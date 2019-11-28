2019-11-28T14:29:55+03:00
Общество

Огонь и вода. К рекультивации старых шахт в Копейске подключается федеральное министерство

Решением важной темы займется специальная рабочая группа при правительстве области
Поделиться:
Эндогенные пожары и подтопления - многолетняя проблема отработанных шахт в Копейске. Фото: znak.comЭндогенные пожары и подтопления - многолетняя проблема отработанных шахт в Копейске. Фото: znak.com
Изменить размер текста:

Выражение «земля горит под ногами» имеет и реальный смысл. Близ озера Курочкино под Копейском полыхают пожары в штольнях отработанных угольных шахт. Скопившаяся за десятилетия выработок пыль под действием кислорода то тлеет, то вспыхивает. Из-под земли идут дым, гарь.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА

Неприятностей добавило обмеление Курочкино. Раньше вода блокировала доступ воздуха в штольни. Восполнить потерю пытались перекачкой воды из озера Смолино. Но этим летом ее уровень в Курочкино опять упал. Сквозь трещины в грунте кислород проникает в подземные глубины.

Победить огненную стихию пытались «закупоркой»: над местом эндогенных пожаров уложили толстый слой глины, блокировав доступ кислорода.

И пожары прекратились. На время. А теперь земля опять тлеет, окрестности затянуты дымом.

Губернатор Алексей Текслер распорядился разработать план действий по рекультивации отработанных угольных шахт в Копейске. В работу включилось Министерство энергетики РФ.

Вопрос находится в после зрения главы региона с весны. В апреле он побывал в Копейске, встретился с жителями, которые посетовали на глубинные возгорания, дым и гарь.

Для полного решения вопроса требуется помощь федерального уровня.

— Федеральная поддержка нужна на всех этапах, начиная с научно обоснованной оценки рисков и заканчивая комплексом технических мероприятий. Мы должны совместно с Министерством энергетики Российской Федерации понять пути решения проблемы, найти механизмы и алгоритмы совместных действий, — сказал Алексей Текслер.

По распоряжению губернатора темой займется специальная рабочая группа. В нее войдут представители правительства Челябинской области, Минэнерго РФ и экспертного сообщества. Нужно изучить проблему эндогенных возгораний, дать детальную оценку текущей ситуации с заброшенными шахтами в Копейске.

Регион намерен войти в федеральные программы, привлекать для решения вопроса инвесторов.

БЕЗ УЧАСТИЯ УЧЕНЫХ РИСКОВ НЕ ПОНЯТЬ

Кроме подземных пожарищ Копейск преследует еще одна неприятность. Старые шахты заливает вода, подтапливая окрестности. У этой проблемы, как подчеркнул губернатор, давняя история.

— Более века назад в заболоченной местности под Челябинском начали добывать уголь, постоянно откачивая воду. В двухтысячных годах компания «Челябинскуголь» обанкротилась. Шахты технически ликвидированы не были и с годами начали затапливаться. Есть подтопления и провалы грунта. В последние десять лет проводились отдельные исследования. Но они не могли дать точной картины происходящего. Отсутствие комплексного изучения проблемы и, как следствие, детальной оценки текущей ситуации и перспектив ее развития привело к тому, что сегодня нет научно обоснованной оценки рисков текущего положения дел. Мы знаем при этом локальные риски, боремся с ними, — сказал Алексей Текслер.

Несколько лет вода не откачивалась из старой шахты «Красная горнячка». Важные работы возобновлены по своевременному распоряжению Алексея Текслера. Своевременному потому, что уровень воды удалось понизить на три с половиной метра. Она перестала заливать подвалы и погреба частных домов поселков в ее окрестностях. Чтобы снять острый вопрос подтоплений, воду из выработанной шахты будут откачивать еще два года.

Комментарий «КП»

Владимир Гаврилов, член Общественного совета при министерстве экологии Челябинской области:

— Проблемы эндогенных пожаров и затопления шахт действительно возникли не вчера. Еще в начале «нулевых», когда угольные разработки закрывались одна за другой, специалисты поднимали вопрос о комплексной рекультивации и предупреждали о негативных последствиях. К сожалению, почти два десятка лет ничего не делалось. Решение губернатора очень своевременное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Она зазвездилась»: одноклассники рассказали, почему обижают и пинают девочку, которую выгнали с чаепития
Мальчик отпинал второклассницу, но его мама считает, что сын в этой истории не агрессор, а жертва. Корреспонденты КП-Новосибирск выслушали обе стороны конфликта
Новости 24
ВТБ Лизинг поставит 24 БелАЗа для АО «Междуречье»
89 семей из Челябинска получат новые квартиры за счет мэрии
FitchRatings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом
Каждый второй житель Челябинска скучает по предыдущему боссу
Вазочка из Челябинской области украсит календарь международного сообщества художников-керамистов
Вместо теплого юга дикий лебедь остался зимовать на Первом озере в Челябинске
«Трактор» завершит домашнюю серию в Челябинске матчем с уфимским «Салаватом Юлаевым»
Третьеклассница с перцовым баллончиком стала причиной эвакуации целой школы в Челябинской области
15-летнюю школьницу нашли мертвой в квартире в Челябинске
Вину за гибель 59-летнего владельца "Руслады" в Челябинской области признал водитель
Администрация Челябинска ищет новых подрядчиков для содержания дорог
Губернатор Алексей Текслер пообещал новые международные рейсы из челябинского аэропорта
При участии ВТБ открыта скоростная платная трасса М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
Вместо условного срока — реальный: суд ужесточил наказание для парня, делавшего закладки в Челябинске
Жительница Магнитогорска закурила в туалете самолета «Сочи — Челябинск»
Жители Магнитогорска купили чернослив, выращенный из муки и маргарина
Социологи рассказали, как часто жители Челябинска проверяют счетчики воды и света
«За маму и за папу убивают»: в Магнитогорске подростки избили сверстницу за отказ извиняться на коленях
Социальное партнерство — один из инструментов повышения реальных доходов населения в Челябинской области
Жена хоккеиста «Трактора» спасла бездомного щенка от смерти в службе отлова
Закрасивших граффити с девушкой в центре Челябинска все же назовут поименно
Хайп прошел, авто осталось: олимпийская чемпионка Фаткулина не смогла продать подарок президента
Причину смерти матери и дочери с разницей в две недели пытаются установить в Челябинской области