Пять столовых Челябинска, где можно пообедать на 100 рублей

Каждый год в Челябинске открываются и закрываются рестораны с модными концепциями. А столовые, кажется, существуют вечно. Говоришь «столовая» — представляешь пюре с котлеткой, винегрет и чек, который не шокирует. Мы узнали, где в Челябинске можно дешево и при этом полноценно покушать. Ради котлетки за 50 рублей на другой конец города не поедем. Поэтому выбираем места в центре или недалеко от него.

СЕТЬ СТОЛОВЫХ «ЕСТЬ ПОЕСТЬ»

В столовой "Есть поесть" уютно, как в кафе.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Открытие такого заведения на Кировке выглядело как чудо. Редкая возможность недорого поесть в самом центре Челябинска! К тому же, приличный и современный интерьер — без липких столов или бордовых скатертей. И поначалу там было действительно вкусно. А теперь... «кофе ужасен», «капустный салат без соли и уксуса», «в рыбной котлете очень много хлеба» — пишут посетители отзывы в группе столовой в VK. Есть жалобы и на персонал.

Я даже устроилась в «Есть поесть» тайным покупателем и после посещения заведения честно заполнила анкету, указав на все недостатки. За это мне вернули стоимость обеда.

Справедливости ради: многим еда в этой столовой и сейчас нравится. Но нельзя поспорить с тем, что еда постоянно холодная. Приходится подогревать в микроволновке, которая стоит в зале.

В столовой "Есть поесть" - большой выбор.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Цены

Витаминный из капусты — 28 руб.

Цезарь — 135 руб.

Гороховая каша — 34 руб.

Картофель в мундире — 55 руб.

Капуста тушеная — 29 руб.

Котлета домашняя — 91 руб.

Сосиска — 62 руб.

Азу по-татарски — 105 руб.

Котлета рыбная — 85 руб.

Кофе с молоком — 55 руб.

Цены для столовой не низкие. Но тут часто можно поесть со скидкой 50%. Например, по выходным, каждый день после 20:00, а также при первом визите, если получить промокод на сайте.

СТОЛОВАЯ ПЕДУНИВЕРСИТЕТА

Столовая университета закрывается в 15 часов и запрещает вход в куртках.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

В эту столовую захаживают не только преподаватели и студенты. Попасть туда можно свободно, не предъявляя документов. Вход со стороны Сони Кривой. Главное — сдать курточку в гардероб, иначе выслушаешь от персонала.

К сожалению, мне там пообедать не удалось — в 15:00, прямо перед моим носом, столовая закрылась.

По отзывам коллеги, недавно окончившей этот вуз, кормят здесь хорошо, но после полудня салаты уже выглядят заветренными. Иногда можно увидеть спешащее по своим делам насекомое. Было бы неплохо сделать в помещении ремонт.

У нашего корреспондента столовая ассоциируется с котлеткой и картофельным пюре. А у вас?Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены:

Салат из свеклы с майонезом и сыром — 12 руб.

Салат мясной (колбаса вареная, соленый огурец, зеленый горошек) — 18 руб.

Борщ — 27 руб.

Окорочка жареные — 36 руб.

Шницель — 51 руб.

Картофельное пюре — 14 руб.

Гороховое пюре — 10 руб.

Чай с сахаром и лимоном — 3,5 руб.

Кекс с изюмом — 13 руб.

Запеканка творожная со сгущенкой — 41 руб.

Здесь запросто можно заказать первое, второе и компот за 100 рублей!

СТОЛОВАЯ МЭРИИ

О визите "Ревизорро" больше ничего не напоминает.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Заходи свободно, даже если ты не в галстуке. Но не забывай, что это простая столовая, — нет тут рябчиков с ананасами. А вот куриное филе с ананасом есть.

Столовая мэрии примечательна тем, что в 2016 году сюда без предупреждения нагрянула съемочная группа программы «Ревизорро». Почти два часа ведущая искала мусор на полу, проверяла чистоту кастрюль и расспрашивала посетителей. А те хвалили супы и каши. В итоге заведение было отмечено знаменитой наклейкой «Проверено Ревизорро». Правда, сейчас ее нет ни внутри столовой, ни снаружи на двери.

Цены

Салат из свеклы с сыром — 35 руб.

Шея на гриле — 125 руб.

Язык говяжий отварной — 75 руб.

Филе куриное с ананасом — 80 руб.

Котлета домашняя — 68 руб.

Каша рисовая — 30 руб.

Картофель жареный с грибами — 50 руб.

Макароны — 20 руб.

Блинчики с ветчиной и сыром — 60 руб.

Компот — 25 руб.

На 100 рублей полноценно покушать тут трудно. Зато какая компания за соседними столиками!

СТОЛОВАЯ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ДЕПО №2

Столовая депо уже не та, что прежде...Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Вокруг ЮУрГУ полно кафешек на любой вкус, но настоящий бедный студент знает тайное место — столовую троллейбусного депо рядом с 3Б корпусом университета. 15 лет назад мы бегали сюда перекусить между парами. Пирожки с картошкой стоили 5 рублей, а чай — 1 рубль 50 копеек. Его заваривали в огромной кастрюле, и был он невыносимо сладкий. Небольшая комната с раздачей, столиками и окошком для возврата грязной посуды. За прошедшее время в антураже мало что изменилось, разве что аквариум с черепашками появился. А вот про цены, увы, такого не скажешь.

В столовых Челябинска можно полноценно поесть на 100 рублей. Причем даже в центре города!Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены

Винегрет — 21 руб.

Суп харчо — 45 руб.

Котлета куриная — 47 руб.

Мясо по-французски — 88 руб.

Эскалоп — 124 руб.

Макароны — 9 руб.

Горошница — 18 руб.

Булочка домашняя — 17 руб.

Чай — 10 руб.

Кисель — 18,5 руб.

Обед нашего корреспондента — гороховый суп и два блинчика с мясом — вышел на 99 рублей. Было не очень вкусно, но съедобно.

Для владельцев студенческого билета действуют акции: комплексный обед за 98 руб. и ужин за 77 руб.

СТОЛОВАЯ В ЗДАНИИ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

В столовой на ул. Красной можно вкусно покушать, имея в кармане только 100 рублей.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Нашим сотрудникам не нужно далеко ходить, чтобы покушать вкусно и недорого, — достаточно спуститься на второй этаж. Но найти эту столовую человеку с улицы непросто.

Заведение существует давно, менялись только арендаторы. Не всегда тут было хорошо, зато сейчас столовую смело можно советовать. Это семейный бизнес, и готовят тут по-домашнему. А после недавней проверки Роспотребнадзора даже безналичный расчет появился.

Цены

Салат из свежей капусты — 25 руб.

Супы (щи, суп-пюре грибной) — 35 руб.

Чай — 15 руб.

Компот, сок, кофе — 20 руб.

Сдоба — от 20 руб.

Куриная котлета — 50 руб.

Горбуша под овощами — 75 руб.

Пельмени — 50 руб.

Горошница — 15 руб.

Макароны — 10 руб.

Заказав первое и второе, можно уложиться в 100 рублей. А на компот придется добавить.

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