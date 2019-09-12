Сирота из Челябинска, которого спрятали в интернате для олигофренов, потерял все шансы на справедливость в России
Александру Смольникову из Челябинска 25 лет. Высокий молодой человек, честно трудится мерчендайзером в местном агрохолдинге и уже полтора года пропадает во всевозможных судах. Смольников — сирота. Рос в детдоме. С воспитателями не сошелся и те сдали Сашу в интернат для умственно отсталых. Парень вырос и начал расследование: по какой формальной причине его признали олигофреном.
Оказалось, что важные документы утрачены или их вовсе не было. Как и самого диагноза — олигофрения. По медсправочникам она признана неизлечимой, а у Александра ее сразу по достижении совершеннолетия как не бывало.
Сирота был лишен не только нормального детства, но и потерял право бюджетного образования в вузе, поскольку вынужден был учиться в училище при интернате. Молодой человек с детективной точностью собирал справки, документы, делал запросы во всевозможные архивы и бился за свое имя в судах всех инстанций.
— Последней надеждой был Верховный суд. Сейчас пришел ответ, что моя жалоба отклонена, дело рассматривать не будут. Остается один вариант — Европейский суд по правам человека. Но без финансовой помощи и сильных юристов мне соваться не стоит даже. Из-за судебных тяжб в Челябинской области я потратил много времени и денег, прошу у неравнодушных помощи, — рассказал Смольников корреспонденту КП-Челябинск.
Молодой человек уверен, что его дело — политическое. Ведь его правота в суде может создать прецедент в России: выпускник интерната для умственно отсталых детей доказал, что его отправили туда незаконно. Таких, по мнению Смольникова, в стране немало.
Александр Смольников потерял все шансы добиться справедливости в России
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ИСТОЧНИК KP.RU