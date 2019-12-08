Православный календарь с 9 по 15 декабря 2019 года: даты, притчи, иконы

9 декабря, понедельник

Рождественский пост

Святитель Иннокентий

Из-за бюрократических проволочек епископ Иркутский Иннокентий был лишен жалования и до конца своих дней не получал зарплату. Он руководил беднейшей епархией на границе с Китаем.

Шел 1728 год, в тех краях весной началась страшная засуха, грозившая голодом. По благословению Иннокентия во всех храмах Иркутска после Литургии читался молебен о прекращении засухи, по субботам пели акафист Божией Матери, а по воскресеньям служили соборный молебен.

— Моления должны окончиться в Ильин день, — пророчествовал пастве Иннокентий. И так и случилось: 20 июля в Иркутске пошел такой дождем, что вода стояла вода по колено. Засуха прекратилась.

Прожил Иннокентий 51 год. А через 33 года после его кончины его нетленные мощи были обретены во время ремонта монастыра. Это событие ознаменовалось множеством чудес по всей епархии.

10 декабря, вторник

Разрешена рыба

Икона Божьей Матери «Знамение»

Во время осады Великого Новгорода (1972 год) горожане вышли крестным ходом на улицу с этой иконой. Туча стрел врага накрыла город. Одна стрела попала в икону. Из ее глаз покатились слезы. И в тот миг врагов охватил неописуемый ужас, и они страхе бежали. С тех пор этот образ именуют «Знамение».

На ней Дева Мария изображена сидящей и молитвенно поднимающая руки. На груди ее, на фоне круглого щита Младенец Христос. Такое изображение относится к числу первых иконописных образов.

В Челябинской области есть Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» в селе Воскресенское, рядом с городом Снежинск. В 2022 году ему исполнится 200 лет. В советское время он был обнаружен уральскими краеведами полуразрушенным. Но уже тогда они назвали его уникальным архитектурным памятником.

11 декабря, среда

Постный день

Евангелие дня (от Матфея, гл. 10)

Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано (...) И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий*? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц. * мелкая монета

Толкование Иоанна Златоуста:

Христос не то говорит, что птицы падают по содействию Божьему (это недостойно Бога); а только то, что ничего не происходит такого, что бы Ему было неизвестно. Если же Он знает все, что ни происходит, а вас любит сильнее, нежели отец, — любит так, что и волосы ваши у Него исчислены, то вам не должно бояться. Впрочем, сказал это не потому, будто Бог исчисляет волосы, но чтобы показать совершенство ведения Божия и великое попечение о них.

12 декабря, четверг

Рождественский пост

Священномученник Сергий (Кочуров)

— Заявляю, я никогда не клеветал на руководителей ВКП(б) и советского правительства. Я, как верующий священник, отношусь к советской власти, руководствуясь словами Священного Писания: «Властям предержащим повинуйтесь. Нет власти не от Бога.

Эти слова отца Сергия занесены в протокол допроса в 1940 году.

Через год он умер в лагерях Свердловской области. Место захоронения его неизвестно. Отец и тесть батюшки Сергия тоже были священниками и приняли мученический венец.

13 декабря, пятница

Постный день

Святой апостол Андрей Первозванный

Первым последовал за Христом и привел к нему своего брата Петра. Оба был простыми рыбаками. После Вознесения Христа проповедовал на востоке. Прошел Крым и дошел до того места, где возник Киев, воздвиг там Крест со словами: «На этом месте будет множества церквей». А затем дошел до селения, которое стало впоследствии Новгородом. Затем вернулся в Византию и основал церковь на месте будущего Константинополя. Был распят на кресте.

В Челябинске в Свято-Троицком храме (ул. Кирова,60а) хранится лобная кость Андрея Первозванного — величайшая святыня. Ее подарили уральскому батюшке Иоанну Днепровскому афонские монахи, которым батюшка помогал средствами.

Лобная кость Андрея Первозванного. Фото: hornews.com

14 декабря, суббота

Разрешена рыба

Наставление дня

Брат попросил у Пимена Великого наставления в духовной жизни. Старец сказал ему:

— Пока котел разогрет горящим под ним огнем, не смеют прикоснуться к нему мухи. Когда же котел остынет, тогда свободно садятся на него все гады. Так и с человеком — пока он пребывает в молитве, враг не находит возможности победить его!

А Амвросий Оптинский говорил:

— Мы должны жить на земле так, как колесо вертится: чуть только одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх; а мы как заляжем на землю, так и встать не можем.

Воскресенье, 15 декабря

Разрешена рыба

Евангелие дня (от Луки, гл. 18)

Трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слышавшие сие сказали: кто же может спастись? Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу.

Толкование Феофилакта Болгаркого:

Этими словами Христос порицает не богатство, а пристрастие к нему. Прекрасный пример! Как игольные уши не вмещают верблюда по причине своей тесноты и его полноты и напыщенности, так и путь, ведущий к жизни, не вмещает богатство, по причине своей тесноты и его надменности. Поэтому нужно отложить всякую гордость, как учит Апостол (Евр. 12:1), и умалить себя посредством добровольной бедности.

Доказательство Бога

(Продолжение. Начало здесь >>)

«Телеологическое» (от греч. «телос» — исполнение, результат) доказательство бытия Бога в общем виде известно со времен античности, когда Аристотель впервые заметил наличие в организме некоторых животных и в природе явно выраженных целесообразностей.

Однако только современные открытия в биологии бесспорно доказали системный характер этих телеологических механизмов и их необходимость для существования и выживания практически всех видов живых существ.

Разновидностью деятельности этих механизмов является, например, «предустановленная гармония» развития различных живых организмов, которым еще в эмбриональном состоянии как бы заранее известно, с чем им придется столкнуться после рождения.

И, — чего уже совершенно не в состоянии объяснить дарвиновская эволюционная теория, — исследования ископаемых организмов показали, что многие из них обладают органами, на тысячелетия предвосхищающими внешние условия среды. Эти органы в тех условиях существования этих животных абсолютно бесполезны, но они понадобятся данному виду через сотни поколений, когда условия существования радикально переменятся!

Возникает правомерный вопрос, на который у современной эволюционной теории нет ответа:

— Откуда у лишенного разума тела может быть такое удивительное предзнание грядущих перемен и как оно может само вызывать в себе требуемые благоприятные мутации?!

Этот поразительный факт однозначно указывает на наличие в мире разумной программы развития, которое и называется Промыслом Божьим.