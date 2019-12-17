В Челябинске оштрафовали водителя, которому хулиганы разбили машину

24-летний житель Челябинска Алексей стал без вины виноватым. По его словам, пьяные мужики на Теплотехе повредили ему лобовое стекло бутылкой и помяли кузов. Так они якобы наказали его за то, что не пропустил на «зебре». Пригрозили разбить за это не только стекло, но и лицо.

Алексей уверяет, что не мешал хулиганам переходить дорогу. Они стояли у авто, припаркованного на обочине. Когда парень выставил «треугольник» и позвонил в ГИБДД, хулиганы испугались, что он напишет на них заявление и потребует оплатить ремонт.

Хулиганы разбили стекло машины. Фото героя публикации

Чтобы себя оправдать, парни решили разыграть наезд на пешехода. Вызвали скорую, а пока медики ехали, один из пешеходов поранил себе руку. При этом ни на машине, ни на его одежде следов контакта не было. Это зафиксировано в протоколе. Водитель уверяет, что у парней было достаточно времени до приезда медиков, чтобы оставить синяк на плече товарища.

В ГИБДД на Алексея возбудили административное дело за нарушении ПДД, повлекшее легкий вред здоровью. Он написал встречное заявление в полицию за повреждение машины. Но в возбуждении ему отказали.

— Несколько месяцев искал свидетелей, узнавал, есть ли камеры на этом участке. Но найти очевидцев не удалось — все произошло возле «ночника», там стояло много людей, но сами знаете, какой контингент. Да они бы и не пошли свидетелями, такие полицию стороной обходят. Камер на этом участке нет. Те, что на магазинах, снимают только входную группу. Бутылку, которую кинули в стекло, гаишники не нашли. Сам я тогда ее не искал. Первым делом машину осматривал, — рассказал Алексей КП-Челябинск.

На стойке вмятина и скол краски. Фото героя публикации

Раз доказательств нет, в возбуждении дела челябинцу отказали. А на днях свое решение озвучила ГИБДД. Все документы по этому инциденту есть в распоряжении редакции.

— Инспектор установил, что пешехода я не сбивал. Но меня оштрафовали на 1 500 рублей за то, что я не пропустил его. Гаишники на месте ДТП составили схему с двумя версиями: хулигана — что он шел по переходу и я сбил его, и мою — пешеход стоял на обочине и кинул в машину бутылку. Эту схему я подписал. Оказалось, зря. Схема не очень понятная и, когда дело рассматривали, инспектор поняла, что пешеход на дороге был при любом раскладе. Потому штраф и влепили. Состояние подавленное: машину разбили и я же виноват оказался. Чтобы починить, нужно где-то 13 000 рублей. Плюс штраф.

Алексей понимает, в этой ситуации его бы спас видеорегистратор. Говорит, теперь установит и рекомендует всем водителям не пожалеть денег на гаджет.

НАЙТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЕЩЕ МОЖНО

— Знаю историю еще хуже. Шел абсолютно пьяный товарищ и провел гвоздем от капота до багажника. Хозяин машины его поймал, вызвал полицию, — рассказывает автоэксперт, правозащитник Юрий Панченко. — Полиция владельцу поверила, привезла хулигана в мировой суд. Судья спросил водителя: «Вы можете подтвердить свои слова?». Хозяин доказать не смог. Хулигана отпустили, несмотря на то, что он был пойман с поличным.

Изучив ситуацию Алексея, эксперт советуют ему обратиться в прокуратуру.

— Почему водителю без свидетелей не хотят верить, а хулиганам верят безоговорочно? Только потому, что они руку расцарапали? Так у парня лобовое сломано! Просто так его не разбить, это, действительно, должен быть удар очень сильный. Аргументы у обеих сторон абсолютно одинаковые, — отметил Панченко.

На постановление ГАИ, по мнению юриста, надо подавать жалобу. Впрочем, в успешность затеи собеседник не верит.

— У скорой можно спросить: трезвые были ребята или нет? Если пьяные в общественном месте находились, почему их не привлекли за появление в общественных местах в состоянии опьянения? Кстати, в ГИБДД пишутся все звонки. Хронологически можно установить, кто, во сколько, когда, звонил. Пусть водитель тоже на это сошлется.

СОВЕТ «КП»

Что делать, если попал в подобную ситуацию?

— Ни в коем случае не покидать место ДТП.

— Вызвать ГИБДД, телефон 256-30-02 или 254-99-45.

— Сфотографировать место ДТП, повреждения на автомобиле.

— Записать фамилии и номера телефонов очевидцев.

— Узнать, установлены ли на участке камеры видеонаблюдения «Интерсвязи». Есть ли видеокамеры на магазинах, офисных зданиях, расположенных рядом. Также можно проверить, оснащены ли подъезды близлежащих домов «умными» домофонами, которые снимают улицу.

Еще можно обратиться в Центр обработки вызовов системы 112, чтобы узнать есть в месте ДТП камеры системы «Безопасный город».

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