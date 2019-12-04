Игрок «Трактора» вкладывает деньги в компьютерные игры, а его супруга — в линию одежды

— Скоро муж открывает бизнес. Я, конечно, помогала на начальном этапе, семь потов сошло чтобы вы понимали. Но сейчас он все сам, с хорошо подобранной и лучшей командой… Как думаете что будет? Не барбершоп! Кто первый отгадает, получит подарочек, — написала у себя в инстаграме супруга форварда челябинского «Трактора» Андрея Попова Екатерина.

Она же рассказала, что для развития и продвижения бизнеса они пригласили толковых специалистов.

Екатерина и Андрей Поповы вместе развивают бизнес.Фото: Из личного архива героя публикации

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Подписчики стали усиленно гадать: ресторан, спорткомплекс, кафе-ресторан, кальянная? Одна из подписчиц выдала — кибер-клуб. Это разновидность игрового клуба, оснащена топовыми версиями машин для видеоигр. Также площадка для проведения соревнований по кибер-спорту.

Угадавшая получила лайк и подарочек. Что за презент неизвестно. Ясно одно — форвард черно-белых (кстати третий в истории клуба игрок после Юрия Шумакова и Геннадия Цыгурова, которому недавно покорился рубеж в 600 матчей за родной «Трактор») задумал бизнес-проект.

Шинин откроет киберспортивный клуб.

Не отстает супруга Попова. На своей страничке Екатерина указывает, что она создатель линии верхней одежды. Отделы открыты в модных торговых центрах в Челябинске и Казани.

Сложно судить, какова судьба вложений. Либо это просто способ разнообразить хоккейные будни, либо действительно успешные бизнес-проекты. Бухгалтерия покажет.

Андрей Попов в один из сезонов получил «Приз зрительских симпатий».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В БУМАГИ, БАРЫ И ОТЕЛИ

Топовые хоккеисты с переменным успехом вкладывают заработанные деньги в бизнес. КП-Челябинск решила вспомнить, как распоряжаются заработанными миллионами игроки челябинского «Трактора».

Андрей Назаров, воспитанник «Трактора», игрок клубов НХЛ, бывший тренер «Трактора». Летом этого года открыл в Челябинске бильярдный бар. Известный своим «взрывным» характером и склонностью к дракам на площадке Назаров, тем не менее, обещает всем, что у него в баре обойдет без кулаков.

Александр Шинин, бывший игрок «Трактора». Вместе с супругой вложили деньги в строительство ледового дворца «Айсберг» неподалеку от Кременкуля. Позже здесь заработала и спортивная школа «Старт», где тренируются юные хоккеисты и фигуристы. Супруга Шинина по образованию юрист и психолог, сама старается вести и контролировать бизнес.

Евгений Кузнецов, воспитанник и бывший игрок «Трактора», ныне — форвард клуба «Вашингтон Кэпиталс» в NHL. По слухам, вложил деньги в строительство ТК «Кольцо» и в строящуюся гостиницу в Челябинске. Инвестировал средства в Дом хоккея «Танкоград» и хоккейную школу. А год назад Евгений стал рекламным лицом финансовой организации.

Евгений Кузнецов поддерживает и детишек и спортшколы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Артемий Панарин, воспитанник челябинского хоккея, ныне игрок клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» в NHL. Самый дорогой российских игрок за океаном — зарплата в год более 11,5$ млн. Недавно сообщил, что вместе с супругой готов инвестировать миллион долларов в ценные бумаги в США под 8% в год. Прибыль будут раздавать больным детям, детдомам, приютам, пенсионерам. Но пока Панарин взял паузу, детально обдумывая проект.

Станислав Чистов, воспитанник и бывший игрок «Трактор». Вложил капитал в пивоваренную компанию.

Равиль Гусманов, воспитанник, бывший игрок и тренер «Трактор». Потратил деньги на покупку земельных участков под коттеджное строительство.

Никита Нестеров, воспитанник «Трактора», ныне игрок московского ЦСКА. Инвестировал в открытие хоккейного центра на Северо-Западе Челябинска. Вложился в строительство коттеджей в горнолыжном центре «Солнечная долина».

Обладатель Кубка Гагарина Никита Нестеров открыл свой хоккейный центр.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Георгий Гелашвили, воспитанник и бывший вратарь «Трактора». Вместе с еще одним «трактористом» Кириллом Кольцовым в поселке Новый Кременкуль открыли гостиничный комплекс с рестораном и саунами. Кстати, именно здесь Евгений Кузнецов «обмывал» завоеванный Кубок Стэнли.

КСТАТИ

В хоккейной тусовке поговаривают о неудачном проекте воспитанника магнитогорского «Металлурга» — ныне игрока клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — Евгения Малкина. Говорят, что Евгений вложил 4$ млн в блокчейн-бизнес — производство интернет-валюты вроде биткоина. Судя по всему проект прогорел. Ведь в суд подали коллективный иск на его организаторов.

Малкин также владеет собственной линии одежды и обуви, а также имеет долю в бизнесе по производству безалкогольных напитков.

КОММЕНТАРИЙ

«Плохие инвесторы»

Сергей Горланов, бывший спортсмен, экономист, топ-менеджер:

— К созданию и открытию любого бизнеса нужно подходить осознанно. Это не игрушка. Речь идет о реальных деньгах. Нужно все обдумать на несколько шагов вперед прежде, чем принимать решения об инвестициях. В большинстве случаев спортсмены — это типичные стартаперы.

По своему опыту скажу, что игроки, как правило, просто хотят казаться бизнесменами. Но в силу недостатка информации или необоснованного доверия вкладывают деньги в заведомо проигрышные, бесперспективные проекты. Бывает, что вторые половинки в этом смысле хорошая поддержка. Но и здесь нужно безропотно доверяться женской логике. Ожидание успеха — это еще далеко не успех. Может оказаться, что успешный бизнес — это сплошной риск, расходы и долги.

Если вы в чем-то неуверенны и обладаете достаточным капиталом, просто положите деньги на депозиты. Можно хранить деньги в валюте. Вариантов много.

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