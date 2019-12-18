«Тот случай, когда кот красивее тебя»: 10 лучших фото зеленоглазой звезды Реджи

Зеленоглазому коту с роковым прищуром по кличке Реджи предлагают сниматься в рекламе и играть в театре. Про него пишет иностранная пресса и знаменитая телеведущая Опра Уинфри.

littlelordreginald Зеленоглазый красавчик Реджи

Реджи сражает наповал дерзкими стрелочками в уголках глаз, которым позавидует любая красавица. Они и сделали его знаменитым. На инстаграм Реджи подписаны почти 300 тысяч фанатов.

littlelordreginald Слишком красивый котик

— Тот случай, когда кот красивее тебя, — вздыхают девушки под снимками пушистика.

Реджи — «выпускник» заводчицы британцев из Челябинска Юлии Карымовой. Она и рассказала нам про зеленоглазую звезду.

СКАЗОЧНЫЙ МАЛЬЧИК

В детсве у Реджи были голубые глаза, и звали его Джельсомино. Фото: @royalplushbrits_cattery

— Реджи родился весной 2015-го. Его мама Коко — серебристая короткошерстная с красивейшими зелеными глазами. Она была моей первой кошкой, и гены у нее потрясающие. Все ее котята были красивы, но один особенно — серебристый длинношерстный британец, — вспоминает Юлия. — В детстве я любила читать итальянские сказки Джанни Родари про Джельсомино. В честь этого героя я и назвала котенка. А имя Реджи ему дала его новая хозяйка.

littlelordreginald День рождения Реджи

Родился малыш голубоглазым, как и все его братья. Но к трем месяцам радужки поменяли цвет на зеленый. Глаза становились все ярче и ярче, влюбляя в себя людей вокруг.

ХОЗЯЙКА РЕДЖИ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ И КОТЯТАМ

royalplushbrits_cattery Hello, ladies. Here I am, your prince from your dreams

Как-то заводчица, которая в то время уже жила в США, выложила у себя в инстаграме снимок котика с подписью на английском «Здравствуйте, леди. Я принц из ваших снов». В это время в Нью-Йорке социолог Хелен зашла в соцсеть и поняла, что этот красавчик обращается к ней — в самое сердце. Она и стала его новой хозяйкой.

littlelordreginald Реджи бывает и таким.

Хелен пишет про вынужденных иммигрантов, бежавших от войны на родине, и помогает бездомным кошкам. Недавно женщина спасла маленького котенка, выброшенного в мусорку. Конечно, такое происходит не только в Челябинске, но и в Нью-Йорке. Кроха даже не умел есть самостоятельно. К счастью, Хелен нашла ему новый дом.

НЕ ПРОСТО КОТ, А ЛОРД

littlelordreginald Kisses from Reggie?

— Новой хозяйке очень понравился мой выпускник своей красотой, выразительными глазами и добрейшим характером. Это было взаимно. Котенок мурчал от удовольствия общения с ней, — рассказывает Юлия. — Как я уже говорила, Хелен назвала нового члена семьи Реджиналд. В переводе с английского — царственный. Но родные Хелен подумали, что этого недостаточно, и стали называть его Лорд Реджиналд. Отсюда появилось его полное имя Маленький Лорд Реджиналд.

littlelordreginald Маленький Лорд Реджиналд

С такими внешними данными и покладистым характером Реджи легко стал знаменитостью. Ему стали заказывать рекламу в Instagram. А однажды даже предложили сыграть в настоящем спектакле на большой сцене. К сожалению, он не нашел для этого время в своем плотном графике — уехал в Грецию писать диссертацию вместе со своей Хелен.

littlelordreginald Ох уж этот взгляд!..

Реджи пропиарила на своем сайте знаменитая телеведущая Опра Уинфри:

— Маленький лорд Реджиналд настолько красив, что удивительно, как кто-то может сопротивляться его просьбам о морских деликатесах во время каждого приема пищи. Нам нравится, как он проводит субботы (они для сладкой дремы) и его забота о своей чудесной шерсти.

Ранее мы рассказывали про брата Реджи по отцовской лини — Коби, которого интернет-пользователи признали самым красивым котом в мире.

littlelordreginald Реджи поздравляет всех с наступающим Новым Годом!

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