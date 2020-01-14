«Смеялись в школе, сидела на диетах»: эти пышные девушки заставят пересмотреть стандарты красоты

Мир постепенно уходит от консервативных стандартов красоты «90-60-90», а успех таких моделей как Эшли Грэм (самая высокооплачиваемая модель-пышка) и Тесс Холлидэй (самая крупная модель планеты) вдохновляют не только женщин, но и фотографов со всего мира. Мы собрали подборку красоток plus-size из Челябинска и узнали, как они перестали сидеть на диетах и полюбили себя.

Полина Финашкина была пухляшкой с детства. Часто это становилось причиной насмешек одноклассников, вспоминает она. Чего только не пробовала: и диеты, и голодания — все без толку. Сегодня фотографии девушки собирают множество лайков популярном сообществе «TFP GROUP — фотографы и модели Урала».

— В какой-то момент я поняла: мое тело — мой храм и нужно любить и принимать себя такой, какая я есть. Даже удалось немного сбросить вес. Причем, я не считаю себя plus-size — у меня просто бюст большой и бедра. В Европе и Америка полные девушки фотографируются с уверенным лицом. Нашей стране нужно придти к тому, чтобы принимать такую красоту, у нас слишком много озлобленных людей, — рассказала КП-Челябинск Полина Финашкина.

Полина — журналист корпоративного радио предприятия. Фото: Любовь Денисенко

Полина работает на ЧТПЗ, но «суровый металлург» — это не про нее. Девушка работает на корпоративной радиостанции. В свободное время она фотографирует. Однажды она решила попробовать себя в роли модели.

Фото: Любовь Денисенко

Фото: Любовь Денисенко

Фото: Любовь Денисенко

Яна Шук в прошлом году победила на первом Челябинском конкурсе красоты PLUSSIZE. Челябинка поддерживает себя в форме, посещая спортзал несколько раз в неделю. Яна работает руководителем отдела кредитования и страхования в автосалоне, у нее много друзей.

Яна Шук — победительница конкурса красоты PLUSSIZEФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Нужно любить себя такой, какая ты есть! Это относиться и к худеньким девочкам также, так как я знаю, что у многих даже стройняшек на самом деле куча комплексов. Любовь к себе не зависит от веса, размера, возраста, любовь к себе это гармония с самим собой и своими целями в жизни. Полюбив себя, человек притягивает любовь других к себе. В каждой женщине живет королева, просто надо научиться выпускать ее наружу и показывать всем! — отмечает Яна Шук.

Яна Шук: «Полюбив себя, человек притягивает любовь других к себе»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Яна поддерживает себя в форме, посещая спортзалФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анастасия Бахтиева заняла второе место на конкурсе PLUSSIZE.

Анастасия Бахтиева — потомственный бухгалтерФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анастасия работает бухгалтером и очень любит свою работу.

— Я люблю фотографироваться, когда я была маленькая, в 12 лет, ходила в модельную школу, но это было скорее детское развлечение. Меня часто фотографируют в магазинах одежды plus-size. На конкурс пошла потому, что мечтала о короне — как и любая девушка, — рассказала она.

Челябинка мечтала о короне королевы красотыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— С самого детства знала кем я буду. Три поколения бухгалтеров не давало сомневаться в выборе профессии. Села за бухгалтерию в 17 лет, помогала родителям, кафедра бухучета, аудиторская фирма с адской работой. Сейчас я #СуперБухгалтерНастя — занимаюсь персональным ведением бухгалтерского учета и оптимизацией налогов. На моем счету уже не мало спасенных предпринимателей, — рассказывает челябинка о себе.

Екатерина Миниахметова из-за веса сталкивалась с проблемами в подростковом возрасте, но со временем это сошло на нет.

Екатерина Миниахметова — секретарь конкурса красотыФото: из архива героя публикации

— В обществе идет сильное осуждение полных. Фитнес-тренеры говорят: приходите, давайте худеть. Многие борются с лишним весом, потом забивают на это, теряют себя, — отмечает Екатерина Миниахметова.

Екатерина снимается для магазинов одеждыФото: из архива героя публикации.

МНЕНИЕ ФОТОГРАФОВ

Между тем, фотографы сетуют: моделей с пышными формами в Челябинске можно пересчитать по пальцам. В фотосообществах на объявления «Ищу модель plus-size» откликаются в основном худенькие: то ли хочется бесплатных фотографий, то ли наши барышни просто переоценивают свой вес.

— Честно говоря, именно полненьких моделей у нас в городе мало, как, наверное, и везде. Просто в нашем менталитете заложено: полная — значит некрасивая. Удивительно, что к худым такого отношения даже близко нет. Мало кто может принять и полюбить себя, а тем более раскрепоститься перед камерой, не говоря уже о полуобнаженной съемке, — рассказал фотограф Любовь Денисенко.

Фотографы отмечают, что хотя в категории plus-size нет четких стандартов, касающихся пропорций, но большую роль играет субъективный фактор: кто-то видит красивую полную модель, а кто-то — девушку с ожирением.

— Модель plus-size должна подходить под идею и концепцию съемки. Например, fashion-фото предполагает участие моделей, подходящих под современные стандарты красоты. Зрителям сложно адекватно воспринимать крупных моделей. К сожалению, идеи бодипозитива еще далеки от наших российских реалий. С другой стороны, моделей plus-size действительно трудно найти. Крупные девушки часто стесняются своих форм и не воспринимают себя как моделей. Хотя красота лица, мимика, общая пластика и харизма совершенно не зависят от размера одежды, — отмечает фотограф Наталья Могильникова.

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Савичева, организатор Челябинского конкурса красоты PLUSSIZE:

— Я долго занималась только танцевальным шоу толстушек, затем обрастая за годы работы окружением из леди с мягкой талией, каковой и сама являюсь, решила открыть магазин одежды соответственных размеров, а после идея провести конкурс пришла сама по себе. Самая главная мысль — создать диалог между производителями одежды и обуви XXL размера и женщинами, желающими стильно и модно одеваться, а также индустрии красоты.

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