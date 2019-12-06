«Невозможно пройти мимо». В Челябинске наградили детей-героев

В критической ситуации, когда рядом нет взрослых, ребенку иногда приходится принимать нелегкие решения, чтобы помочь попавшим в беду. И тогда они шагают в огонь, протягивают руку тонущим, встают на пути бандитов. Им страшно, конечно, страшно! Но пройти мимо невозможно.

НЕ ПРИДУМАЛИ ЕЩЕ СЛОВ ПОДДЕРЖКИ…

Не смог пройти мимо беды 13-летний подросток из Копейска Дима Новоселов. В мае он бросился в ледяной омут затопленной шахты, помог выбраться тонувшим детям. Мальчик погиб: не выдержало сердце.

Отец героя, посмертно награжденного медалями «За спасение погибавших» и «Доблесть и отвага», вспоминал, что сын как-то спросил его: пройти ли ему мимо чьей-то беды?

— А если этот человек погибнет на твоих глазах? Как ты потом будешь с этим жить? — спросил его отец.

Разве мог иначе ответить сыну боевой офицер?

В четверг, 5 декабря, родителей Димы пригласили в резиденцию губернатора на торжественную церемонию вручения наград — медалей и грамот -детям и подросткам, проявившим личное мужество в экстремальной ситуации, в рамках Всероссийского мероприятия «Дети — герои».

Дмитрия Новоселова посмертно наградили медалью Российского Союза спасателей «За мужество в спасении». Награду вручила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. С мамой Димы она сердечно обнялась, стремясь поддержать в тяжелой утрате. Хотя, конечно, никакими словами нельзя вылечить боль материнского сердца.

Наградили и товарищей Димы, оказавшихся в тот день на краю затопленной шахты. Они помогали вытаскивать детей из омута.

Ксении Щекотовой, Рите Шемякиной, Никите Аде вручили медали Российского союза спасателей.

ХВАТИЛО СИЛ

Отважная семиклассница из Миасса Саша Панина — хрупкая скромная девочка. В феврале из полыньи городского пруда она спасла тонувшую подружку.

— Мы с Дашей пошли кататься на коньках, решили срезать путь по льду пруда. Внимание Даши привлекла полынья. Мы решили подойти поближе: вдруг, рыбок увидим. Даша шла впереди, и вдруг лед под ней сломался. Сначала она провалилась по пояс, начала испуганно барахтаться и ухнула по шею, — рассказывает Саша.

Девочка звала на помощь взрослых, но никто не остановился.

Не раздумывая ни минуты, Саша плашмя легла на лед и поползла к зазубренному краю провала.

— Сил вытащить Дашу у меня хватило, — улыбается школьница. — Она не заболела! Теперь мы с ней дружим еще крепче.

Саше Паниной вручили медаль «За мужество в спасении».

ПЕРВЫМИ ВЫТАЩИЛИ МАЛЫШЕЙ

8 апреля в селе Красносельском Увельского района загорелся дом. Коротнула проводка, огнем занялась кровля.

— А мы с товарищами сидели в машине неподалеку, музыку слушали, — говорит Виталий Анашкин. — Как дым увидели, кинулись к окнам.

Виталий Анашкин, Евгений Никулин и Данила Мартынюк выбили окна.

— А внутри, в задымленной комнате, — шестеро детей. — Доступ ко входу в дом был отрезан дымом. Тогда я скомандовал подавать сначала на руки самых маленьких. Потом выбрались старшие, — говорит Евгений.

Прибывшим пожарным удалось отстоять дом. Погорельцы поставили новую кровлю. И каждый день благодарят отважных парней за спасенных детей.

Виталий, Евгений и Данила получили медали Российского союза спасателей.

НЕ ПЫТАЛСЯ УБЕЖАТЬ

Летом три жителя Коркино — Володя Григорьев, Данил Донец, Дмитрий Карпинский — услышали женский крик. Оказалось, ограбили пенсионерку — мужчина сорвал с ее шеи золотую цепочку и бросился бежать.

— Бабушка от волнения задыхалась, мы догнали грабителя, повалили его на землю. Прохожий вызвал полицию. Мы дождались полицейских, сторожили преступника. Он и не пытался скрыться: оценил, как мы быстро бегаем! — улыбаются подростки.

Российский союз спасателей наградил ребят почетными грамотами.

КСТАТИ

Церемония награждения в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» проводится с 2014 года по предложению Совета Федерации вместе с общественной организацией «Российский союз спасателей».

Проект направлен на привлечение внимания общества к вопросам милосердия и человечности.

Обладателями медалей и грамот становятся дети до 16 лет, совершивших героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшие на помощь людям.

За пять лет медалями «За мужество в спасении» были награждены 62 юных героя из 32 регионов России и двое детей из Донецкой народной республики.

Трижды награждались три юных героя из Челябинской области.

В 2019 году медали удостоилась отважная школьница Лиза Маслакова. В мае 11-летняя школьница спасла двухлетнюю девочку, которая шла по железнодорожным путям навстречу ревущему тепловозу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт:

— Мы чествуем детей, которые своими самоотверженными поступками показывают пример нам, взрослым. Низкий поклон вам, ребята, огромное спасибо вашим родителям, за воспитание и доброту, в вас вложенные. Ребенок, воспитанный в атмосфере гуманности, в атмосфере самоотдачи и желании делиться добром, он, не задумываясь, совершит такой поступок. Я поздравляю вас с высокими наградами.