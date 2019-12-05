«Таких, как ты, закапывали»: в администрации района Челябинска с активистом поговорили в стиле 90-х

Неравнодушный житель Челябинска Александр Смольников 5 декабря отправился на публичные слушания по бюджету Ленинского района на будущий год. Молодой человек активно участвует в жизни района, регулярно отправляя чиновникам жалобы. После мероприятия челябинец решил посетить отдел благоустройства — ведь именно в его компетенции большинство претензий, которые высказывает горожанин.

— Здесь меня встретил мужчина — был похож на ребят из 90-х. Мне сказали, что я кроме как жалобы, заявлений ничего для района не делаю. Цитирую его: «Ты знаешь, что с такими, как ты, мы делали тогда, когда я работал в службе безопасности? Мы их закапывали». Элементарные субботники не организовываю и не провожу — хотя это не так. Я их отвлекаю от работы, от обеда. Они не знают уже, как от меня избавиться, — рассказал Смольников КП-Челябинск.

Александр добавил, что за семь лет активной общественной деятельности так и не увидел качественной работы районных чиновников. Поэтому он предложил районным депутатам в будущем году распустить аппарат главы районы и, возможно, подумать над сменой самого главы.

— Требую извинений за некорректный разговор сегодня в кабинете 214. Ленинская администрация просто нуждается в немедленном расформировании и формировании компетентных сотрудников. Нужно наладить работу с активистами и общественниками. Всякое «быдлячее» поведение сотрудников пресекать на корню. Относиться с уважением к жителям района, активистам, которые работают на одном энтузиазме.

КП-Челябинск связалась с начальником отдела благоустройства Ленинского района Сергеем Евдокимовым.

— Я пытаюсь выяснить, что могло произойти. Я предложил Александру прийти и во всем разобраться. У меня есть информация, что ничего ужасного там не произошло! И кстати, человек, с которым он общался, не является сотрудником администрации района. Он сотрудник муниципального казенного учреждения. И кстати, ничего плохого про него сказать не могу. Может, Александр просто многое додумал, чтобы написать интересный пост, зная его отношение к администрации района?

Кроме того,чиновник написал на странице активиста в соцсети:

— Это разговор двух мужчин! Пусть приедет и разберется с обидчиком, если таковой был! Мне самому уже интересно становится! Я бы тоже поучаствовал! Я так понимаю, разговор был между двумя людьми. Кто-то кого-то обидел, а может быть и нет! Никто не знает! К чему тогда вообще этот пост? Я выхожу из обсуждения, ибо это все пустое!

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