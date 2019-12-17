Бронированный купол над Челябинским метеоритом взлетел после визита язычников

В Историческом музее Южного Урала мистическим образом открылась витрина с Челябинским метеоритом. В минувшую субботу, в самый разгар работы выставки пирамидальный купол, закрывающий болид от любопытных рук, начал подниматься.

На сработавшую сигнализацию прибежал охранник, вызвали электрика. Купол успел подняться на 10 сантиметров. Сработали настолько быстро, что посетители ничего не заметили и не успели протянуть руки к ценному экспонату.

— Я даже не представляю, как это произошло, — рассказал КП-Челябинск директор музея Владимир Богдановский. — Там настолько простая схема: есть кнопка-пульт и двигатель. Все. Больше там ничего нет, что могло бы повлиять извне.

В музее провели внутреннее расследование, опасаясь за сохранность «небесного тела». Разгадать тайну пытались электрики и компьютерщики. Пока есть только мистические предположения. Например, метеорит решил так передать привет своему «брату», пролетавшему над Землей в ноябре. Или на него плохо повлияли эзотерики, посетившие выставку накануне ЧП.

— Приходила очередная группа поклонников метеорита. В этот раз спокойные, — рассказал КП-Челябинск один из сотрудников музея. — А вот летом я наблюдал натуральные танцы вокруг него и какие-то моления, чуть купол не облизывали.

Шутки-шутками, а внимательные смотрительницы выставки до сих пор пьют валерьянку: то ли испугались полтергейста, то ли материальной ответственности за главный экспонат. Радует одно: осколок метеорита слишком тяжелый — более 500 килограмм и просто так его из под купола не стащить.

Кстати, к метеориту можно прикоснуться, но только раз в году — 15 февраля в годовщину его падения. Правда для этого посетителям выдают латексную перчатку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/639602" frameborder="0"></iframe> Челябинский метеорит: 5 лет спустя.Падение Челябинского метеорита 15 февраля 2013 года входит в категорию событий, которые случаются раз в 100 лет. И вот, прошли первые 5 лет

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Шесть лет назад в атмосферу Земли вошел суперболид. Махина в 13 000 тонн стремительно худела в атмосфере. Не долетев 40 км до поверхности, взорвалась над Челябинской областью. Это стало первым в современной истории падением крупного космического объекта вблизи густонаселенной территории (далее).

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