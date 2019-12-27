Когда по чистым челябинским улицам будет ездить чистый общественный транспорт

Озеленение городов, строительство дорог, чистый воздух, новая транспортная схема, запрет продажи снюсов детям. Алексей Текслер пообещал ответить адресатам на каждый из шести тысяч поступивших вопросов. А безымянные обращения отправят в города и районы главам на проработку.

Полный текст пресс-конференции ниже. А сначала мы приведем три цитаты губернатора, касающихся ежедневной жизни горожан: вышел с работы, подскользнулся, отряхнулся, сел в ржавый пазик и поехал мимо высоких пней на работу. Когда это многолетняя формула жизни челябинца будет переделана?

О ТРАНСПОРТЕ

— Полномочия по общественному транспорту перейдут с местного уровня на областной. Копейску, Сосновскому району и Челябинску требуется единое транспортное пространство, единый проездной, единый билет. Мы рассчитываем на федеральные деньги для обновления автобусов, трамваев и инфраструктуры.

Маршрутка с дырой в салоне - символ нынешнего состояния челябинского транспорта. Фото: Челябинский урбанист.

В Челябинске 1,5 тысячи как бы официальных маршруток. Переведем весь транспорт на официальную работу. Деньги будут собираться в единую областную структуру. За три года мы должны полностью обновить транспорт Челябинска.

ОБ ОЗЕЛЕНЕНИИ

С 2005 года, при мэре Михаиле Юревиче, в Челябинске начали упразднять муниципальные предприятия. Например, «Горзеленстрой», профессионально озеленявший город.

Такая обрезка буквально убивает деревья. Но каждый год власти платят за это варварство. Фото: Андрей АБРАМОВ.

— Челябинску не хватает компетенции и по озеленению, и по содержанию и ремонту дорог. Решения, когда из муниципального и регионального ведения компетенции передавались полностью на субпоряд, неправильные. Мы будем возрождать предприятия по озеленению на муниципальном и региональном уровне.

О ГРЯЗИ

— Были улицы в Челябинске, где вообще не было контрактов на уборку. Призываю жителей, которые платят управляющим компаниям, спрашивать с них за очистку дворов, а мэры должны помогать им эти проблемы решать.

Чистка тротуаров - вообще неизвестная услуга для горожан. Фото: Тимур Гизатуллин.

Будут разукрупнены лоты на уборку районов. В Челябинске будет работать муниципальное предприятие. Я не сторонник все закрывать МУПами. Но не сомневаюсь — порядок наведем.

СТЕНОГРАММА

Прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, 25 декабря 2019 года

Ведущий Станислав Гладков:

Первый вопрос, точнее, реплика такая, под Новый год исполнится 100 дней с момента вашей инаугурации. Традиционно для политиков это время подведения итогов, первичных итогов, хотя мы знаем, что вы всегда говорите, что лучше живое общение, чем официальный чиновничий доклад. У нас несколько тысяч вопросов и обращений пришло с хэштэгом #СПРОСИТЕКСЛЕРА, в наш кол-центр поступили звонки, видеообращения приходили из социальных сетей. И сегодня у нас на связи кол-центр, там сейчас работает Ульяна Зайкова. Послушаем ее.

Ведущая Ульяна Зайкова:

Спасибо Станислав, действительно, к нам сюда стекается вся информация, и уже поступило более двух тысяч вопросов. Темы, конечно, очень разные. Например, они касаются выплат льготникам, проблем ЖКХ, строительства новых детских садов и школ. Например, житель Сатки Сергей сообщает, что нет центрального отопления в старой части города, а вот в студию к нам дозвонилась жительница поселка Аэропорт. Давайте послушаем, что она говорит.

Жительница поселка Аэропорт:

Добрый день, я житель поселка Аэропорт, позавчера мы вызывали скорую помощь своей маме, труженице тыла, матери-героине, ветерану труда. Скорую ждали 2 часа 40 минут, пока я не устроила им войну. К 90-летним по (высокому) давлению они вообще не выезжают. Этот человек заслужил, прошел войну. Путин говорит на каждом шагу, что внимательно должны относиться к ветеранам, труженикам тыла, а на самом деле – такая ситуация.

Ведущая Дарья Блинова:

Как прокомментируете историю со скорой?

Губернатор Алексей Текслер:

Два часа сорок минут – это недопустимо. Вы знаете, у нас есть федеральный стандарт, который предусматривает 20-минутный подъезд скорой помощи. Есть еще неотложка – это немножко другой формат, но тем не менее два часа сорок минут – это недопустимое время приезда врачей. Я обязательно с этим разберусь. Поселок Аэропорт, я так понимаю, что это Челябинск. Поэтому я даю поручение и министру здравоохранения, и главе города Челябинск конкретно этот случай разобрать. А если в целом говорить о ситуации в первичном звене здравоохранения вообще и о скорой помощи в частности, мы провели серьезную инвентаризацию всего первичного звена региона. Действительно у нас есть муниципалитеты, где не обеспечивается стандарт подъезда скорой по времени, и уже со следующего года в 10 муниципалитетах появятся 15 новых постов, 15 бригад. Мы в этом году приобрели уже 82 кареты скорой помощи, в следующем году эту работу тоже продолжим, активно занимаемся формированием бригад, в некоторых муниципалитетах эта проблема тоже существует. Принято решение о единой диспетчерской службе. Это тоже актуально. Кстати, если речь идет о поселке Аэропорт, может, из Красноармейского района скорая бы быстрее приехала, если бы была единая диспетчерская служба. И надо, конечно, разобрать эту ситуацию. Кстати, аэропорт исторически к Металлургическому району принадлежал, и там, мы знаем, сейчас с мостом проблема, может быть, и в этом причина. В общем, мы с этой ситуацией точно разберемся, дадим ответ, и здесь другой оценки, кроме как бардак, быть не может.

Ведущая Дарья Блинова:

Спасибо. У нас действительно много вопросов, и, конечно, они все острые, но есть и видеообращения. Пришло такое милое видео, где маленькая девочка катается на коньках, но кроме него есть серьезная тема. Написали родители этой девочки как раз в соцсетях. И вот что они написали: «Есения радуется каждой тренировке, но когда же в нашем городе начнется строительство ФОКа с круглогодичным льдом? Думаем, что жители нашего Саткинского района и близлежащих городов очень этого ждут. Интересуются, когда же будет ФОК».

Губернатор Алексей Текслер:

Знаете, я считаю, что спорт – это одно из важнейших направлений, на которое нужно обратить внимание. Если смотреть год к году, то финансирование по этому направлению мы увеличили на следующий год почти на 40%. Принято решение, и мы запускаем стройку 58 объектов по всей территории региона, ледовых дворцов шесть в этом перечне, 17 ФОКов, стадионы, бассейны. Так что внимание этому вопросу уделяем большое. Что касается Сатки, там у нас есть решение строить ФОК, по сути, это универсальный спортивный зал. Я помню хорошо этот момент, когда был в Сатке. Мы встречались с жителями, вопрос ледового дворца поднимался, и я предложил градообразующему предприятию – комбинату «Магнезит» – на паях построить ледовый каток. Это мое предложение было одобрено руководителем Сергеем Павловичем Коростылевым, и я думаю, мы это сделаем. Мы в ближайшее время посмотрим вместе с «Магнезитом» по срокам проектирования и стройки.

Кстати, отличный проект мы запустили в Озерске вместе с ЧТПЗ, так что я считаю, что это правильно. И это касается не только спорта. Я считаю, что крупный бизнес может и должен участвовать в социальной жизни региона более активно, чем это происходит сегодня. Я всех наших бизнесменов крупных, кто зарабатывает существенные деньги в регионе, к этому призываю, и мы начинаем потихонечку двигаться в этом направлении. Так что уверен: крытый ледовый каток в Сатке будет, так же, как и во многих других городах нашей области.

Ведущая Дарья Блинова:

В общем, Есения будет кататься.

Ведущий Станислав Гладков:

Давайте перейдем к следующему вопросу от жителей региона. Он касается очень острой темы – общественного транспорта. В данном случае челябинского транспорта. В паблике «Типичный Челябинск» вопрос от Сергея Волка: «Одна из самых больших проблем для Челябинска – это удручающее состояние общественного транспорта. Электротранспорт не обновляется годами, изрядно устарел. Троллейбус нужен городу. Какие планы по развитию сети электротранспорта в Челябинске, заложены ли в бюджете деньги на эти цели, заложены ли денежные средства на закупку новых автобусов и как Вы прокомментируете проект закона о передаче полномочий по управлению транспорта Челябинска на уровень области?»

Губернатор Алексей Текслер:

Действительно, тема горячая, я, кстати, хотел бы обратить внимание, что у нас в большинстве муниципалитетов региона есть проблемы с общественным транспортом. Есть проблемы в Златоусте. В Магнитогорске чуть лучше, там обновление электротранспорта идет на постоянной основе, и в этом году 15 новых трамваев было закуплено. В других городах у нас устаревший парк, и эта проблема действительно комплексная и актуальная для всего региона. В Челябинске она совсем серьезная, потому что мы с вами знаем, что транспорт много лет не обновлялся. В этом году мы, кстати, многое сделали, смогли приобрести 66 новых автобусов на газомоторном топливе, они сегодня ездят по городу, и я знаю позитивную реакцию жителей Челябинска на эти решения. Что касается перспективы, я начну с закона, о котором было сказано, о том, чтобы поднять полномочия на областной уровень по общественному транспорту в Челябинске. Там основа очень простая: Челябинск сегодня - это агломерация, Копейск, Сосновский район (мы прекрасно понимаем), по сути, это такой большой Челябинск. Поэтому межмуниципальный транспорт сегодня оправдан, маршруты эти оправданы. Задача стоит, чтобы было единое транспортное пространство, единый проездной, единый билет. Чтобы выехав, к примеру, из Копейска и сделав пересадки, не надо было платить повторно, как это происходит в настоящий момент – это неудобно. Поэтому сейчас проводим работу по формированию новой маршрутной сети, исходя из агломерационного формата, и будем в следующем году эти решения уже внедрять в практическом плане.

