2020-01-09T12:27:03+03:00
Общество

Верьте в чудеса: финалисты проекта «Горько! с КП» сыграли свадьбу

Молодожены поделились эмоциями и рассказали о подготовке к рождению семьи
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В день свадьбы волнуются даже те, кто заранее обдумал все детали и тщательно проработал каждый этап подготовки. А вот победителям проекта «Горько! с КП!» — 2019 в этом помогли радушные партнеры. Поэтому Никита и Регина всегда верят в свою счастливую звезду.

— Свадьба. В нашей жизни это будет самый незабываемый и волнительный день. Хочется еще раз выразить благодарность «Комсомольской правде» за возможность участвовать в таком интересном конкурсе, — говорит невеста Регина.

Напомним, победителям вручили просто море призов, которые помогли подготовиться к свадебной церемонии:

— букет невесты от сети магазинов «Цветик-семицветик»;

— процедуры красоты от студии аппаратной косметологии «Руна»;

— сертификат на 5 000 рублей на отдых в загородном комплексе «У татарина»;

— макияж, прическу и маникюр для невесты от салона красоты «Леди’С»;

— сертификат на 5 000 рублей от магазина-ателье мужских костюмов PATRIK MAN;

— подарок от сети салонов ювелирных украшений «Самоцветы»;

— номер для молодоженов и девичник от бизнес-отеля «Парк Сити»;

— мальчишник от баров «Boobs Bar» и «JAGGER BAR»;

— сертификат на пошив платья от свадебного салона Daisy Bridal;

— сертификат на свадебный торт от кондитерской-пекарни Andrew Baker;

— сертификат на сборы жениха и фотосессия «Утро жениха» от барбершопа Black Papa ().

Осенью пара победителей отпраздновала свадьбу и поделилась с «КП-Челябинск» яркими фотографиями и воспоминаниями о самом счастливом дне в жизни.

— Наш праздник прошел замечательно! Еще раз благодарим всех спонсоров за подарки — они стали большим подспорьем в организации нашего праздника, — говорят счастливые молодожены, Никита и Регина Золотаревы. — Спасибо организаторам. Советуем всем влюбленным участвовать в таком прекрасном конкурсе. И желаем будущим участникам победы! Верьте в чудеса, они случаются!

Новый проект «Горько! с КП!» стартует уже в 202 году. Верьте в любовь, и может именно вашей паре многочисленные читатели «Комсомолки» крикнут: «Горько»!

ИСТОЧНИК KP.RU

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