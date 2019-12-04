2019-12-03T18:12:26+03:00
Общество

В Челябинской области туризм буксует на «полосе разгона»

Губернатор Алексей Текслер сменил ответственных за развитие важного направления
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Кажется, все у нас есть: живописные озера, древние горы, национальные парки и заповедники, горнолыжные курорты, отличные туристические базы отдыха и даже подвижники агротуризма.

Однако регион нуждается в создании новой инфраструктуры и инвестициях в перспективную сферу, которая повысит доход и предпринимателей, занятых в сфере туризма и областного бюджета.

Глава региона созвал совещание, чтобы обсудить развитие важной темы.

— В нашей области давно начала развиваться местная туристическая специализация. Я имею в виду, например, горнолыжный туризм. Ряд наших горнолыжных курортов стали узнаваемыми брендами. Кроме того, наш регион всегда отличался достаточно интересной, но требующей развития санитарно-курортной инфраструктурой, — сказал Алексей Текслер.

БРЕНДЫ ЕСТЬ, НУЖНЫ ТУРИСТЫ

Есть отличные культурные и туристические бренды — Бажовский и Ильменский фестивали, они каждый год собирают тысячи гостей. На весь мир известен исторический памятник — музей Аркаим. Каслинское чугунное литье — «фирменный» подарок мастеров Южного Урала. Как и златоустовское оружие и гравюра.

ОТ МИНКУЛЬТА — В МИНЭКОНОМ

В региональном правительстве проанализировали, что ежегодно туризм в Челябинской области приносит шесть миллиардов рублей. По России доход отрасли — три триллиона. Перспективы роста огромны.

Алексей Текслер заявил, что природное и историко-культурное наследие области нужно конвертировать в экономическую плоскость. Потому по решению главы региона полномочия по развитию туризма отныне перейдут от министерства культуры к министерству экономического развития региона.

Как отметил вице-губернатор Егор Ковальчук, туризм должен приносить в регион доход и создавать дополнительные рабочие места, стать частью экономики.

БАЛАНС ЭКОНОМИКИ И БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ

Однако важен баланс, подчеркнул губернатор. Нужно рассчитать антропогенную нагрузку, чтобы сохранить природные красоты Южного Урала для будущих поколений.

В ноябре председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Челябинской области Национального парка «Зигальга». Особо охраняемая природная территория, созданная по национальному проекту «Экология». Площадь парка, расположенного в Катав-Ивановском районе, — 45,6 тыс. га.

Вокруг Зигальги расположены четыре особо охраняемые природные территории: Южно-Уральский государственный природный заповедник, природный парк «Иремель», Национальный парк «Зюраткуль», Серпиевский заказник. Статус нового Национального парка позволит сохранить уникальную первозданную природу, обеспечить организованный туристический поток.

На Южном Урале статус особо охраняемой природной территории есть у Национальных парков «Таганай», «Зюраткуль» и Ильменского заповедника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Алексей Текслер:

— Если смотреть динамику последнего десятилетия, то объемы туристических услуг в нашей области в целом растут, но понятно, что для того, чтобы соответствовать мировым требованиям, нам нужно расти более динамично, и все у нас для этого есть. Я скажу таким образом: в плане развития отрасли область задержалась на полосе разгона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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