Что касается непосредственно обновления транспорта, естественно, такие задачи тоже есть, я уже об этом говорил, мы рассчитываем на федеральные деньги, причем по нескольким направлениям. В нашем обновленном комплексном плане по экологии экологический транспорт - и электротранспорт, и газомоторный - заложен. Я надеюсь, что в следующем году решения на федеральном уровне будут приняты. Там предусмотрены большие средства, и мы на них очень рассчитываем. Это более 4 миллиардов рублей на обновление автобусов, более 2 миллиардов на трамваи, на инфраструктуру, плюс, естественно, мы будем софинансировать это, плюс мы работаем сегодня с Минфином РФ. Вот я буквально на днях с замминистра финансов обсуждал этот вопрос. Я предлагаю сделать Челябинск пилотным проектом по выделению дешевых средств из Фонда национального благосостояния на обновление автотранспорта через Внешэкономбанк. В общем, мы мобилизуем все силы и средства, как говорится, для того, чтобы нам была оказана максимальная помощь из федерального бюджета, чтобы эти планы состоялись максимально быстро. Потому что из регионального бюджета при тех объемах, о которых я сказал, мы это сделаем обязательно, но просто медленней, а времени у нас на это нет.

Что касается троллейбусов, коллеги из миндора областного знают мою позицию: я считаю, что троллейбус на сегодня оправдан, хотя разные позиции по этому поводу есть. Понятно, что автобусы могут так или иначе заменять в части маршрутной сети, но есть современные троллейбусы с запасом хода, и они решают эти проблемы. Я уверен, что мы сможем и троллейбусы в Челябинске сохранить, и обновить маршрутную сеть. Кстати, новая маршрутная сеть будет строиться, исходя такой из логики, чтобы попытаться вписать туда метрополитен. Я от этой идеи не отказался, правда, этот вопрос не простой. У нас с конца 80-х годов, когда метро планировалось, потоки поменялись. Основная ветка была на ЧТЗ, где работало большое количество людей, сейчас этого нет, но тем не менее. Этот вопрос будет тоже изучен в рамках этой работы, и мы сделаем это публично, подведем итоги и примем общее решение.

Ведущая Дарья Блинова:

Спасибо, очень интересно. И я напоминаю нашим зрителям, что в студии ГТРК «Южный Урал» сегодня собрались представители ведущих средств массовой информации региона. Передаю слово Анастасии Плотниковой – это редактор итоговой программы Областного телевидения. Пожалуйста.

Анастасия Плотникова, медиахолдинг ОТВ:

Здравствуйте, Алексей Леонидович, у меня вопрос по поводу национальных проектов. Мне как журналисту порой кажется, что жители, наши зрители не до конца понимают, для чего они, собственно, нужны. Есть ли у Вас видение по поводу того, какие качественные изменения должны почувствовать жители Челябинской области? Спасибо.

Губернатор Алексей Текслер:

Спасибо, Анастасия. Национальные проекты — это про конкретику. В этом году на нацпроекты было выделено порядка 18,5 млрд рублей, порядка 11 миллиардов с небольшим из федерального бюджета. На эти средства было построено де-факто уже 11 детских садов, всего в регионе мы их сделали 15 за счет наших собственных, внутренних программ – это более двух тысяч мест в детских садах, к примеру. Большое количество школ было построено. В Челябинске мы начали рекультивацию городской свалки и прочее.

Если говорить о будущем, то на 30% увеличится объем финансирования по линии нацпроектов на следующий год, в том числе из федерального бюджета: это будет уже не 18,5, а 23 миллиарда рублей. У нас большие планы (я могу некоторые цифры назвать): мы планируем только по линии нацпроектов в следующем году ввести 13 детских садов на всей территории области, построить 4 школы, но будут еще, всего планируется 5 школ в целом. Если иметь в виду весь объем средств, включая региональные, достроим печально известную школу в Усть-Катаве, куда я уже два раза выезжал, и всё это средства нацпроектов.

Мы в следующем году завершим технический этап рекультивации челябинской свалки – это тоже нацпроект. Мы в этом году сделаем 24 ФАПа (из них где-то половина за счет нацпроектов, остальные – на региональные средства). В следующем году будет примерно такое же количество ФАПов. Почти в 80 детских поликлиниках и больницах обновим оборудование по линии нацпроектов. 17 мобильных ФАПов появится в регионе. Я уже говорил про автомобили скорой помощи, их будет тоже 17 новых по линии нацпроектов, а за счет средств регионального бюджета еще больше.

Мы в этом году сделали 170 км дорог за счет нацпроекта, а всего 400 км отремонтировали. В следующем году удваиваем этот объем – порядка 800 км отремонтируем. Это тоже в основном средства нацпроектов, и это крайне важно.

Можно перечислять дальше. У нас всего 12 нацпроектов, по всем есть конкретные задачи, есть конкретные результаты. Я уверен, что уже жители Челябинской области почувствовали, что такое нацпроекты. Мы эту работу будем усиливать, я лично держу все на контроле. Мы подписали уже все соглашения с федеральным центром по линии нацпроектов на 2020 год, чтобы сразу уже с января начать финансирование. В этом году эта работа продолжалась до лета, и с этим были проблемы. Начиная с марта я, можно сказать, всех пинал, чтобы ускоряться. Теперь мы все организационные вопросы решили. Эта работа должна быть, нацпроекты – это действительно для людей, это конкретные результаты, которые можно и нужно делать.

Ведущая Дарья Блинова:

Спасибо. Но все же, коллеги, зрители у нас сегодня в приоритете, поэтому вновь обращаемся к кол-центру.

Ведущая Ульяна Зайкова:

Действительно, очень много вопросов поступает, всего их уже более пяти тысяч, и мы продолжаем их принимать. Очень много вопросов связано с дольщиками. Вот, например, дольщики из Копейска (дом по улице Коммунистической, 28) пишут, что надо бы разобраться с недобросовестным застройщиком. Обещаниями кормит, а в дом-то не пускает. Или вот аналогичный вопрос из Челябинска, я его сейчас попрошу вывести.

Вопрос дольщика из Челябинска: Алексей Леонидович, добрый день! Беспокоит дольщик «Речелстроя». Хотел бы узнать, планируется ли в 2020 году какая-то помощь дольщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации? Спасибо.

Губернатор Алексей Текслер: Действительно тема дольщиков – очень эмоциональная. Я с первых дней работы в регионе столкнулся с тем, что люди во всех форматах – на встречах, по улице когда идешь и так далее – обращаются, на ходу давали бумаги с просьбой помочь. В целом, картина была такая — 56 проблемных домов, около четырех тысяч человек. Что удалось сделать за это время? Мы расселили 7 домов, почти тысячу человек. В основном, эта работа была проведена с теми застройщиками, инвесторами, которые перехватили эти объекты. По нескольким домам мы оказали помощь на достройку, по сути, благотворительную, там, где готовность была под 100%, и уже дома начали разворовывать. И мы эти вопросы решили. Но самое главное: большое количество домов, по которым не было никаких решений. В Копейске и Челябинске было 22 дома одного застройщика по фамилии Сребрянский. Я запомнил, потому что я всех застройщиков приглашал, а до него мы не достучались. Но сейчас у него есть время и возможность подумать над тем, что было и почему он так себя вел…

Но, в общем и целом, в этом году самое главное, что удалось сделать вместе с федеральным центром, — это найти ответы на все вопросы. Мы активно работали над этим с коллегами из федерального центра, были приняты изменения в федеральном законодательстве. И теперь все дома, по которым не было никакой перспективы, совместно с ДОМ.РФ посчитали, сделали заявку, создали свой фонд, куда перечислили региональные деньги. Нам уже понятно, что 32 дома внесены в соответствующий реестр ДОМ.РФ, начались процедуры банкротства. Там логика такая: у застройщиков, кто свои обязательства выполнить не может, ДОМ.РФ через суд забирает по факту все права требования у людей через процедуру банкротства, и за счет федеральных и региональных средств мы будем эти дома в течение трех лет достраивать либо компенсировать дольщикам по рыночной стоимости квадратного метра. У нас сегодня нет неопределившихся домов. Все дома, по которым не было решений, мы уже приписали либо припишем к ДОМ.РФ, и точно течение 3-4 лет они будут достроены, какие-то уже со следующего года. Еще важно, что на федеральном уровне принято решение, что больше такой проблемы не будет. Каким образом? Через проектное финансирование, через счета эскроу: сегодня, если человек решил построить жилье и внести деньги, они попадут на принадлежащий ему счет, а застройщик за счет собственных ли привлеченных средств будет строить, и в случае каких-либо проблем эти деньги останутся у человека. Таким образом на системной основе мы эту проблему решаем, и все новые проекты в Челябинске будут идти через эту систему и люди точно не пострадают.

Я сам в некотором смысле дольщик. Более пяти лет назад покупал в Москве квартиру, которая до сих пор не сдана. Но есть проблемы у людей, когда последние деньги вкладываются, когда им жить негде и прочее. Разные бывают обстоятельства, и я людей понимаю. Важно было на системной основе определиться с такими домами. По тому адресу, который конкретно прозвучал, мы посмотрим, что можно конкретно сделать. В любом случае там, где нет быстрого решения, мы с ДОМ.РФ поможем достроить дом и решим проблему.

