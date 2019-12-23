Православный календарь 2019 год: 23 - 29 декабря

23 декабря, понедельник

Постный день

Святитель Иоасаф Белгородский (XVIII в.)

Одевался в рубище и вызывал снег летом

Родился в богатой семье, но ушел в монастырь и стал епископом. В праздники надевал одежду нищего и тайно по ночам разносил подарки беднякам.

Однажды, возвращаясь ночью в монастырь, он был остановлен привратником, который не узнал своего владыку в нищенском одеянии и, не желая его пускать, отходил дубиной. Иоасаф наутро наградил привратника за бдительность.

Как-то летом во время засухи крестьяне просили Иоасафа помолиться о дожде. Епископ встал на ночную молитву, а кучеру приказал на утро запрягать... сани. Все удивились. Но утром в округе выпал обильный снег. Растаяв, он напитал поля влагой.

24 декабря, вторник

Постный день

Евангелие дня (2-е послание к Тимофею ап. Павла)

«Изберут учителей, которые обратятся к басням»

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности (...) Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.

Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.

Толкование Феофана Затворника:

Будучи таковы, они не могут уже иметь охоты слушать истину, которая и без обличения обличает их. Потому отвратят слух от нее и уклонятся к учениям мечтательным, которые, оставляют в покое совесть.

25 декабря, среда

Постный день

Святитель Спиридон Тримифунтский (IV век)

Доказал Триединство Бога с помощью... кирпича

Был пастухом, имел семью. Все, что зарабатывал, отдавал на нужды странникам и нуждающимся, оставляя для семьи только самое нужное. За это Господь вознаградил его даром чудотворения. После смерти жены, принял священство и стал епископом города Тримифунта на Кипре.

В 325 году участвовал I Вселенском Соборе. Там выступил против ереси священника Ария, который отрицал божественную природу Христа. Спиридон показал наглядно, что означает Триединство Бога: сжал в руке кирпич, из которого вышел вверх огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках. И сказал: «Стихии три, а кирпич - один, так и в Пресвятой Троице - Три Лица, а Божество Едино».

В Челябинской области храм Спиридона Тримифунтского находится в поселке Межевом.

26 декабря, четверг

Разрешена рыба

Евангелие дня: Как должен быть одет воин Христов

Послание к Ефесянам святого апостола Павла (гл. 6):

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских (...) И так станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.

Толкование Св. Иоанна Златоуста:

Опытные в воинских делах понимают, что значит умение стоять. Кулачникам и борцам учитель прежде всего другого преподает искусство стоять. Кто прямо стоит, тот стоит, не развлекаясь и ни к чему не наклоняясь. А те, кто не сохраняют прямого положения, предаются рассеянности. Тот, кто ищет удовольствий, находится не в прямом, а в наклонном положении. Умеющему стоять само стояние может служить опорой. И все, касающееся борьбы, ему представится легким.

27 декабря, пятница

Постный день

Соборование в храме Кирилла и Мефодия

Протоиерей Валентин Асмус:

- Это таинство было установлено Самим Христом. Мы читаем в Евангелии, что апостолы «многих больных мазали маслом и исцеляли» (от Марка гл. 6). Также в таинстве соборования человек получает прощение неосознанных грехов, которые проходят мимо нашего сознания и которые отягощают душу.

После того как человек соборовался в храме, ему крайне желательно в ближайшее же время исповедоваться и причаститься.

P.S.

Адрес храма: ул. Коммунальная, 48/1 (ост. «Ул. Северо-Крымская»). Начало в 11.00. Тел. 8-919-402-84-37.

28 декабря, суббота

Разрешена рыба

Святитель Иларион Троицкий

После революции был право рукой патриарха Тихона. Пламенный проповедник бесстрашно участвовал в диспутах с наркомом просвещения Луначарским. Когда умер Ленин, владыка был в лагере на Соловках. От заключенных тогда потребовали почтить смерть минутой молчания. Все выстроились в шеренгу, а Иларион отказался, сказав: «Подумайте, что ныне делается в аду: сам Ленин туда явился, бесам какое торжество!». Однажды ночью в бурю лодку с самыми лютыми охранниками лагеря унесло в открытое море. Их гибель была неминуема. Тогда Иларион сел в лодку с добровольцами и спас утопающих… Умирал Иларион в страшной болезни, но с радостью на изможденном лице, говоря: «Вот теперь я совсем свободен!»

29 декабря, воскресенье

Разрешена рыба

Проповедь дня

Митрополит Антоний Сурожский:

- Кончается сегодняшнее евангельское (от Луки, гл. 14) чтение очень страшными словами: Много призванных, а мало избранных... Господь, Который сотворил мир для того, чтобы поделиться с ним вечной, Божественной радостью, встречается, однако, в этом мире с холодным отказом. Он призывает всех - но избрание зависит от нас. Мало избранных не потому, что Бог строго выбирает, не потому, что Он мало кого находит достойным Себя, а потому, что мало кто находит Бога достойным того, чтобы найти для Него свое время.

Доказательство Бога: откуда у нас мысли?

Георгий Хлебников.

(Продолжение. Начало здесь >>)

«Трансцендентальное» доказательство существования идеального мира и Бога отчасти было открыто Кантом и может быть представлено следующим образом. Существует мир вне пространства и времени - духовный мир, мир интеллекта, мысли и свободы воли. Это доказывается наличием в каждом человеке мыслей, которые могут относиться к прошлому и будущему, то есть «путешествовать» в прошлое и будущее, а также мгновенно переноситься в любую точку пространства.

Каждый из нас, обратив сознание к источнику возникновения своих мыслей, может без труда заметить, что они появляются как бы откуда-то извне. Мысль оказывается как бы проецируемым откуда-то духовным лучом, который освещает материальное бытие, как солнечный зайчик, которого никак, никому и никогда не удается накрыть рукой, он всегда оказывается сверху…

Таким образом, человеческая мысль, якобы рождающаяся в мозгу, оказывается одновременно внутри и вне материи. Она будто бы возникает благодаря нейрофизиологическим процессам в тканях мозга, окружена костями черепа, но одновременно принципиально существует вне любой материи, вне пространства и времени.

Благодаря этому человек ясно сознает, что обладает духовной природой, которая принципиально иная, чем физический мир, который его окружает. Но из этого следует, что эта иная природа, этот Дух, проявлением которой является человек, так же обладает и разумом, и свободой воли - как сам человек.

(Продолжение следует)