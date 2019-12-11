Задержание экс-мэра Тефтелева прокомментировал бывший омбудсмен Севастьянов

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-11T13:49:47+03:00

Руководил Челябинском с декабря 2014 года до 2018 года до назначения заместителем губернатора области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почему общественник не уверен в виновности бывшего главы Челябинска

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Алексей Севастьянов, экс-уполномоченный по правам человека в Челябинской области, прокомментировал корреспонденту КП-Челябинск информацию о задержании бывшего главы города Челябинска:

— Евгения Тефтелева знаю только с хорошей стороны. Странно, какие могут быть махинации со строительством школы. Сергей Селещук был подрядчиком, строил эту школу. Он возглавляет федерацию тайского бокса, является депутатом. Все это очень странно. Школа в Курчатовском районе в Парковом — это самая большая школа, долго строилась. Очень долго согласовывалась вентиляция, менялся проект. О Евгении Николаевиче — о нем ни хорошее, ни плохое не скажешь, со всеми обнимался, улыбался, дружил с молодогвардейцами. Очень странно.

Напомним, сегодня стало известно, что задержание экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева может быть связано с махинациями при строительстве школ. Во время, когда чиновник возглавлял администрацию, были открыты два масштабных учебных заведения на Северо-Западе. Это школы в «Парковом» и «Ньютоне».

Задержание Евгения Тефтелева бывшего мэра Челябинска и вице-губернатора. Что об этом известно 00:00 00:00

ДОСЬЕ «КП»

Евгений Тефтелев родился Карталах. Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт. Начинал карьеру в районном комитете ВЛКСМ Магнитогорска, работал заведующим отделом. Был начальником главного управления промышленности и природных ресурсов Челябинской области, а затем министром этого ведомства. Руководил Челябинском с декабря 2014 года до 2018 года до назначения заместителем губернатора области. В областной центр перешел из администрации Магнитогорска.

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ИСТОЧНИК KP.RU