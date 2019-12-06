2019-12-06T06:31:59+03:00
Общество

«Невозможно пройти мимо». В Челябинске наградили детей-героев

Отважных подростков пригласили в резиденцию губернатора
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В критической ситуации, когда рядом нет взрослых, ребенку иногда приходится принимать нелегкие решения, чтобы помочь попавшим в беду. И тогда они шагают в огонь, протягивают руку тонущим, встают на пути бандитов. Им страшно, конечно, страшно! Но пройти мимо невозможно.

НЕ ПРИДУМАЛИ ЕЩЕ СЛОВ ПОДДЕРЖКИ…

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не смог пройти мимо беды 13-летний подросток из Копейска Дима Новоселов. В мае он бросился в ледяной омут затопленной шахты, помог выбраться тонувшим детям. Мальчик погиб: не выдержало сердце.

Отец героя, посмертно награжденного медалями «За спасение погибавших» и «Доблесть и отвага», вспоминал, что сын как-то спросил его: пройти ли ему мимо чьей-то беды?

— А если этот человек погибнет на твоих глазах? Как ты потом будешь с этим жить? — спросил его отец.

Разве мог иначе ответить сыну боевой офицер?

В четверг, 5 декабря, родителей Димы пригласили в резиденцию губернатора на торжественную церемонию вручения наград — медалей и грамот -детям и подросткам, проявившим личное мужество в экстремальной ситуации, в рамках Всероссийского мероприятия «Дети — герои».

Дмитрия Новоселова посмертно наградили медалью Российского Союза спасателей «За мужество в спасении». Награду вручила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. С мамой Димы она сердечно обнялась, стремясь поддержать в тяжелой утрате. Хотя, конечно, никакими словами нельзя вылечить боль материнского сердца.

Наградили и товарищей Димы, оказавшихся в тот день на краю затопленной шахты. Они помогали вытаскивать детей из омута.

Ксении Щекотовой, Рите Шемякиной, Никите Аде вручили медали Российского союза спасателей.

ХВАТИЛО СИЛ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отважная семиклассница из Миасса Саша Панина — хрупкая скромная девочка. В феврале из полыньи городского пруда она спасла тонувшую подружку.

— Мы с Дашей пошли кататься на коньках, решили срезать путь по льду пруда. Внимание Даши привлекла полынья. Мы решили подойти поближе: вдруг, рыбок увидим. Даша шла впереди, и вдруг лед под ней сломался. Сначала она провалилась по пояс, начала испуганно барахтаться и ухнула по шею, — рассказывает Саша.

Девочка звала на помощь взрослых, но никто не остановился.

Не раздумывая ни минуты, Саша плашмя легла на лед и поползла к зазубренному краю провала.

— Сил вытащить Дашу у меня хватило, — улыбается школьница. — Она не заболела! Теперь мы с ней дружим еще крепче.

Саше Паниной вручили медаль «За мужество в спасении».

ПЕРВЫМИ ВЫТАЩИЛИ МАЛЫШЕЙ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

8 апреля в селе Красносельском Увельского района загорелся дом. Коротнула проводка, огнем занялась кровля.

— А мы с товарищами сидели в машине неподалеку, музыку слушали, — говорит Виталий Анашкин. — Как дым увидели, кинулись к окнам.

Виталий Анашкин, Евгений Никулин и Данила Мартынюк выбили окна.

— А внутри, в задымленной комнате, — шестеро детей. — Доступ ко входу в дом был отрезан дымом. Тогда я скомандовал подавать сначала на руки самых маленьких. Потом выбрались старшие, — говорит Евгений.

Прибывшим пожарным удалось отстоять дом. Погорельцы поставили новую кровлю. И каждый день благодарят отважных парней за спасенных детей.

Виталий, Евгений и Данила получили медали Российского союза спасателей.

НЕ ПЫТАЛСЯ УБЕЖАТЬ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Летом три жителя Коркино — Володя Григорьев, Данил Донец, Дмитрий Карпинский — услышали женский крик. Оказалось, ограбили пенсионерку — мужчина сорвал с ее шеи золотую цепочку и бросился бежать.

— Бабушка от волнения задыхалась, мы догнали грабителя, повалили его на землю. Прохожий вызвал полицию. Мы дождались полицейских, сторожили преступника. Он и не пытался скрыться: оценил, как мы быстро бегаем! — улыбаются подростки.

Российский союз спасателей наградил ребят почетными грамотами.

КСТАТИ

Церемония награждения в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» проводится с 2014 года по предложению Совета Федерации вместе с общественной организацией «Российский союз спасателей».

Проект направлен на привлечение внимания общества к вопросам милосердия и человечности.

Обладателями медалей и грамот становятся дети до 16 лет, совершивших героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшие на помощь людям.

За пять лет медалями «За мужество в спасении» были награждены 62 юных героя из 32 регионов России и двое детей из Донецкой народной республики.

Трижды награждались три юных героя из Челябинской области.

В 2019 году медали удостоилась отважная школьница Лиза Маслакова. В мае 11-летняя школьница спасла двухлетнюю девочку, которая шла по железнодорожным путям навстречу ревущему тепловозу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт:

— Мы чествуем детей, которые своими самоотверженными поступками показывают пример нам, взрослым. Низкий поклон вам, ребята, огромное спасибо вашим родителям, за воспитание и доброту, в вас вложенные. Ребенок, воспитанный в атмосфере гуманности, в атмосфере самоотдачи и желании делиться добром, он, не задумываясь, совершит такой поступок. Я поздравляю вас с высокими наградами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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