Ведущий Станислав Гладков: Спасибо большое. Даже в эти минуты на прямую линию продолжают поступать звонки, не все мы можем озвучить. Но некоторые к нам приходят, в том числе заранее записанные. Вот, например, на прямую линию обратились дети ветерана Латиповой Гульнисы Барыевны. Она живет в Кунашаке, в ветхом доме, ей 87 лет. На печное отопление уходит 24 кубометра дров за сезон, это четыре грузовика. Обращались неоднократно к властям, в праве на переселение в 2017 году отказали. Просят помочь решить жилищный вопрос каким-то образом. Как-то можно помочь?

Губернатор Алексей Текслер: Я сегодня же дам поручение, отправлю комиссию посмотреть на эту конкретную ситуацию. Если это ветеран Великой Отечественной войны или вдова ветерана, там переселение происходит вместе в Федерацией. Если другая ситуация, посмотрим, чем можно помочь человеку.

Ведущая Ульяна Зайкова: Звонки в кол-центр продолжают поступать. Один из самых актуальных вопросов – это льготы ветеранам. Не всех устраивают суммы компенсаций. Послушаем вопрос.

Вопрос женщины-ветерана: Добрый день, я бы хотела узнать, почему не индексируются ветеранские льготы уже столько лет.Квартплата растет... Вот я ветеран федерального значения. Очень надеюсь на Ваш ответ.

Губернатор Алексей Текслер: У нас действительно большое количество людей-ветеранов. Есть две категории ветеранов: по федеральному (федеральным законом определены, но средства выплачиваются из областного бюджета) и по региональному списку. С 15 июля было принято решение проиндексировать льготы региональным ветеранам – они 4-5 лет не индексировались. Касательно ветеранов по федеральному списку, им льготы ежегодно индексируются. Очередное индексирование предусмотрено и в следующем году. То есть теперь это несоответствие устранено, проблему мы отрегулировали. Надеюсь, есть координаты звонившей женщины, и мы разберемся с этим. Если есть сбои, наведем порядок.

Ведущий Станислав Гладков: Сегодня в студии, как мы уже говорили, собрались представители ведущих СМИ, которые подготовили свои вопросы. Слово корреспонденту агентства «Интерфакс» Алле Луповой.

Алла Лупова, агентство «Интерфакс»: Алексей Леонидович, для Челябинской области одна из самых острых тем – это экология. В этом году был, наконец, принят закон о квотировании выбросов. Вы начали работать, регион начал активно работать с предприятиями. Со всеми ли удалось договориться? Как будет решаться вопрос с теми, кто пока не готов подписать соглашения? Достаточно ли у нас технических средств, чтобы оперативно и доказательно выявлять загрязнителей?

Губернатор Алексей Текслер: Экология, действительно, один из острейших вопросов у нас в регионе. Так исторически сложилось, что у нас есть крупные промышленные центры, включая наши крупнейшие города. Два города попали в комплексные планы по указу Президента РФ – это Челябинск и Магнитогорск. Там мы уже провели необходимую работу со всеми крупными предприятиями. Вы знаете, я об этом говорил, мы из 16 крупных предприятий с 15 уже заключили соглашения. С одним предприятием пока нет, но там базово все вопросы решены. Это просто вопрос времени. То есть в целом мы соглашения подписали, я к ним отношусь как к стартовой точке. Коллегам так говорю: мы должны были набрать планку в 20% снижения выбросов, мы ее набрали и по Магнитогорску, и по Челябинску, даже больше. Мы ее набрали, но работы продолжаются. Последний пример: на Челябинском цинковом заводе мы договорились в разы улучшить то соглашение, которое было подписано еще по весне. И такая работа продолжается с каждым из предприятий. Плюс большое подспорье – это закон о квотировании выбросов, который был принят Государственной Думой, подписан президентом. Там, правда, еще не вся подзаконная база сформирована, и эта работа идет на федеральном уровне. У нас тоже есть необходимость внести изменения в соответствующий закон, для того чтобы на территории региона закон о квотировании работал. Для нас это пилот. По сути, во всех городах, которые по указу президента попали в комплексные планы, будет проводиться пилотирование этого закона. Мы это обязательно сделаем.

Кроме того, вы знаете о моей инициативе по региональному стандарту: по аналогии с Челябинском и Магнитогорском все наши промышленные города (а там, кстати, есть и крупные предприятия) подпишут соглашения – их будет 92, это дополнительно к тем 16. То есть подпишут, по сути, все предприятия области. По этой же схеме они берут на себя обязательства по снижению выбросов, и это не просто обязательства, это конкретный процент снижения, который связан с конкретным техническим мероприятием. Это газоочистка, это реконструкция основных переделов, благодаря которым происходят снижения. Задача поставлена такая – все, что происходит по этим техническим мероприятиям, мы должны владеть этой информацией ровно так же, как владеют собственники предприятия. Менеджмент одинаково должен отчитываться им и нам. Это на контроле, это указ президента, это их соглашение, их обязательства, которые они подписали, и здесь мы будем жестко спрашивать за реализацию. Многие уже эти программы реализуют. На этот год у нас была стартовая задача на 2% снизить (выбросы), мы везде добились снижения более чем на 2% - и в Челябинске, и в Магнитогорске. Будем эту работу продолжать дальше.

Что касается квотирования выбросов, то как эта история будет работать. Когда Росприроднадзор даст конкретную методику, мы будем дополнительно к тем нормативам, которые есть сегодня, заставлять предприятия снижать объемы выбросов. Но следующее, вы правы, это контроль и мониторинг. Та ситуация, которая в Челябинске была недавно, где днем с огнем не могли найти источник (выбросов), меня категорически не устраивает. Вы знаете, я разнос по этому поводу сделал, и с федеральным Росприроднадзором мы договорились усилить группировку наших мониторинговых станций. По сути, вокруг каждого нашего предприятия они более-менее понятны, будут и стационарные станции, и передвижные станции, которые будут фиксировать (выбросы), и мы точно будем знать, где что не так. Но это только полвопроса. Ставлю задачу, чтобы мы заранее могли влиять на ситуацию, не только после того, как неблагоприятные метеоусловия возникли, а до этого. Мы проводили все мероприятия, связанные с оптимизацией производства, с тем чтобы этих выбросов было меньше. Закон о квотировании позволит это делать, вплоть до наказания, до применения разных мер принуждения, штрафов. Плюс, я еще раз повторю, очень надеюсь на свой стандарт, потому что на добровольных началах все под этим также подпишутся, как под соглашением.

Я уверен: сегодня есть все технологии, для того чтобы нам эту проблему решить и в Челябинске, и в Магнитогорске, и в других городах. Все технологии есть. Это лишь вопрос воли, чтобы всех заставить эти мероприятия фактически реализовать на предприятиях. Сейчас современные предприятия. Вы знаете, в Европе места не так много, и они эту проблему решили, и мы тоже эту проблему решим.

Ведущая Дарья Блинова:

Прозвучал несколько раз Магнитогорск, и, как мы анонсировали в начале нашего прямого эфира, будет возможность у коллег оттуда, с юга региона, задать свой вопрос. Прямо сейчас хотим его услышать, пожалуйста, Магнитогорск.

Анастасия Ишменева, ГТРК «Южный Урал»:

На днях исполнится год со страшной трагедии, которая потрясла не только наш город, но и всю страну. Скажите, всем ли, кто тогда пострадал и потерял кров, удалось помочь за прошедший год?

Губернатор Алексей Текслер:

Да, скоро год исполнится этой страшной трагедии. Задача стояла обеспечить жильем всех пострадавших из 7, 8 подъездов (дома по проспекту Карла Маркса, 64). Эта задача была выполнена, там порядка 102 квартир было представлено людям. С 1-6 и 9-12 подъездами, там всего 520 квартир, была возможность принять людям решение самостоятельно. 159 семей определились и переехали из дома, и им соответствующая жилплощадь была представлена. Поручение президента переселить всех нуждающихся было выполнено. Параллельно с этим были выплачены все средства пострадавшим. Также, вы знаете, на месте двух разрушенных подъездов разбит сквер. Все задачи, которые по этому поводу были поставлены, в настоящий момент все выполнены.

Ведущий Станислав Гладков: Нам не только звонят, пишут, но и присылают видеообращения. Вот набольшая предыстория одного из следующих видеообращений. Провести газ в небольшое село – это решение многих проблем, и бывает очень обидно, когда населенный пункт находится всего в полутора километрах от газовой трубы. Но приходится топить по старинке дровами. В такой ситуации оказались жители села Малый Бердяуш, они сейчас все сами расскажут в своем видеообращении.

Видеовопрос: Мы хотим у Вас попросить помощи в решении вопроса по газификации нашего поселка. Дело в том, что мы неоднократно уже спрашивали, обращались, но этот вопрос повис в воздухе и нет решения. Сейчас, в данный момент, мы знаем, что какие-то есть подвижки, то есть решается вопрос о том, чтобы проектную документацию подготовить. Но для этого нужны очень большие деньги. Конечно, без Вашей помощи нам просто не обойтись.

Губернатор Алексей Текслер: Действительно газификация, особенно для сельских территорий, – это один из важнейших вопросов. И он, безусловно, сразу был в фокусе внимания, и в моем обращении в мае я поставил задачу правительству, чтобы по всем проектам, по которым на тот момент была разработана проектно-сметная документация (в ряде случаев жители сделали проект за собственные деньги, а газ в конечном счете до них не дошел), в течение трех лет вопрос закрыть. Начиная со следующего года, на газификацию выделяется в два раза больше средств, чем обычно. Обычно это было порядка 500 млн рублей, может быть, с небольшим. В этом году дополнительные решения принимались, и у нас почти рекорд – больше 400 километров новых сетей мы смогли за этот счет сделать. Задача поставлена эту цифру существенно увеличить. Такие планы есть, мы, безусловно, эту задачу решим. Деньги в муниципалитеты направлены, дальше муниципалитеты, главы соответствующие поручения получили. Вместе с жителями должны расставить приоритеты - что сделать в первую очередь, что в течение трех лет. Вообще, пятилетнюю программу газификации надо сделать, которая уходила бы за рамки бюджетной трехлетки, чтобы по новым проектам, которые возникают сегодня, люди точно понимали, когда до них дойдет газ.

