее развития привело к тому, что сегодня нет научно обоснованной оценки рисков текущего положения дел. Мы знаем при этом локальные риски, боремся с ними, — сказал Алексей Текслер.

Несколько лет вода не откачивалась из старой шахты «Красная горнячка». Важные работы возобновлены по своевременному распоряжению Алексея Текслера. Своевременному потому, что уровень воды удалось понизить на три с половиной метра. Она перестала заливать подвалы и погреба частных домов поселков в ее окрестностях. Чтобы снять острый вопрос подтоплений, воду из выработанной шахты будут откачивать еще два года.

Комментарий «КП»

Владимир Гаврилов, член Общественного совета при министерстве экологии Челябинской области:

— Проблемы эндогенных пожаров и затопления шахт действительно возникли не вчера. Еще в начале «нулевых», когда угольные разработки закрывались одна за другой, специалисты поднимали вопрос о комплексной рекультивации и предупреждали о негативных последствиях. К сожалению, почти два десятка лет ничего не делалось. Решение губернатора очень своевременное.