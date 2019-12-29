Масштабы поражают: гуляем по ликеро-водочному заводу, который возродила банда бабушек из Челябинской области

Три автоматические линии розлива, обширный емкостной парк, более 31 тысячи бутылок водки различных наименований, а также около 50 тысяч литров спиртосодержащей жидкости — так описывает Росалкогольрегулирование подпольный ликероводочный завод в Верхнеуральске, на котором три пенсионерки производили паленую водку. Фотографии производства опубликованы на сайте ведомства.

На предприятии работали три автоматические линии розлива. Фото: Росалкогольрегулирование

Завод просто законсервировали, оставив оборудование. Фото: Росалкогольрегулирование

Работники подпольного цеха раньше трудились на этом заводе. Фото: Росалкогольрегулирование

Это вам не самогонный аппарат на плите и даже не цех-разливайка в подвале! Верхнеуральский завод по производству алкоголя был построен в XIX веке. Само здание является объектом культурного наследия.

Здание бывшего завода — объект культурного наследия. Фото: arhistrazh.livejournal.com

Ходит легенда, что местную водку пил даже цесаревич, будущий император Николай II, в свое время колесивший по Российской империи. После революции 1917 года завод подвергся «винному погрому», а когда закончилась Великая Отечественная война, его возродили.

— Роковую роль в судьбе отлаженного производства сыграл «сухой закон» 1985 года. Новый коммерческий ход перевел его на кондитерские рельсы. Разливочные линии и оборудование были изрезаны и сданы в металлолом. После реконструкции в 1994 году завод возобновил выпуск водочной продукции «Верхнеуральская компания», которую с 2007 года сменила Верхнеуральская винокуренная компания «Январь». «Черным январем» стал для компании апрель 2016 года. Завод закрыли, рабочий люд распустили, — пишет на своей странице в ЖЖ краевед Юрий Латышев.

Старинный завод уже пытались продать. Фото: avito.ru

«Перезапустить» завод решили бывшие сотрудницы: 59-летняя главарь банды пенсионерок когда-то сама участвовала в ликвидации предприятия, вторая ее подельница работала в бухгалтерии, третья — отвечала за розлив. Обеим женщинам было немного за 60. Не исключено, что и остальные работники подпольного цеха также работали на заводе до его закрытия.

В 2012 году завод выставляли на продажу за 28 млн руб.

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