Новые проекты, кстати, по многим муниципалитетам есть. Я считаю, что мы существенно двинемся вперед по этому вопросу, потому что потребность действительно большая. Параллельно с этим мы расширяем ряд узких мест. У нас в Миассе, Октябрьском, Троицком районах есть проблемы, связанные с тем, что мощности газораспределительных станций полностью сегодня забронированы. Нужна соответствующая реконструкция, расширение этих ГРС. Буквально с марта вместе с «Газпромом», с Министерством энергетики Российской Федерации мы этим вопросом занимались. И сегодня уже вместе с «Газпромом» мы сформировали программу, цена которой - 1 млрд 300 млн рублей. Компания будет вкладываться в расширение своих магистральных сетей. Когда я говорю о региональных задачах, в первую очередь речь идет о газопроводах низкого или среднего давления. Но газ нужно доставить на газораспределительные станции, их модернизировать. У нас пятилетняя программа с «Газпромом», которая позволит и эти узкие места расшивать, потому что где-то у нас есть возможность подать газ, но его просто нет, потому что забиты газораспределительные мощности. Этот вопрос сегодня в приоритете, и для глав соответствующая задача поставлена. По названному конкретному населенному пункту ответ будет. Я это возьму на личный контроль, соответствующее поручение и главе Саткинского района, и минстрою я даю в прямом эфире.

Ведущая Дарья Блинова: Вы упомянули про глав муниципалитетов. Хочется понять их степень ответственности в вопросах, скажем, подключения газа. Как они должны себя вести в данной ситуации, как они должны помогать или доносить информацию о проблемах, если они есть? Почему люди напрямую к губернатору должны обращаться?

Губернатор Алексей Текслер: Все правильно, в этом-то и проблема. Это касается не только газа и дорог. Я же приезжаю, с людьми общаюсь, им 10 лет обещают отремонтировать дорогу, 10 лет каждый год. Но когда нет планов, когда люди не могут прийти в администрацию, зайти на сайт муниципалитета и увидеть этот четкий план, хотя каждый раз кто-то им что-то говорит, они не понимают, что происходит.

Я в этом году, когда приехал, очень удивился, что муниципалитетам было выделено 0 рублей 0 копеек на дороги. В рамках своих дорожных фондов (они у них маленькие) в основном они содержанием занимаются, на ремонт вообще практически средств нет. Было выделено 500 млн рублей. Мы эту сумму удваиваем, начиная со следующего года. Муниципалитеты это знают, надо сегодня сделать планы. Ровно так же по газификации. Да, трехлетний бюджетный цикл такой: мы сделаем эти дороги, мы построим эти сети газовые. И плюс еще на два года, чтобы был пятилетний план, и мы их точно отбюджютируем. Средства на эти цели мы снижать не будем. Чтобы люди понимали, каждый человек знал, когда до его населенного пункта будет отремонтирована дорога, проведен газ. Задачи главам поставлены, в том числе территориальным вице-губернаторам, которых я недавно назначил. Они этот вопрос поставили на контроль. Соответственно люди будут знать, когда эти все решения реализуются по факту.

Ведущая Дарья Блинова:

Спасибо! И я еще раз напомню нашим зрителям, у нас работает кол-центр. Можно позвонить прямо сейчас на номер 701-501-7, оставить свой вопрос. Обязательно все вопросы найдут свои ответы. Конечно, это нереально сделать в прямом эфире, потому что есть всего два часа. Но не переживайте, без внимания ваши проблемы не останутся. Но об этом еще позже скажем подробней. А мы возвращаемся к диалогу с нашим кол-центром. Ульяна, какие обращения поступили?

Ведущая Ульяна Зайкова:

А я напомню еще, что, кроме того, что нам можно позвонить, можно прислать свое обращение в социальных сетях с хэштегом #СПРОСИТЕКСЛЕРА. Это соцсети «ВКонтакте» и «Инстаграм». Обратиться можно и по телефону. Ну а вот следующий вопрос очень острый, и задают его очень часто. Что делается в школах для профилактики употребления снюса?

Губернатор Алексей Текслер:

Мы начали этим вопросом заниматься. Также вы, наверно, слышали, что и на федеральном уровне обратили внимание на эту проблему. Что у нас будет сделано? Мы запретим торговлю никотинсодержащими смесями. Мы проанализировали ситуацию в правовом поле. Есть юридические нюансы, связанные с тем, что это зона ведения федерального центра или регионов. Но мы считаем, что это совместное ведение. Мы уже разработали проект закона, запрещающего продажу снюса на территории Челябинской области и в ближайшее время внесем его в Заксобрание. И будем рассчитывать, что на федеральном уровне такие решения будут приняты, для того чтобы все правовые нюансы были закрыты. Кроме закона, мы договорились со всем силовым блоком, Роспотребнадзором, что будем формировать команды, которые будут изымать эти препараты из продажи. Соответствующий анализ будет проводиться в интернете. Если мы видим, что дети травятся, то будем возбуждать уголовные дела. Реакция будет жесткая, правооохранители меня поддерживают. Мы в настоящий момент этим занимаемся. Плюс задача управляющим компаниям, неравнодушным родителям. Мы знаем, что есть объявления в подъездах. Надо этим заняться, и очень серьезно. В школах должна быть соответствующая профилактика. Мы сделаем все, чтобы с этой гадостью покончить, чтобы наши дети этим не травились.

Ведущая Дарья Блинова: Вы как отец, как думаете, с какого возраста надо начинать ребенку об этом рассказывать и предупреждать его?

Губернатор Алексей Текслер: Как только ребенок готов воспринимать информацию. Моему ребенку семь лет, и мы, безусловно, говорим ему обо всем в этой части. Любой родитель переживает. Возникают новые препараты, мы, к сожалению, со своими методиками выявления, тестирования не поспеваем. Мы недавно договорились на антинаркотической комиссии, что объявим войну снюсам. Весь силовой блок меня в этом поддерживает. Будем «выгрызать» эти истории из наших школ и дворов. Родители должны обратить внимание на это.

Ведущая Дарья Блинова: Вопрос от Сергея Витальевича. Как Вы относитесь к возрождению муниципального мероприятия по озеленению города? Сложившаяся в городе ситуация показывает негативный опыт от закрытия МУП «Горзеленстрой» и передачи его функций подрядчикам. Непрофессионализм, корыстолюбие, отсутствие стандартов ярко проявляется на улицах Челябинска. На фото многострадальные деревья в Саду Победы – десятиметровые пеньки. По замыслу подрядчика, теперь они окрепнут и не будут угрожать падением прохожим. Понятно, что вырубка компенсируется новыми посадками. «Тростиночки» уже воткнули в землю… Сколько из них доживет до зрелости, непонятно...

Губернатор Алексей Текслер: Я думаю, что Челябинску и многим другим городам не хватает компетенции не только по озеленению, но и по содержанию и ремонту дорог. Те решение, которые принимались ранее, когда из муниципального и регионального ведения эти компетенции исключались и в полном объеме передавались на субпоряд, были неправильными. Мы будем возрождать предприятия по озеленению на муниципальном и региональном уровне, чтобы эти компетенции были. Понятно, что конкуренцию никто не отменял, понятно, что эти предприятия будут жить в рынке. У нас должны быть предприятия, на которые можно положиться. Должны работать специалисты, которые в этом разбираются. По спиленным деревьям — то же самое. Понятно, что дерево не выживет после того, как его обрезали. И надо будет деньги выделять, чтобы рядом новое посадить. Это, безусловно, бардак. Соответствующие задачи поставлены. По содержанию дорог я поставил задачу максимально разукрупняться, для того чтобы приходили разные подрядчики на территорию региона. Мы соответствующие компетенции будем собирать в муниципалитетах. В частности, в Челябинске мы обсуждали это с Натальей Петровной Котовой.

Ведущая Дарья Блинова: Ситуация с подрядчиками, которые занимаются благоустройством, в Челябинске оставляет желать лучшего. В этом направлении можно что-то сделать?

Губернатор Алексей Текслер: Я последние два месяца прорабом работал на некоторых стройках. Когда по осени начал объезжать объекты, которые должны быть сданы к концу года, и видел их неготовность, приходилось в ручном режиме заниматься. В этом ничего хорошего нет. Ведем 11 объектов по нацпроектам. Я имею в виду детские сады. И по 4 объектам мне ежедневно докладывают по количеству людей, которые в строительстве участвуют, и представляют фотографии. До такого доходило! Поэтому мы приняли ряд системных решений в строительном комплексе, чтобы таких вопросов не возникало. С благоустройством то же самое. Толковых подрядчиков нет. Все начинается с проекта. На территории региона не было ни одного проекта, который не переделывался, а некоторые переделываются несколько раз. Например, школа в Усть-Катаве. Недостатки проекта, потом проблема со строительством — в результате мы имеем сдвиг по срокам. По благоустройству в Челябинске все точно так же. Мы провели отдельное совещание, и дальше эту практику распространим на все территории. В Челябинске будет заместитель главы города, который будет отвечать за развитие городской среды. Будут проекты, которые мы будем обсуждать публично. Граждане должны участвовать в этом. Я надеюсь, что подрядчики тоже появятся. Мы изучаем пример Казани, где очень много делается, и делается качественно. Значит, можно делать. Почему в Челябинске нельзя?! Даже в Магнитогорске ситуация лучше. Там, с одной стороны, замглавы города с этих объектов не вылазит. Подрядчики, понимая требования, встраиваются в эту систему. Я хочу, чтобы в Челябинске и других городах было так же.

