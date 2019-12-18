2019-12-17T16:11:25+03:00
Общество

«Тот случай, когда кот красивее тебя»: 10 лучших фото зеленоглазой звезды Реджи

Этот пушистик, покоривший Опру Уинфри и сотни тысяч других людей, — выпускник заводчицы из Челябинска
Ирина КАРЕЛИНА
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Реджи - звезда Интернета. Фото: @littlelordreginaldРеджи - звезда Интернета. Фото: @littlelordreginald
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Зеленоглазому коту с роковым прищуром по кличке Реджи предлагают сниматься в рекламе и играть в театре. Про него пишет иностранная пресса и знаменитая телеведущая Опра Уинфри.

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Зеленоглазый красавчик Реджи
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Реджи сражает наповал дерзкими стрелочками в уголках глаз, которым позавидует любая красавица. Они и сделали его знаменитым. На инстаграм Реджи подписаны почти 300 тысяч фанатов.

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Слишком красивый котик
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— Тот случай, когда кот красивее тебя, — вздыхают девушки под снимками пушистика.

Реджи — «выпускник» заводчицы британцев из Челябинска Юлии Карымовой. Она и рассказала нам про зеленоглазую звезду.

СКАЗОЧНЫЙ МАЛЬЧИК

В детсве у Реджи были голубые глаза, и звали его Джельсомино. Фото: @royalplushbrits_cattery

В детсве у Реджи были голубые глаза, и звали его Джельсомино. Фото: @royalplushbrits_cattery

— Реджи родился весной 2015-го. Его мама Коко — серебристая короткошерстная с красивейшими зелеными глазами. Она была моей первой кошкой, и гены у нее потрясающие. Все ее котята были красивы, но один особенно — серебристый длинношерстный британец, — вспоминает Юлия. — В детстве я любила читать итальянские сказки Джанни Родари про Джельсомино. В честь этого героя я и назвала котенка. А имя Реджи ему дала его новая хозяйка.

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День рождения Реджи
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Родился малыш голубоглазым, как и все его братья. Но к трем месяцам радужки поменяли цвет на зеленый. Глаза становились все ярче и ярче, влюбляя в себя людей вокруг.

ХОЗЯЙКА РЕДЖИ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ И КОТЯТАМ

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Hello, ladies. Here I am, your prince from your dreams
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Как-то заводчица, которая в то время уже жила в США, выложила у себя в инстаграме снимок котика с подписью на английском «Здравствуйте, леди. Я принц из ваших снов». В это время в Нью-Йорке социолог Хелен зашла в соцсеть и поняла, что этот красавчик обращается к ней — в самое сердце. Она и стала его новой хозяйкой.

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Реджи бывает и таким.
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Хелен пишет про вынужденных иммигрантов, бежавших от войны на родине, и помогает бездомным кошкам. Недавно женщина спасла маленького котенка, выброшенного в мусорку. Конечно, такое происходит не только в Челябинске, но и в Нью-Йорке. Кроха даже не умел есть самостоятельно. К счастью, Хелен нашла ему новый дом.

НЕ ПРОСТО КОТ, А ЛОРД

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Kisses from Reggie?
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— Новой хозяйке очень понравился мой выпускник своей красотой, выразительными глазами и добрейшим характером. Это было взаимно. Котенок мурчал от удовольствия общения с ней, — рассказывает Юлия. — Как я уже говорила, Хелен назвала нового члена семьи Реджиналд. В переводе с английского — царственный. Но родные Хелен подумали, что этого недостаточно, и стали называть его Лорд Реджиналд. Отсюда появилось его полное имя Маленький Лорд Реджиналд.

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Маленький Лорд Реджиналд
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С такими внешними данными и покладистым характером Реджи легко стал знаменитостью. Ему стали заказывать рекламу в Instagram. А однажды даже предложили сыграть в настоящем спектакле на большой сцене. К сожалению, он не нашел для этого время в своем плотном графике — уехал в Грецию писать диссертацию вместе со своей Хелен.

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Ох уж этот взгляд!..
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Реджи пропиарила на своем сайте знаменитая телеведущая Опра Уинфри:

— Маленький лорд Реджиналд настолько красив, что удивительно, как кто-то может сопротивляться его просьбам о морских деликатесах во время каждого приема пищи. Нам нравится, как он проводит субботы (они для сладкой дремы) и его забота о своей чудесной шерсти.

Ранее мы рассказывали про брата Реджи по отцовской лини — Коби, которого интернет-пользователи признали самым красивым котом в мире.

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Реджи поздравляет всех с наступающим Новым Годом!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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