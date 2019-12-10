2019-12-10T11:10:57+03:00
Общество

Магнитогорск принял лучших сноубордистов мира

Спортсмены из 17 стран участвовали в этапе Кубка мира на озере Банном
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На горнолыжный курорт под Магнитогорском прибыли лучшие сноубордисты мира. Фото: gubernator74.ruНа горнолыжный курорт под Магнитогорском прибыли лучшие сноубордисты мира. Фото: gubernator74.ru
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Соревнования российского, континентального и мирового уровня Челябинская область проводит давно и с большим успехом. Представители спортивных федераций, кого трудно чем-то удивить, всегда качают головой: планка организации на Южном Урале поднята так высоко, что ее, пожалуй, и не перепрыгнуть.

В минувшие выходные на озере Банное, в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск», прошел этап Кубка мира FIS по сноуборду. Погода была отличная: солнечная, теплая. Снега на Банном — по макушку, трассы для сноубордистов подготовили отличные, по всем мировым стандартам.

Губернатор Алексей Текслер открыл соревнования. Фото: gubernator74.ru

Губернатор Алексей Текслер открыл соревнования. Фото: gubernator74.ru

Открыл соревнования губернатор Алексей Текслер:

— Рад приветствовать всех на Южном Урале! Для нас сегодня важный день. Мы открываем новый соревновательный сезон мирового сноуборда здесь, на гостеприимной Магнитогорской земле в Челябинской области! Мы развиваем зимние виды спорта, горнолыжный спорт и сноуборд. Мы будем делать это еще более динамично и приглашать к нам на соревнования спортсменов со всего мира, а также развивать массовый и детский спорт. К нам сегодня приехали гости из 17 стран: титулованные спортсмены, призеры и олимпийские чемпионы, а также молодые спортсмены. Всем желаю удачи, а победит сильнейший. Сохраните в ваших сердцах наши гостеприимство и любовь.

Вместе с губернатором на сцену поднялись председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, заместитель премьер министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов, президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров, директор федерального управления по проведению спортивных мероприятий Алексей Курашов.

Этап Кубка мира по сноуборду — стартовый для ведущих спортсменов мира. В Челябинской области разыграно четыре комплекта наград в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант.

Кстати, этап Кубка мира по сноуборду — это еще и большая культурно-развлекательная программа. Перед спортсменами и болельщиками выступили лучшие творческие коллективы региона и Республики Башкортостан. Работал «Русские дом» — с богатой национальной кухней, сувенирными лавками и мастер-классами.

Администрация Абзелиловского района Башкортостана развернула широкую национальную программу, где главная достопримечательность — башкирская юрта, старинное жилище народа с загоном для лошадей и овец.

Магнитогорский государственный технический университет им. Носова открыл уникальную фотозону — красочное место, где можно сделать памятную фотографию, покататься на фирменном сноуборде с валенками и получить за это приз.

А вечером в субботу, 7 декабря, на ледовой арене в Магнитогорске, челябинский «Трактор» играл против магнитогорского «Металлурга». В упорной борьбе победил «Трактор» со счетом 1:0.

- С победой, команда, — написал в соцсетях губернатор, посетивший матч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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