Ведущая Дарья Блинова: На самом деле благоустройство было в лидерах по количеству вопросов. Пишет Валентина Варданян: «Какой грязный город Челябинск! Наверное, пора бы поставить урны на пешеходных дорожках по ул. Братьев Кашириных, в районе ТК «Чайка», и во всем городе».

Губернатор Алексей Текслер: Попрошу Наталью Петровну Котову разобраться в данной ситуации. И не только в указанном месте. Чем больше урн, тем лучше. Это касается всех наших муниципалитетов. Только обслуживать их надо. Надеюсь, что они будут эстетичны и вопросов к внешнему виду не возникнет. У нас есть разного рода примеры странных решений. Надеюсь, главы муниципалитетов разберутся с этим вопросом. Если мы хотим жить в чистых городах, их нужно убирать. Нужно выделять на это деньги. Были улицы в Челябинске, где вообще не были заключены контракты на их уборку, на удачу кто-то кого-то попросит приехать. Такого быть не должно ни в каком городе, тем более в миллионном. Поэтому были приняты решения, выделены дополнительные деньги районам, для того чтобы эти проблемы решать. Надо начинать с дворов, привлекать управляющие компании более активно. Я призываю жителей, которые платят управляющим компаниям, тоже спрашивать с них за очистку дворов, а мэры должны помогать жителям эти проблемы решать. В наших городах не должно быть белых пятен — неубранных улиц. Мы приняли решение, выделили деньги, чтобы количество техники, которая убирает город, увеличилось в два раза, а на самом деле будет больше. Будут разукрупнены лоты. Я думаю, мы сможем качество улучшить. В чем проблема была в Челябинске? Один подрядчик, он монополист, он диктует условия, а не власть, поэтому у нас будут подрядчики, которые будут свои обязательства выполнять. И техники будет нужное количество. В Челябинске будет муниципальное предприятие, которое будет на определенных объемах работать. Я не сторонник всё закрывать МУПами или госкомпаниями. В городе и регионе должны быть собственные компетенции, чтобы можно было в конкурентном пространстве принимать активное участие, а не пассивное, где тебе диктуют условия, как будут убирать. В Челябинске была ситуация, когда нужно было по договору целый район не убирать, чтобы тебе штрафные санкции выставили. Конечно, никто не выставлял. Сейчас эти вопросы мы проговорили, понятно, что слом идет тяжело, набиваются шишки. Но у меня нет сомнений, что мы порядок в этом вопросе наведем.

Дмитрий Моргулес, информационное агентство «Европейско-азиатские новости»: Добрый день! На самом деле речь пойдет о довольно горячей ситуации – строительстве детского хирургического центра в районе Медгородка, который должен помочь областной детской клинической больнице. К сожалению, там получается, что оно захватывает участок Городского бора. С одной стороны, вроде бы нет вопросов, строить или нет. С другой – есть достаточно серьезное общественное неверие и недоверие. Нет публично показанного проекта, где видно, что смогут построить так, чтобы минимизировать количество спиленных деревьев, и прочее. Есть еще «русская стройка бессмысленная и беспощадная», когда сносится все в чистое поле, а потом начинают что-то делать. Ваше мнение, Ваше решение, как будет организован контроль за тем, чтобы ни одна лишняя сосна не пострадала.

Губернатор Алексей Текслер: Надо начать с проблемы. Сегодня областная детская клиническая больница расположена в здании, которое изначально строилось под роддом, потом было переделано. Там даже приемного покоя нет, маленькие палаты. Когда вопрос встал, не было никакого сомнения, что детская хирургия нужна. Нам нужна высокотехнологичная помощь, потребность в этом большая. Мы проводили совещание, наши медики эту ситуацию докладывали. Нет никаких сомнений, нам остро нужна детская хирургия. Мы достучались до федерального центра, там цена вопроса приличная, 4,5 млрд рублей. Мы подтвердились в федеральном центре, включились в этом году в национальный проект. Учитывая отсутствие проекта, был поставлен срок - 2024 год. Татьяна Алексеевна Голикова приезжала в августе, мы с ней провели совещание и договорились, как только будет проект, начиная с 2021 года, мы готовы начать стройку. Потребность очевидна. Дальше возник вопрос с местом. Опять же врачи очень профессионально разложили по полочкам, почему детская хирургия должна быть на территории Медгородка. Это и для мамы важно, там рядом перинатальный центр, взрослая больница, и помощь можно и маме оказывать, и детям. У нас есть большие планы по оснащению оборудованием, которое в принципе в то помещение, которое есть сегодня, разместить невозможно, и оказывать помощь детям проблематично. Никаких сомнений, чтобы она была полноценной нужно строить детскую хирургию на территории Медгородка, непосредственно рядом с детской больницей. Дальше возникает вопрос, который Вы задали, по поводу деревьев и того, что с этим связано. Там площадь, которая необходима по всем санпинам, порядка 4 гектаров. Само здание занимает территорию порядка полутора гектаров, чуть больше. Понятно, что место выбрать необходимо таким образом, чтобы нанести минимальный вред бору. Параллельно с этим принято решение присоединить к бору значительный кусок, существенно превышающий тот, который, если решение депутаты примут 26 декабря, будет под строительство выделен. Вы правы, на той территории, которая будет вокруг здания, совсем необязательно деревья пилить. Более того, я поставил задачу, чтобы эта территория была общедоступной. Сейчас там валежник, а можно будет гулять любому человеку. Естественно, работу по тому, какое дерево пилить, какое не пилить, нужно провести очень квалифицированно, вместе с общественностью. И не какие-то маленькие саженцы, а крупномерные высадить взамен, которые многократно бы компенсировали ту ситуацию, которая будет при строительстве. Я думаю, что при определенном наблюдении со стороны общественников, Вы правы, со строителями нужно с первых дней работать. Потому что если их бесконтрольно запустить, есть вероятность того, что они эту площадь расчистят. Я думаю, что если мы вместе с вами, я всех призываю к этой работе, внимательно проведем эту работу, то мы нанесем минимальный ущерб. А дети – это святое, никаких сомнений, что это нужно делать, ни у кого нет.

Ведущая Дарья Блинова: Вот про детей заговорили, как раз есть у нас вопрос, который оставили в Инстаграме. Я зачитаю: «В четыре года сыну поставили диагноз «аутизм» (он не говорит), психолого-педагогическая комиссия разрешила ему обучение в первом классе коррекционной школы, рекомендации: сопровождение тьютором, обучение и воспитание по адаптированной общеобразовательной программе, что предполагает использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, но проблема в том, что в школе нет необходимого оборудования и нет никаких тьюторов». Ольга Смалыгина из Озерска задает вопрос: «Если государство разработало условия для обучения детей с аутизмом, то почему на месте это не исполняется?»

Губернатор Алексей Текслер: У нас, насколько я помню, порядка 50 коррекционных школ для детей с ограниченными возможностями здоровья, при этом мы ставим себе задачу по инклюзивному образованию, чтобы максимальное количество детей в обычных школах училось, и у нас достаточно большой процент таких детей, порядка 40%, ходят в обычные школы. Понятно, что там нужно создавать соответствующую среду. Мы со следующего года в рамках нацпроектов начинаем активно этой проблемой заниматься: речь идет о приобретении оборудования. Я по озерской школе отдельно, конечно, разберусь. В этом году, кстати, мы порядка 20 школ оснастили современным оборудованием, но самая большая проблема – это люди, учителя, психологи, логопеды, большое количество специалистов должно работать. Основное внимание на то, чтобы все наши школы (и специальные, коррекционные, и обычные) были обеспечены соответствующими специалистами. На это – основное внимание, а по Озерску я обязательно разберусь. Задача, которую я ставлю: чтобы у нас не было никаких проблем ни с оборудованием, ни с обеспечением учебного, коррекционного направления. Это злободневный вопрос, и обещаю держать лично руку на пульсе, мы все эти планы обязательно реализуем. Конечно, какое-то время на это понадобится, сегодня это безусловный приоритет.

Ведущий Станислав Гладков: Ситуация с инклюзивным образованием для разных детей, не только с аутизмом, как обстоит в области?

Губернатор Алексей Текслер: На самом деле проблемы есть. Откровенно скажу, в первую очередь по доступной среде – не все школы отвечают этому требованию. Если ребенок не может в школу зайти, это, конечно, неправильно. В этом году мы порядка 20 школ обеспечили оборудованием, но это капля в море. Если мы хотим, чтобы у нас инклюзивное образование было полноценным, нужны: а) доступная среда, б) соответствующее оборудование в полном объеме, соответствующие преподаватели, которые умеют и могут работать с детьми. Там очень много индивидуального образования, и это совершенно другие навыки, этим нужно заниматься. Задача поставлена, мы многое делаем в этом направлении, но здесь работать и работать. И плюс психологи, специалисты, которые должны помогать выходить из этой сложной жизненной ситуации, тоже должны быть в школах, надо полностью укомплектовать такими специалистами школы – это сегодня задача номер один.

Ведущий Станислав Гладков:

И в продолжение заявленных ранее тем у нас много вопросов из социальных сетей, вопросы инфраструктурные, вопросы с благоустройством, с подрядчиками. Касательно уборки дорог сотни фотографий и видео появилось в соцсетях после снегопадов, прошедших в регионе. Вопрос от Евгении Давыдовой из Карталинского района: «Прошу Вас навести порядок на дорогах нашего района, автомобильные дороги совсем не пригодны для эксплуатации в зимний период. После первого снегопада образовались снежные накаты, келейность, МУП «Спецстрой», которое выиграло конкурс на зимнее содержание дорог, технику выгоняет только для вида. Отдельное внимание прошу уделить автомобильной дороге, связывающей поселок Локомотивный с городом Карталы». Вот одна из тех типичных ситуаций, которые возникают в городах области.

