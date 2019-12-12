В Челябинске хотят вырубить деревья на территории областной больницы

Вокруг будущего хирургического корпуса детской областной больницы в Челябинске развернулись нешуточные страсти. Сформировались две позиции, одну озвучивает Евгения Майорова, председатель движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд». И вторая — экологов.

Новый объект должен появиться в 2024 году. Правда, место под него еще не определено. Но известно, что предполагается построить корпус возле существующего здания. И для этого придется рубить деревья.

Как альтернатива, обсуждается вопрос о переносе корпуса из медгородка в другое место.

Еще в ноябре чиновникам предстояло окончательно определиться с выбором места. В декабре на заседании Заксобрания депутаты должны поставить точку в этом вопросе, иначе область может потерять федеральное финансирование.

Вокруг будущего хирургического корпуса детской областной больницы развернулись нешуточные страсти. Фото: Евгения Майорова

Союз женщин Челябинской области поддерживает позицию Евгении Майоровой. Вот что корреспонденту КП-Челябинск сказала Наталья Баскова, председатель Союза:

— Я считаю, что когда появляется возможность улучшить качество медицинского обслуживания наших детей, то здесь в приоритете — дети. Я понимаю тех экологов, которые борются за экологические программы. Правильнее в этом случае определить приоритет, просчитать все риски, которые случаются в этом процессе, и найти возможности их компенсировать.

Надо посчитать, сколько мы потеряем деревьев, и найти площадку, где их необходимо высадить. Сейчас, когда проделана огромная работа по поиску федеральных средств для возведения хирургического корпуса и когда дали добро, надо идти вперед.

— Есть предложение о строительстве корпуса в каких-либо других территориях.

— Давайте вспомним, что такое — проехать по городу в час пик или добраться из одной больницы в другую через весь мегаполис. Город у нас не самый удобный в этом отношении. Место расположения хирургического корпуса на территории Областной больницы на въезде в город, да еще в городском бору, считаю удачным решением.

Поэтому мне видится правильной, компактной, системной идея построить такой медицинский кластер в одном месте, когда тут и детская, и взрослая медицина, и онкологический центр формируются в целый медицинский городок.

Проплешина в городском бору на территории Детской областной клинической больницы. Фото: Дмитрий Руденок

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Руденок, начальник отдела по связям с общественностью Областной детской клинической больницы:

— Обсуждалось много вариантов строительства хирургического корпуса. Но на сегодняшний день решение одно — здание должно появиться рядом с Областной детской клинической больницей. Это 9 000 квадратов непрерывной площади первого этажа. В целом, будет чуть больше 30 000 квадратов. Найдено удачное место — проплешина в бору, где растет валежник. И о вырубке реликтовых деревьев речи не идет. Второе: корпус должен быть на удалении от действующих корпусов на расстоянии теплого перехода максимум 150 метров, чтобы дети не бегали по морозу. И третье: расположение корпуса должно быть исключительно на территории медгородка: в любом удалении кроются очень серьезные риски для жизни пациентов.

Скрин вида с квадрокоптера. Фото: 1obl.tv

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