2020-01-10T13:39:42+03:00
Общество

Сдать старую шубу в Челябинске: четыре способа избавиться от надоевшей или не модной вещи

Корреспондент «Комсомолки» на себе проверила варианты, куда сдать старую шубу [Инструкция КП]
Валентина ВАГАНОВА
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Шубы стоят не дешево. Но чтобы продать их потом хотя бы за половину стоимости, нужно очень постараться.Шубы стоят не дешево. Но чтобы продать их потом хотя бы за половину стоимости, нужно очень постараться.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В моем шкафу давненько пылится мутоновая шуба. Вещь старая — семь лет. Состояние среднее, есть потертости. Для продажи уже не годится, а выбросить жалко — шуба с отделкой из норки и обошлась мне в 23 000 руб.

У моей подруги такая же забота. Только она пытается пристроить норковую шубку, купленную три года назад за 70 000 руб. Носила аккуратно, надевала редко — состояние идеальное, никаких изъянов, мех направление не потерял. Обе шубы длиной 80 см.

Давайте разбираться, куда сдать старую шубу в Челябинске и сколько денег за нее можно получить.

1. ПРОДАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Если шуба в хорошем состоянии, без заметных изъянов: потертостей, проплешин, заломов меха и др., можно поискать ей новую хозяйку. Например, через сайты частных объявлений, либо соцсети.

Подруга промониторила цены и выставила свою за половину первоначальной стоимости — 35 000 руб. Дороже шубы с похожими характеристиками не продают. Объявление висит месяц, люди интересуются, но пока не покупают.

2. СДАТЬ В ЛОМБАРД ИЛИ КОМИССИОНКУ

Можно сдать шубу в ломбард. Но на щедрую выплату здесь рассчитывать не стоит, максимум дадут 40 % от изначальной стоимости изделия, при условии, что шубе не больше года и ее состояние идеальное.

Позвонили в несколько ломбардов. За норковую шубу назвали примерную цену — от 5 до 15 тысяч. Точную стоимость оценщики объявляют только после детального осмотра. А вот мутон вообще не принимают: только норку и другие благородные меха.

— Новую мутоновую шубу можем посмотреть. Правда, совсем недорого, тысячи две дадим, не больше, — сказала менеджер одного из ломбардов.

Также мы обратились в один модный комиссионный бутик. Он пользуется большим спросом и вещи тут быстро разбирают. Принять норку там отказались, объяснив, что животный мех не берут. Только популярные сейчас искусственные шубы.

В одном из крупных комиссионных магазинов шуб нам сказали, что возьмут комиссию 25% от нашей цены за вещь.

В ломбарде вам предложат смешные деньги за шубу. В комиссионном магазине еще есть шанс получить приемлемую сумму. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В ломбарде вам предложат смешные деньги за шубу. В комиссионном магазине еще есть шанс получить приемлемую сумму.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

3. ОБМЕНЯТЬ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ

Такие акции нередко устраивают магазины верхней одежды. Условия просты: приносишь старую шубу, получаешь скидку. Предварительно вещь оценит специалист магазина, от состояния изделия будет зависеть скидка.

Мы не нашли действующий трейд-ин на шубы в магазинах Челябинска. Может быть, акции проводились в начале сезона. Но посмотрели прошедшие, чтобы понять примерную сумму, на которую можно рассчитывать. Одни магазины дают за поношенную вещь максимальную скидку 50%, другие — 30%, кто-то называет конкретную сумму — до 10 тысяч. Высокий бонус к покупке дают только за старую одежду, сохранившую достойный вид. Мне, например, с моим мутоном на большую скидку можно даже не рассчитывать.

Можно сдать старую шубу в магазин и получить скидку на новую. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Можно сдать старую шубу в магазин и получить скидку на новую.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

4. ПОДАРИТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Можно дать шубе новую жизнь, превратив ее в другое изделие: жилет, шарф, накидку. Еще, например, можно сделать меховой коврик, накидку или интерьерные подушки.

— Пошив жилета будет стоить от 10-15 тысяч рублей. Но если шуба совсем старая, может быть, и нет смысла ее перешивать? Норку вашу еще можно, а вот мутон смотреть надо. Может и не сгодится, — ответили в меховом ателье.

Дешевле обойдется пошив жилета у швеи, которая работает на дому — от 5 до 10 тысяч.

5. ОТДАТЬ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Куда еще сдать старую шубу в Челябинске? Если вещь не представляет для вас особой ценности, можно отдать ее в «Вещеворот». Здесь одежду передадут нуждающимся либо в благотворительный магазин. Что нужно сделать? Положить шубу в пакет и опустить в специальный контейнер на улице. Адреса, где установлены контейнеры можно посмотреть в группе проекта.

И напоследок. Если вы рассчитываете продать шубу, носите ее аккуратно и следите за ней.

КСТАТИ

Пять советов по уходу за натуральной шубой

— Не носите тяжелые сумки на плече. Ворсинки начнут выпадать и появятся проплешины.

— Не опрыскивайте шубу духами, это вредит меху.

— Не надевайте шубу в сырую погоду. Но если все-таки попали под мокрый снег или дождь, сушите изделие при комнатной температуре, на вешалке. Ни в коем случае не у батареи и не в шкафу, просто на плечиках в комнате.

— Расчесывайте шубу периодически специальным гребешком или щеткой. Не вздумайте использовать обычную расческу — это может повредить мех.

— Храните шубу в темном шкафу в специальном чехле, на вешалке с широкими «плечиками».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете другие способы пристроить старую шубу?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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