Губернатор Алексей Текслер:

Ситуация, действительно, типичная, вы знаете, я на регулярной основе провожу разбор полетов. Мне показывают отчеты по количеству техники, по тому, что у нас происходит. Первая задача, которую я поставил, когда все эти отчеты почитал (а отчеты бравурные: 900 единиц техники в муниципалитетах, столько-то убрано у нас дорог, отчеты у нас хорошие, но ничего хорошего на самом деле в этом нет, потому что, как только я затребовал показать мне и рассказать, где и как конкретная единица техники работала, ответа я не получил), – всю технику обеспечить системой «ГЛОНАСС», мы всю технику должны видеть. Техника, которая якобы есть, где-то ходит и что-то делает, делает ли вообще? Сразу же возникает большое количество вопросов у людей и у меня. Средства мы выделили, я уже сказал, что мы существенно увеличиваем средства на дороги. Но при этом я хотел бы, чтобы эти деньги не разошлись, чтобы не получилось: и денег нет, и дороги в таком же состоянии. Поэтому контроль за качеством – это основная задача, которая поставлена перед миндором, отвечающим в целом за региональные дороги и осуществляющим мониторинг за муниципальными дорогами. Еще очень важно: если центральные усадьбы и районные центры более или менее чистятся, то, конечно, в частном секторе или сельских поселениях есть серьезная и большая проблема. Главы ставят вопрос про деньги - сколько можно, мы дали, теперь будем спрашивать за качество работы. Поставил задачу, чтобы региональный миндор выступал единым диспетчерским центром и понимал реальную картину, а не формальные отчеты, по которым мы весь снег победили. Надо общественный контроль подлечить. Я с коллегами из Министерства транспорта РФ обсуждал, ведь есть современные интерактивные площадки, где можно выкладывать фото до и после, в режиме реального времени смотреть за работой подрядной организации. Вот эти сервисы тоже надо развивать, устраивать общественный контроль за всей этой ситуацией. Такая задача поставлена, и нам нужно всем вместе не слезать с чиновников, пока система не заработает понятно и ясно для людей. Ее можно также использовать за контролем ремонтных работ: до и после ремонта, колейность, в какое время дороги ремонтируются (в дождь, в снег). Тем более мы тут все продвинутые уже пользователи, поэтому эту историю надо продвигать. Люди реагируют, у них есть потребность в этом.

Ведущая Дарья Блинова: Да, смартфоны помогают увидеть, что происходит, но есть такие моменты, которые люди сами увидеть не могут и им надо об этом рассказать, об этом наш следующий вопрос из соцсетей. Задает его Лариса Исакова, она спрашивает: что делать с Шершнями, воду будет забирать Томинский ГОК? Это к вопросу о том, что людям нужно понимать то, что они не могут пока увидеть своими глазами.

Губернатор Алексей Текслер: Тема Томинского ГОКа активно обсуждалась и до моего приезда, и обсуждается сейчас. Я надеюсь, что те экологические инициативы, о которых мы говорили ранее, позволят нам осуществлять контроль за деятельностью всех предприятий. Что касается Томинского ГОКа, то я в январе планирую его посетить, приглашаю всех журналистов сделать это вместе со мной. Понятно, что там не будет никакого металлургического производства, параллельно ставится задача по рекультивации Коркинского разреза, большая, серьезная задача. Как и на других наших предприятиях, мы окружим ГОК мониторингом за состоянием воздуха – тут сомнения нет, я всех коллег предупредил, все всё понимают, знают. Вопрос водного баланса тоже актуален, потому что рекультивация Коркинского разреза требует большого объема воды, поэтому параллельно с этим было принято решение строить Долгобродский канал, который позволит перебросить до 120 миллионов кубических метров воды в Аргазинское водохранилище (у нас каскад водохранилищ), эти 120 миллионов пополнят наш основной резервуар питьевой воды для города Челябинска. Тот объем, который пойдет на рекультивацию Коркинского разреза, в 6 или 7 раз меньше, чем объем дополнительной воды, который поступит. Я в январе планирую и стройку Долгобродского канала посетить, понятно, что эти вещи сбалансированы друг с другом. Я знаю, что сейчас коллеги из федеральных ведомств, ответственных за водопользование, смотрят внимательно за ситуацией. Думаю, у нас от Долгобродского канала будет большая польза, это то решение, которое долго ждали жители Челябинска, потому что по Шершням вопросов было много, наполнить их водой – это та из задач, которые я ставлю перед правительством, мы это, безусловно, сделаем. В январе технически канал будет готов, после морозов он будет запущен, и вода пойдет в Шершневское водохранилище.

Вопрос из Златоуста. Анна Самойлова, Злат-ТВ: Жители нашего многострадального поселка Закаменка накануне Нового года получили отличный подарок – долгожданный газ. Долгое время проблема не решалась и вдруг была устранена. Что это? Политическая воля, качество менеджмента или уровень недовольства людей достиг критической точки? Хочется понимать Ваш подход к решению застарелых проблем.

Губернатор Алексей Текслер: Ситуация с Закаменкой меня крайне возмутила. Там все было достаточно просто. Объект был построен много лет назад. А несколько уважаемых товарищей друг с другом ссорились и ругались, вместо того, чтобы думать о людях, они думали о том, кто из них более прав, кто менее прав. И когда по весне я поставил конкретную задачу в сентябре подать газ, а в августе приехал, и мне бывший мэр сказал, что нужно еще год или два, это переполнило мою чашу терпения. Вы помните все разговоры, которые были по этому поводу. И я рад, что новый мэр все-таки посмотрел на вопрос с точки зрения людей, и газ начал подаваться. Потому что все, что мы делаем, должно быть в первую очередь направлено на решение проблем жителей, а все остальное нужно выносить за скобки. Поэтому все эпитеты, которые были сказаны, были уместны. Если хочешь решить проблему, ты ее решишь. И от всех глав и правительства я требую именно такого подхода к решению вопросов. Думаю, мы и по другим застарелым проблемам порядок наведем.

Альбина Золотухина, агентство «Ура.ру»: Вас постоянно спрашивали о саммитах. Что-то перенесли, что-то не перенесли. Что именно состоится? При тех деньгах, которые Москва оставила Челябинску, что жители получат от саммитов, которые состоятся в Челябинске?

Губернатор Алексей Текслер: Я уже думал, что про саммиты меня перестанут спрашивать. Но хорошо, отвечу. Средства, которые выделялись из федерального бюджета, направлены на понятные задачи. В частности, по аэропорту задача решена. Если бы не саммиты, то еще пару лет нового аэропорта в Челябинске не было бы. У нас есть новый аэропорт. Туда инвестор вложил 6 миллиардов рублей. Плюс построен новый аэродромный комплекс – стояночные площадки, рулежные дорожки, светосигнальное оборудование, локационное оборудование… На это федеральный бюджет выделил 6 миллиардов рублей. Наш аэропорт будет соответствовать последней, 3-й, степени ИКАО. Он будет принимать любые типы самолетов в любую погоду. До июля мы сделаем из нашего старого здания новый международный терминал, который будет функционировать. Мощность аэропорта увеличится в два раза по пассажиропотоку. Нужно будет дальше этой задачей заниматься. И всех наших челябинских пассажиров, которые через Екатеринбург летают, ориентировать на местный аэропорт. Для этого нужна новая маршрутная сеть. Аэропорт – то, что есть, что можно посмотреть.

Плюс построили новое общежитие ЮУрГУ на 1,5 тысячи мест. Думаю, в начале следующего года мы его сдадим. Это современное здание для студентов и преподавателей. И ЮУрГУ, и городу общежития не хватало.

Что касается рекультивации челябинской свалки, в этом году мы получили первые 500 миллионов рублей на эти цели. Мы первый и единственный регион, который этим занялся вне очереди, потому что у нас в следующем году большое международное событие. Деньги дополнительные выделялись на дороги и благоустройство в Челябинске. В частности, на эти средства будет делаться набережная на реке Миасс. Саммиты саммитами, но главное - сделать много полезного и важного для города и области. Мероприятий всего будет больше 20. Окончательный перечень будет готов в январе. Уже понятно, что будет 7-8 крупных министерских встреч, куда приедут из разных стран министры разных ведомств. У нас будет 7-8 крупных форумов по линии ШОС и БРИКС, которые соберут большое количество людей. Будут впервые проведены спортивные игры стран БРИКС. Спортсменов только порядка 600 человек приедет. А если взять всех специалистов, которые приедут вместе с ними, и болельщиков, то это большие спортивные соревнования, которые курирует Минспорта Российской Федерации. По сути, к нам приедут гости, которые потом расскажут о нашем крае и городе. Надеюсь, у них будет возможность поехать за город, посмотреть на наши красоты, учитывая, что мы развиваем туристическое направление. Я думаю, это будет полезно. И эмиссаров, которые смогут рассказать о нашем регионе, в хорошем смысле слова завербуем и отправим к себе домой, а они расскажут.

Вы лично как глава региона какие для себя планируете точки, которые в рамках саммитов хотите посетить?

Губернатор Алексей Текслер: Проконтролирую все. Что касается посетить, куда пригласят… Я шучу. Напрошусь.

Ведущая Дарья Блинова:

Ольга Григоркевич для развития внутреннего туризма предлагает пригласить специалистов, которые «помогли бы правильно организовать прием и отдых». Например, Нязепетровск – это рай для туристов-любителей природы. Также можно организовать продажу экологически чистой продукции местных фермеров. Как Вам такая идея?

