2019-09-12T07:55:23+03:00
Общество

Сирота из Челябинска, которого спрятали в интернате для олигофренов, потерял все шансы на справедливость в России

Самоотверженный юноша дошел до Верховного суда, но там даже не стали разбирать его дело
Андрей АБРАМОВ
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Александр Смольников из Челябинска,пытаясь доказать, что его незаконно отправили в интернат для олигофренов, дошел до Верховного суда.Александр Смольников из Челябинска,пытаясь доказать, что его незаконно отправили в интернат для олигофренов, дошел до Верховного суда.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Александру Смольникову из Челябинска 25 лет. Высокий молодой человек, честно трудится мерчендайзером в местном агрохолдинге и уже полтора года пропадает во всевозможных судах. Смольников — сирота. Рос в детдоме. С воспитателями не сошелся и те сдали Сашу в интернат для умственно отсталых. Парень вырос и начал расследование: по какой формальной причине его признали олигофреном.

Оказалось, что важные документы утрачены или их вовсе не было. Как и самого диагноза — олигофрения. По медсправочникам она признана неизлечимой, а у Александра ее сразу по достижении совершеннолетия как не бывало.

Сирота был лишен не только нормального детства, но и потерял право бюджетного образования в вузе, поскольку вынужден был учиться в училище при интернате. Молодой человек с детективной точностью собирал справки, документы, делал запросы во всевозможные архивы и бился за свое имя в судах всех инстанций.

— Последней надеждой был Верховный суд. Сейчас пришел ответ, что моя жалоба отклонена, дело рассматривать не будут. Остается один вариант — Европейский суд по правам человека. Но без финансовой помощи и сильных юристов мне соваться не стоит даже. Из-за судебных тяжб в Челябинской области я потратил много времени и денег, прошу у неравнодушных помощи, — рассказал Смольников корреспонденту КП-Челябинск.

Молодой человек уверен, что его дело — политическое. Ведь его правота в суде может создать прецедент в России: выпускник интерната для умственно отсталых детей доказал, что его отправили туда незаконно. Таких, по мнению Смольникова, в стране немало.

Александр Смольников потерял все шансы добиться справедливости в России

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Если хотите помочь Александру, его банковская карта привязана к номеру — 8 (999) 581-20-85. Связаться с ним можно через страничку во «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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