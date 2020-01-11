Сдать старую шубу в Челябинске: четыре способа избавиться от надоевшей или не модной вещи

В моем шкафу давненько пылится мутоновая шуба. Вещь старая — семь лет. Состояние среднее, есть потертости. Для продажи уже не годится, а выбросить жалко — шуба с отделкой из норки и обошлась мне в 23 000 руб.

У моей подруги такая же забота. Только она пытается пристроить норковую шубку, купленную три года назад за 70 000 руб. Носила аккуратно, надевала редко — состояние идеальное, никаких изъянов, мех направление не потерял. Обе шубы длиной 80 см.

Давайте разбираться, куда сдать старую шубу в Челябинске и сколько денег за нее можно получить.

1. ПРОДАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Если шуба в хорошем состоянии, без заметных изъянов: потертостей, проплешин, заломов меха и др., можно поискать ей новую хозяйку. Например, через сайты частных объявлений, либо соцсети.

Подруга промониторила цены и выставила свою за половину первоначальной стоимости — 35 000 руб. Дороже шубы с похожими характеристиками не продают. Объявление висит месяц, люди интересуются, но пока не покупают.

2. СДАТЬ В ЛОМБАРД ИЛИ КОМИССИОНКУ

Можно сдать шубу в ломбард. Но на щедрую выплату здесь рассчитывать не стоит, максимум дадут 40 % от изначальной стоимости изделия, при условии, что шубе не больше года и ее состояние идеальное.

Позвонили в несколько ломбардов. За норковую шубу назвали примерную цену — от 5 до 15 тысяч. Точную стоимость оценщики объявляют только после детального осмотра. А вот мутон вообще не принимают: только норку и другие благородные меха.

— Новую мутоновую шубу можем посмотреть. Правда, совсем недорого, тысячи две дадим, не больше, — сказала менеджер одного из ломбардов.

Также мы обратились в один модный комиссионный бутик. Он пользуется большим спросом и вещи тут быстро разбирают. Принять норку там отказались, объяснив, что животный мех не берут. Только популярные сейчас искусственные шубы.

В одном из крупных комиссионных магазинов шуб нам сказали, что возьмут комиссию 25% от нашей цены за вещь.

В ломбарде вам предложат смешные деньги за шубу. В комиссионном магазине еще есть шанс получить приемлемую сумму.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

3. ОБМЕНЯТЬ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ

Такие акции нередко устраивают магазины верхней одежды. Условия просты: приносишь старую шубу, получаешь скидку. Предварительно вещь оценит специалист магазина, от состояния изделия будет зависеть скидка.

Мы не нашли действующий трейд-ин на шубы в магазинах Челябинска. Может быть, акции проводились в начале сезона. Но посмотрели прошедшие, чтобы понять примерную сумму, на которую можно рассчитывать. Одни магазины дают за поношенную вещь максимальную скидку 50%, другие — 30%, кто-то называет конкретную сумму — до 10 тысяч. Высокий бонус к покупке дают только за старую одежду, сохранившую достойный вид. Мне, например, с моим мутоном на большую скидку можно даже не рассчитывать.

Можно сдать старую шубу в магазин и получить скидку на новую.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

4. ПОДАРИТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Можно дать шубе новую жизнь, превратив ее в другое изделие: жилет, шарф, накидку. Еще, например, можно сделать меховой коврик, накидку или интерьерные подушки.

— Пошив жилета будет стоить от 10-15 тысяч рублей. Но если шуба совсем старая, может быть, и нет смысла ее перешивать? Норку вашу еще можно, а вот мутон смотреть надо. Может и не сгодится, — ответили в меховом ателье.

Дешевле обойдется пошив жилета у швеи, которая работает на дому — от 5 до 10 тысяч.

5. ОТДАТЬ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Куда еще сдать старую шубу в Челябинске? Если вещь не представляет для вас особой ценности, можно отдать ее в «Вещеворот». Здесь одежду передадут нуждающимся либо в благотворительный магазин. Что нужно сделать? Положить шубу в пакет и опустить в специальный контейнер на улице. Адреса, где установлены контейнеры можно посмотреть в группе проекта.

И напоследок. Если вы рассчитываете продать шубу, носите ее аккуратно и следите за ней.

КСТАТИ

Пять советов по уходу за натуральной шубой

— Не носите тяжелые сумки на плече. Ворсинки начнут выпадать и появятся проплешины.

— Не опрыскивайте шубу духами, это вредит меху.

— Не надевайте шубу в сырую погоду. Но если все-таки попали под мокрый снег или дождь, сушите изделие при комнатной температуре, на вешалке. Ни в коем случае не у батареи и не в шкафу, просто на плечиках в комнате.

— Расчесывайте шубу периодически специальным гребешком или щеткой. Не вздумайте использовать обычную расческу — это может повредить мех.

— Храните шубу в темном шкафу в специальном чехле, на вешалке с широкими «плечиками».

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