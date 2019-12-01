Почему родители Девы Марии отдали ее в три года на воспитание в храм

Понедельник, 2 декабря

Рождественский пост

Евангелие дня (от Луки, гл. 17)

Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь- или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть.

Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите; и скажут вам: вот, здесь — или: вот, там,- не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим.

Толкование Луки Крымского:

Царствие Божие тихо и незаметно придет в сердца человеческие. Такие святые, как Серафим Саровский, Сергий Радонежский уже при жизни были в Царствии Божием, в их сердцах обитал Дух Святой. Но в большинстве своем отвергло Бога человечество. А мы, христиане, будем бояться причинить Ему хоть малейшее страдание своими злыми чувствами, мыслями и поступками.

Вторник, 3 декабря

Рождественский пост

Священномученик Владимир Медведюк

«Не ссылки и смерти я боюсь, — сказал отец Владимир когда его пришли аретовывать во второй раз, — боюсь этапов, когда гонят заключенных по нескольку десятков километров в день, и падающих, обессилевших конвоиры добивают прикладами, а звери потом терзают их трупы»…

Отец Владмир родился и вырос в Польше. Незадолго до революции был назначен настоятелем храма в Москве. В 1930 году его арестовали первый раз за отказ сотрудничать с ОГПУ. Он прошел три года лагерей. Вернулся и служил в Волоколамском районе. С женой и пять детьми жил в маленькой строжке. И продолжал служить в храме. В 1937 году по ложному доносу в антисоветской агитации был задержан и расстрелян на полигоне в Бутово.

Среда, 4 декабря

Разрешена рыба

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, дожили до преклонных лет бездетными. И дали обещание, если у них будет ребенок, отдать его на служение Богу. Когда Марии исполнилось три года, они привели ее в Иерусалимский храм, куда вела лестница в пятнадцать высоченных ступеней, которые младенцу было не перешагнуть. Но Она легко преодолела все ступени. Первосвященник, получив тайный знак от Бога, ввел Пресвятую Деву в Святое святых — это самое сокровенное место храма, куда священник заходил только раз в году для особой молитвы. Все сильно этому удивились, но никто не возразил.

Иоаким и Анна вернулись домой. А Мария росла при храме. Об этой части ее жизни нам ничего неизвестно, кроме того, что она прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась.

Четверг, 5 декабря

Рождественский пост

Святой благоверный князь Михаил Тверской

Родился в 1272 году. Сын великого князя Ярослава Ярославича, родного брата Александра Невского. На Тверское княжение получил ярлык в Орде. Но Московский князь Юрий Данилович, женившись на сестре хана Узбека, начал самовольно войну с Тверью. Был разбит и бежал, оставив жену в плену, где она умерла от болезни. Юрий сказал Узбеку, что сестру его отравили. Разгневанный хан вызвал Михаила в Орду. Там в заточении в кандалах тот жил год, читая Псалтирь и благодаря Бога за посланные страдания. Был жестоко убит. Тело его бросили в поле, где над ним воссияло облако. Напуганные татары отдали тело русским.

Через 300 лет Михаил на белом коне явился полякам, осадившим Тверь, и обратил их в бегство.

Пятница, 6 декабря

Рождественский пост

Святитель Митрофан Воронежский

Своим нравственным авторитетом содействовал преобразованиям Петра I. Благословил постройку в Воронеже флота для похода на Азов и пожертвовал на это деньги, хотя многие считали сие делом бесполезным. Скончался святитель в 1703 году в глубокой старости. Петр I сам нес его гроб. А на могиле сказал: «Не осталось у меня больше такого святого старца». В Духовном завещании святителя Митрофана говорится: «Храни меру во всем — богат будешь, воздержно пей и мало ешь — здрав будешь, твори благо, бегай злаго — спасен будешь».

Суббота, 7 декабря

Разрешена рыба

Великомученица Екатерина (III век)

Родилась в Александрии в богатой языческой семье. Была умна и красива. Многие богачи просили ее руки. Но однажды старец в храме сказал ей: «Я знаю Жениха, который во всем превосходит тебя. Нет ему подобного». И дал ей икону Богородицы, обещая, что она поможет ей. В эту ночь во сне ей явился Христос. Наутро Екатерина вернулась в храм и крестилась.

Однажды в Александрии во время языческого праздника она не побоялась сказать наместнику императора о том, что является христианкой. И вскоре была жестоко казнена. Ее мощи хранятся на горе Синай в монастыре ее имени.

Воскресенье, 8 декабря

Рождественский пост

Проповедь дня*

Архимандрит Кирилл Павлов:

- Начальник же синагоги, питая в сердце своем скрытую зависть к Христу, вознегодовал против чудесного исцеления несчастной женщины и начал строго говорить народу: «Есть шесть дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». На этом примере мы увидели, как действуют завистники. Добрые люди радуются благополучию ближних.

Завистливые же не могут терпеть ничьего превосходства, не радуются ничьей радости, а, наоборот, стараются воспрепятствовать благополучию ближнего. Святые Отцы говорят: когда видите ближнего, который в чем-либо превосходит вас, не давайте места зависти, а вознесите теплую молитву к Господу, чтобы он укрепил и умножил добродетели ближнего, тогда и вас Господь не оставит Своею милостью и любовью.

* В этот день в храмах читается отрывок из Евангелия от Луки (гл. 13).

Доказательство Бога

(Продолжение. Начало читайте здесь >>)

Жизнь на Земле, появление человека и развитие цивилизации возможны только при наличии и сочетании чрезвычайно жестких и парадоксально маловероятных условий, которые как бы изначально заложены в самой природе: фиксированного расстояния от Солнца (немного ближе к нему - и живые организмы сгорели бы, немного дальше - замерзли, превратившись глыбы льда); наличие вращения Земли, без которого на одной половине планеты царила бы невыносимая жара, в то время как другая была бы скована вечным льдом; существование у нее определенных размеров спутника, обеспечивающего сложную систему циркуляции водных потоков; полезные ископаемые и ресурсы: уголь, металлы, нефть, воды и т.п., без которых не могла бы возникнуть и развиваться техногенная цивилизация.

Более того, у современных ученых складывается впечатление, что вся Вселенная расположена и ориентирована таким образом, чтобы на нее можно было смотреть человеческими глазами! Существующая координация, взаимосвязанность и взаимозависимость этих факторов такова, что возможность ее «случайного» появления полностью исключается.

Следующее доказательство созданности Космоса разумной волей также сформулировано на переднем крае современной космологии и физики, которые обратили внимание на парадоксальность существования Вселенной в том виде, в каком она существует: выяснилось, что только по четырем основным базовым физическим константам, без которых она не могла бы длительно существовать в качестве структурно организованного целого, вероятность их «случайного» возникновения и координации между собой равна примерно 10 в минус 100-й степени. А ведь базовых констант не четыре, а еще больше.

Георгий Хлебников.

(Продолжение следует)