Губернатор Алексей Текслер:

Я считаю, что у нас серьезный туристический потенциал, который в настоящий момент не реализован. Я принял решение и полномочия по организации туризма в регионе перераспределил из министерства культуры в министерство экономического развития. Потому что на самом деле это скорее бизнес, чем песни и пляски. Песни и пляски – это тоже хорошо, этот функционал в минкульте останется. У нас все, что касается событийных историй, развито на высоком уровне, и мы это будем поддерживать активно. Я был на Бажовском фестивале: когда мне сказали, что там будет 40 тысяч человек, я не верил, я приехал и увидел, что там все 45 тысяч, меня это поразило. У нас много подобных мероприятий в регионе, мы будем их организовывать. Свердловчане ко мне подходили и говорили: вы наше название «Бажовский фестиваль» забрали. Ну, на весь Урал хватит названий.

Что касается туризма, и промышленный туризм надо развивать (такие возможности есть и в Челябинске, и в Магнитогорске), и спортивный туризм (у нас много горнолыжных трасс и курортов, и в летнее время есть куда приехать и что посмотреть). У нас несколько национальных парков, один из них – «Зигальга» – недавно решением Правительства РФ начал свою работу. Там нужно развивать пешеходные форматы, мы будем это делать. У нас есть Таганай, Зюраткуль и многое другое, художественные промыслы известны на всю страну.

Я рассказывал Владимиру Владимировичу (Путину) о том, что обнаружил справочник туристический 1912 года по Южном Уралу, маршрут был такой: Златоуст – Миасс – Кыштым – Касли. Это придумано до нас, уже тогда люди ездили и смотрели. Нужно этим заниматься. Главное – это инфраструктура, нужно создать удобство для людей, с одной стороны, с другой стороны – не навредить природе . Надо грамотно все сбалансировать. Я уже соответствующее совещание по этому вопросу проводил. Поставлена задача министерству экономики обращать на это внимание. И инфраструктура транспортная, о которой я ранее говорил, нам поможет – воздушные перевозки и новый аэропорт. Мы планируем запустить электрички и до аэропорта, и до Магнитогорска (я даже хочу и в Курган запустить электротранспорт, чтобы подтянуть жителей соседнего региона в наш аэропорт). Эти направления мы будем развивать. С РЖД есть соответствующие договоренности – создали рабочую группу, проекты реализуем. В Магнитогорске электричку мы в следующем году запустим. Задачу ставлю из 4 часов (время в пути) выйти, пока они не могут. Хотелось бы, чтобы из Магнитогорска до Челябинска на «Ласточке» можно было доехать быстро, причем Варна, Карталы, Троицк – есть кого забирать по дороге. Это направление важно, это будет развивать перемещение внутри региона, создавать возможности и доступную среду, чтобы до любой точки региона можно было быстро добраться. Это нужно и для внутреннего туризма, и для внешнего. Про саммиты мы сказали: массированную проведем работу, чтобы в мире наш регион представить, он красивейший, вы знаете это не хуже меня, нужно дать возможности и нашим жителям, и всей страны насладиться этими красотами. Я не сказал про Аркаим, про Игнатьевскую пещеру, но времени не так много. Мы все знаем эти места, думаю, мы сможем развить эти направления.

Ведущая Ульяна Зайкова: В сети «ВКонтакте» к губернатору обратился житель Верхнего Уфалея Владилен: «В городе Верхний Уфалей безработица – закрылось главное предприятие «Уфалейникель», помогите найти инвестора для создания рабочих мест».

Губернатор Алексей Текслер: Инвестор найдется, в следующем году после завершения переговоров, они сейчас активно ведутся, мы эту информацию сделаем публичной. Вы знаете, там у нас есть территория опережающего экономического развития, отдельные небольшие предприятия работают, но понятно, что, когда более 2,5 тысяч человек лишились работы, конечно, в городе возникли соответствующие настроения, я там был, с людьми общался. Да, мы найдем инвесторов, причем я скептически отношусь к имеющейся площадке: грязная площадка старого «Уфалейникеля» находится просто в городе, из ворот выходишь - и сразу дома. Нужны инфраструктурные решения, но принципиально важно, чтобы инвестор туда пришел, чтобы те рабочие места, которые были ликвидированы, заново появились. Там есть компетенции, остались люди или вернутся (большой отток населения произошел), параллельно с этим будем развивать Верхний Уфалей. Я поставил задачу по всем нашим муниципалитетам сделать программы социально-экономического развития на пять лет, они уже разрабатываются, и конечно, Верхнему Уфалею мы уделим особое внимание. В настоящий момент ряд решений уже принят - по строительству ФОКа, вкладываем в ремонт социальных объектов, объездную дорогу делаем. Параллельно с поиском инвестора и социальную жизнь в городе активно будем возрождать (три пятиэтажных дома построим, там такого не было с советских времен, будем расселять жителей из аварийного жилья). Да, я хотел бы, чтобы настроения, которые там есть (не буду говорить, какими эпитетами пользовались люди, когда говорили мне о будущем города) изменились, уверен – будущее у Верхнего Уфалея есть.

Ведущая Дарья Блинова: Это как раз пример моногорода, где что-то пошло не так. Есть и другие территории такого же статуса, боимся ли мы, что там тоже может произойти критическое?

Губернатор Алексей Текслер: У нас на федеральном уровне есть соответствующие инструменты – фонд моногородов (мы, кстати, вместе с Фондом и Минсельхозом РФ в Усть-Катаве запустили тепличный комплекс «Горный» на 720 рабочих мест для начала, планируем – 1,5 тыс. мест). Есть предложения по другим моногородам работу продолжить с Фондом. По линии минсельхоза со следующего года запускаем 4 крупных проекта комплексного развития сельских территорий (порядка 120 млн рублей будет выделено). У нас есть другие проекты, которые по аналогичной схеме будем реализовывать, и там, где проблемы существуют, будем их решать. У нас 16 городов, и в каждом из них есть проблемы.

Ведущая Дарья Блинова: Давайте еще из кол-центра один вопрос послушаем.

Ведущая Ульяна Зайкова: Да, есть вопрос про медицину, про нее мы уже успели поговорить. Но вот сейчас хочется поговорить именно про медицинских работников. Только что в нашу студию поступил вопрос, звучит он так: «Алексей Леонидович, здравствуйте! Пишу в защиту фельдшеров скорой помощи Кизильского района, которых прессует местная власть только за то, что они хотят достойную оплату труда и нормальные условия работы. Все переговоры с руководством сводятся к одному: не хотите работать – увольняйтесь. А в районе и так большая нехватка медицинских кадров. Нельзя так обращаться с работниками скорой помощи. Главный врач, поддерживаемая главой района Селезневым, даже не пытается найти какой-то компромисс или уладить конфликт. Она наоборот настраивает против коллектива скорой медиков других отделений. Разве так позволено себя вести главному врачу? Большая просьба обратить внимание на сложившиеся обстоятельства, разобраться по существу, не так, как сделал министр, и помочь медикам Кизильской скорой. Помогите, люди Вам верят». Вот такой вопрос пришел к нам в студию.

Губернатор Алексей Текслер: Я в прямом эфире даю поручение министру здравоохранения эту ситуацию с Кизилом оперативно рассмотреть. В целом, у нас, вы знаете, в регионе аналогичные проблемы периодически возникают, и это плохо. Мы когда проводили инвентаризацию всего первичного звена здравоохранения (это же не только про здания), в первую очередь анализировали ситуацию фактической нехватки медработников в наших медучреждениях. У нас из 653 ФАПов, которые находятся в регионе, 20 с лишним процентов не работают только в связи с отсутствием фельдшеров, и это никуда не годится. К сожалению, вот так была выстроена система до этого, кстати, во всей стране так, что в каждом регионе, даже в каждом муниципалитете были какие-то свои правила, свои особенности, свои специфики. Вы знаете, что президентом принято решение сделать единую по всей стране систему оплаты труда. Естественно, она будет учитывать и разного рода районные надбавки, но чтобы у нас не было конкуренции. Вот у нас в одной станции скорой помощи одни стимулирующие компенсационные надбавки, в другой – другие. И людям не объяснить, почему так происходит даже в одном регионе. А если смотреть на всю страну, то там вообще очень пестрая картина. Поэтому задача такая поставлена, мы всю информацию подготовили, передали в минздрав. Там, где наиболее острые вопросы, оперативно министр решает, их надо было решать раньше и системно. Мы в настоящий момент активно каждый из этих случаев рассматриваем, и соответствующие решения уже приняты. Конкретную ситуацию с Кизильским районом разберем.

В целом, мы, конечно, максимально сейчас заинтересованы в том, чтобы привлекать медработников в регион: по разным подсчетам у нас не хватает до 2 тысяч специалистов. Это огромное количество. Сегодня идет конкуренция между регионами за медработников, знаете, приезжают, переманивают. Посмотрите, у всех есть программы (у Калининграда, Сахалина и т.д.), подъемные сверх федеральных и прочее. Мы, кстати, тоже в эту гонку включились. Вопрос в том, что много медиков работают в коммерческой сфере. И тут вариантов немного: либо из коммерции врачей забирать, но там они тоже востребованы, либо действительно наши усилия должны быть направлены на то, чтобы медработник пришел (и молодой, и не обязательно молодой) и мы все свои вакантные места заполнили. Сегодня это вообще самая важная задача в регионе. Мы разработали свои собственные меры поддержки и будем их увеличивать, потому что у нас есть нехватка специалистов в отдельных территориях, даже в крупных больницах. Это точечная работа, и мы пойдем в том числе на беспрецедентные меры оказания поддержки медработникам, для того чтобы они пришли на рабочие места. Молодежи нужно дать перспективу, они не готовы приехать, может быть, в сельскую территорию без понимания того, что дальше. Мы готовы им объяснить, что дальше: поработайте 3-5 лет, вот вам и жилье, и возможность, если вы будете подтверждать свои квалификации, работать в крупных областных центрах. С каждым должна быть индивидуальная работа. И, конечно, главврачи - от них сегодня очень многое зависит. Надо с людьми находить общий язык, и сейчас министр здравоохранения региона этим ежедневно занимается.

