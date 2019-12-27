Елка из картошки и медведь в женских сапогах: ТОП-7 безумных новогодних украшений в Челябинской области и Зауралье

Мы наконец-то поставили дома елку. На пол поставили. Украсили банальным шарами и звездами. Скукота, в общем. Не то что у некоторых. Смотрите, какой креатив!

МИШКА, МИШКА, ГДЕ ТВОЯ УЛЫБКА?

В Магнитогорске жители одного из домов на ул. Жемчужной поставили во дворе елку. Нарядили игрушками и гирляндами — все как положено. Но тут попер креатив. Посадили под новогоднее дерево большого игрушечного медведя «привет из СССР». И, видимо, чтобы тот не отморозил лапы, притащили ему белые сапоги. Такие же старые, как и он. Женские. Может, поэтому мишка такой невеселый.

— Мы не ждем чуда от нашей управляющей компании, мы чудим сами, — цитируют местных жителей в соцсетях.

Точно подмечено. Но ведь без чудинки праздник был бы не тот.

ЕЛКА НА ВЫСОТЕ

Елка на стене дома. Фото: Елена Емельяненко, VK.

Жители Зауралья пошли дальше: они нарядили елку не во дворе, а на фасаде дома на уровне второго этажа. Удивленные очевидцы выложили фото в группе «Интересный Курган» в VK. Пользователи соцсети пытаются понять мотивы поступка:

— Видимо, дома нет места для елки.

— И во дворе тоже. Все заставлено машинами.

— Скорее всего, это чтобы никто не спер елку, как это обычно бывает.

Думаем, что правильный вариант — последний.

ДЕД МОРОЗ ЗА БАЛКОНОМ

Дед мороз повис на фасаде многоэтажки. Фото: группа "Типичный Курган" в ВК

У одного из жителей Кургана на карнизе балкона повис Дед Мороз. Игрушечный, конечно. Но размером с человеческий рост. Прохожие в шоке.

— Он еще и в темноте светится. Я аж за сердце схватилась, когда увидела это вечером, — прокомментировала в группе «Типичный Курган» подписчица надежда Лысенко.

ПИВНОЙ САНТА

Что в кружке у Санты? Фото: Сергей Белогорохов.

Рыбный гастроном в Челябинске украсили изображением Санта-Клауса с пенным напитком в руках. Фото выложил на Facebook горожанин Сергей Белогорохов. Горожане возмутились: мол, пропаганда алкоголизма. Однако, многие встали на сторону магазина.

— Каждый думает в меру своей испорченности. Кто-то видит пиво, кто-то — квас. На кружке не написано, что это пиво, — прокомментировала в группе «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» в VK Анастасия Контробаева.

В антимонопольном комитете сказали, что нарушений в данном случае нет, так как такой новогодний креатив не является рекламой.

СКАЗОЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Новогодний троллейбус. Фото: группа "Типичный курган" в ВК

По маршруту №329 в Кургане ходит обычный с виду троллейбус. Но стоит заглянуть внутрь — и словно в сказку попадаешь. Новогодний дождик, мишура и блестки щедро засыпали салон. А на заднем плане — рукотворная композиция со Снегурочкой.

Новогодний троллейбус. Фото: группа "Типичный курган" в ВК

Мнения пользователей соцсети разделились. Кто-то пишет: «Круто!». Другие кричат: «Колхоз!»

ЕЛКИ ДЛЯ МЯСОЕДОВ И ВЕГАНОВ

А какую выберешь ты? Фото: группа "Интересный Курган" в ВК.

Ничто так не стимулирует народ на спонтанные покупки, как праздничное настроение. Работники торговли это знают, поэтому почти в каждом магазине стоит елка. В продуктовом супермаркете Кургана соорудили елку из мясных деликатесов.

Да, такую не каждый потянет финансово. Другое дело — елка из картошки и лука. И такая есть в курганском магазине. Прекрасно подойдет для веганов. К тому же, в отличие, от колбасной «коллеги», она не требует особого температурного режима и дольше простоит.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Названы 5 странных новогодних елок в Челябинске

В городе суровых металлургов установили елки из металла, перьев и на потолке. Новый год — подвод креативно нарядить офис, витрину магазина, торговую лавку. Челябинские журналисты отправились на поиски необычных, оригинально украшенных елок. Даже здесь мегаполис снова подтвердил, что это город суровых парней. (далее)

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