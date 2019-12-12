На суде Евгения Тефтелева спросили: «Не стыдно было воровать у школы?»

12 декабря в Центральный райсуд Челябинска привезли Евгения Тефтелева. Бывшему мэру избирали меру пресечения. Следственный комитет подозревает его в получении взятки. Вероятно, речь об откате за строительство школы в «Парковом».

На заседание Тефтелева привезли через специальный вход, дабы не вести через парадный и избежать пристального внимания прессы. Журналистов пришло большое число. Многие лично знакомы с чиновником, поскольку много писали о его работе в его бытность у власти. Людей оказалось так много, что пришлось поменять зал заседаний на более вместительный.

Напротив адвокатов Евгения Тефтелева сидят представитель прокуратуры и следователь.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Пока в зале ожидают Евгения Тефтелева, журналисты принялись рассуждать, сколько продлиться заседание — успеют ли уложиться до конца рабочего дня или задержаться? Разговоры прервали приставы, которые ранее запретили вести съемку, а теперь возвещали о начале заседания.

Евгения Тефтелева отправили в СИЗО до 11 февраля.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В зал Евгения Тефтелева завели в наручниках. Первым же ходатайством защиты было: запретить присутствие СМИ. Но суд настоял, что гласность важнее.

Адвокаты также попросили отпустить экс-чиновника под домашний арест. Дескать известная личность, скрываться не будет. На стол выложили кипу медицинских справок: гипертония, диабет. Заграницей Тефтелев последний раз был в 2012 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/749337" frameborder="0"></iframe> Евгению Тефтелеву избирают меру пресечения в Центральном райсуде Челябинска.Жанна ЧУБЕНКО, Валерий ЗВОНАРЕВ

Однако прокуратура против столь мягкой меры пресечения. Гособвинитель считает, что у Тефтелева нет ограничений по здоровью и с такими диагнозами он может и посидеть в СИЗО.

Суд удалился в совещательную комнату. Журналисты обступили клетку Тефтелева.

— Как себя чувствуете?

— Вам не стыдно было воровать у школы?

Тефтелев был немногословен.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экс-мэр опустил голову и молчал. Назойливых журналистов попросили удалиться из здания. Около 20 минут судья изучал аргументы сторон, вернулся в зал и строго решил — два месяца изолятора. 11 февраля Тефтелева вновь доставят в суд, чтобы избрать новую меру пресечения или оставить прежнюю.

Напомним, Тефтелев был задержан 11 декабря в Магнитогорске. Чиновник за долгую политическую карьеру занимал множество постов — министра, вице-губернатора, был мэром двух городов. После последней отставки с должности замгубернатора он вернулся в город металлургов и работал в благотворительном фонде.

1 января Тефтелеву исполнится 65 лет.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В зал и из зала подозреваемого вели в наручниках.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дома у Тефтелева обнаружены крупные суммы денег.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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