Ведущая Дарья Блинова:

Еще есть у нас один вопрос из Магнитогорска. Это второй по масштабам город в регионе. В принципе, это все знают. Там больше количество жителей жалуется на отсутствие автобусов. Маршрутные такси, казалось бы, спасение, но и их не дождаться. И поэтому просят, что в общем-то понятно, вернуть автобусы в город. А некоторые жители предлагают уже более радикальные решения, давайте сейчас послушаем.

Вопрос из Магнитогорска:

Добрый день! У меня такой вопрос. Очень часто приходится ездить в маршрутках. Это самый опасный транспорт. Когда уберут эти маршрутки? И как ведут себя некоторые водители? Отвратительно! Пожалуйста, спасайте людей от их наглости и от того, что люди гибнут. Очень часто аварии с этими маршрутками. Уберите их, пожалуйста.

Губернатор Алексей Текслер:

Проблема действительно существует. У нас во всех городах эта проблема есть. Я вообще был удивлен, когда приехал, что в Челябинске полторы тысячи только как бы официальных маршруток, а если с нелегальными, более двух тысяч. Совершенно непонятно, почему такая ситуация в 2019 году в миллионном городе происходит. Поэтому магистральная линия ясна: мы будем приобретать новый транспорт, будем работать вместе с инвестором. Это необязательно большие автобусы, я говорил, что мы сейчас смотрим новую маршрутную сеть. В зависимости от конкретных условий, от количества пассажиров транспорт будет разный. И небольшие автобусы востребованы там, где надо собирать людей из микрорайонов, подвозить к большим остановкам. Плюс я рассчитываю, что все-таки у нас будет не просто трамвай, а скоростной трамвай. И там тоже нужно будет пересматривать маршрутную сеть. Транспорт должен быть современным, экологичным, безопасным. И не должно быть этого бесконечного черного нала, это в том числе криминальный бизнес. Мы планируем перевести весь транспорт на официальную работу, это значит, что почти все маршруты будут регулированные, и все деньги, которые будут собираться, идти в единую структуру, которая будет принадлежать региону, а подрядчикам на маршрутах (и муниципальным, и коммерческим, я против монополий) будет перечисляться плата за работу. Система «ГЛОНАСС» эту работу будет фиксировать. Порядок наведем, за три года мы должны полностью обновить транспорт в Челябинске, будем это делать и в других городах, в том числе и Магнитогорске, там основа – трамвай. Работу по обновлению трамвайного парка мы продолжим, такие же требования и к маршруткам – они должны быть современными, безопасными для людей.

Вопрос от жителя поселка Иркускан Саткинского района: У нас 15 месяцев назад меняли водопровод, меня (я живу по ул. Нагорной, 20) отрезали, оставили без воды. Я – инвалид, жена перенесла операцию, ходить за водой нам далеко. За водой мы ходим к ближайшему природному источнику – 600 метров до него. Зимой дороги не чистят. Хоть плачь! В течение года писал заявление нашему мэру, звонил постоянно – только обещания. Ничего не делается.

Губернатор Алексей Текслер: Я в прямом эфире даю поручение главе Саткинского района эту ситуацию посмотреть и мне лично сегодня доложить. Что значит «отрезали»? Человек без воды, да еще и инвалид? И главное, ответов нет. Такие проблемы меня возмущают, когда я это слышу. Мы с этой ситуацией разберемся. Что касается в целом ситуации по водоснабжению, то ситуация острая, мы провели инвентаризацию, у нас сотни проблемных объектов. Если смотреть на регион, учитывая проблему Челябинска с очистными сооружениями, несколько десятков миллиардов рублей требуется на решение. Мы начали работать с федеральным центром. Есть программа «Чистая вода», в этом году мы получили 92 миллиона рублей, и три проекта сделали. В следующем году цифра увеличится до 200 с лишним миллионов рублей, потом до 400 миллионов. Я был недавно у вице-премьера, с Виталием Леонтьевичем (Мутко) мы эту проблему обсуждали, я попросил выделить дополнительные средства, потому что сегодня кроме проекта «Чистая вода» есть Фонд поддержки строительства, Фонд ЖКХ, который такие проекты тоже помогает реализовать. Будем и свои средства выделять, к сожалению, проблема накоплена десятилетиями, сегодня важно приоритизировать перечень объектов и гораздо более быстрыми темпами решать проблему. Ну, а конкретно по Сатке, я думаю, что мы сегодня разберемся с этим вопросом.

Звонок от жительницы города Юрюзань Катав-Ивановского района: Все ходим и ходим, не можем никак добиться уличного освещения, дети маленькие, а освещения не было никогда и нет. Ходили мы к главе администрации, сказали, что надо подавать заявку, а это займет около полугода, можно как-нибудь ускорить это вопрос?

Губернатор Алексей Текслер: Я индивидуально посмотрю этот вопрос. Юрюзань – достаточно проблемная территория. Там проблемы не только с освещением, но и с аварийным жильем и медициной. Они, к сожалению, попали под оптимизацию. Я обещал, когда в Катав-Ивановске встречался с жителями, посетить Юрюзань. В детстве я там был, моя мама из Катав-Ивановска, там родственники живут. Я хорошо помню, у меня детские воспоминания остались об этом месте. Что касается в целом уличного освещения, у нас все города темные. Это беда. Я с первых встреч каждому главе говорю: займитесь освещением. Это относительно простая история, которую можно сделать, и она людям в прямом смысле слова бросится в глаза. Это касается и Челябинска, и других городов. Везде эта проблема существует. Я так понимаю, что речь идет о частном секторе. Я разберусь конкретно с этим звонком. В частном секторе у нас и в Челябинске не везде есть освещение. Сигнал всем главам муниципалитетов: займитесь освещением. Есть возможность подключать энергосервис. Даже капитальных вложений не нужно, чтобы этот процесс организовать. Можно за счет экономии от внедрения современных светильников. Этой экономией можно рассчитываться с подрядчиками. Отдельно попрошу заняться этим «МРСК Урала», других наших возможных операторов. У меня была инициатива по программе «Зеленый город». Это региональная программа. Все, что касается озеленения, деревьев, кустарников, работа ведется. Видимо, надо делать и регинальную программу «Яркий город», чтобы отдельно обратить на это внимание.Хотелось бы, чтобы наш регион в прямом смысле слова стал ярче. Иллюминация важна. Освещение – это основа настроения людей, особенно в зимнее время.

Обращаются экстремалы из Чесмы. Скейтбордист Клим пишет: в нашем селе инициативная группа всеми силами добивается постройки скейт-парка. Глава администрации еще несколько лет назад сообщил о скором начале, но стройка не началась. Просим обратить внимание на нашу проблему и принять меры, так как на территории села находятся турники, которые нужно обслуживать и менять. Мы предлагаем более интересное решение. Скейт-парк требует обслуживания только раз в пять – девять лет. Клим хочет, чтобы у него было место, где покататься на скейт-борде в Чесме.

Губернатор Алексей Текслер: У нас скейт-спорт уже олимпийский вид спорта, насколько я помню. Со всех точек зрения надо обратить на это внимание. У нас, кстати, нет ни одного крытогос кейт-парка в регионе. На площади Революции в Челябинске делали скейт-парк в летнее время, в ряде других мест. Зимой негде заниматься ребятам. Я согласен, что на это нужно обратить внимание. Отдельно по Чесме я посмотрю этот вопрос, поговорю с бизнесменами, которые там работают. Я думаю, мы все вместе сможем сделать и в Чесме, и в других городах скейт-парки. Потребность в этом есть. Действительно большое количество ребят ко мне обращались и на личных встречах, и писали в Инстаграм. Сейчас этот вид активности очень популярен.

Я уже всех предупредил. Все вопросы, которые поступили, не должны остаться без внимания. Там, где есть конкретный адрес, фамилия, имя, отчество человека, то есть то, что подпадает под обращения граждан, мы все проработаем. Эту практику продолжим и впредь. Вопросы, обращения, звонки, по которым конкретного человека определить невозможно, мы сгруппируем. Я подумаю, как это сделать, чтобы эти вопросы рассмотреть. Все вопросы точно уйдут в муниципалитеты, главы их все рассмотрят, а не только те, которые прозвучали в прямом эфире. В дальнейшем такая практика — прямое общение с жителями — будет повторяться. Современные возможности прямого общения с жителями крайне важны. Обращений много. Многие из них касаются вопросов местного значения. Главы проблемами занимаются, но не всегда хватает средств. Нужны программы, где можно было бы приоритизировать те задачи, которые я поставил. В каждом муниципалитете должны быть реализованы крупные проекты. Жители должны принять участие в определении этих задач. Мы в первую очередь везде отремонтируем больницы и поликлиники. Займемся школами. У нас везде будут стройки крупных спортивных объектов в зависимости от потребностей. Мы в два раза увеличили финансирование по муниципальным дорогам, по межрегиональным дорогам. С федералами подписали дорожную карту до 2020 года. Обещания обещаниями, но будем сдвигать сроки поближе. Стартовая точка определена.

Дорогие друзья, жители Челябинской области, спасибо за совместную работу. Всех с наступающим Новым годом! Будем вместе решать насущные проблемы региона.

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