Уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова займется проектом развития паллиативной помощи (особый подход к пациенту с неизлечимым заболеванием) в Челябинской области. Об этом она рассказала на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM).

Подкаст радио "Комсомольская правда". Детский омбудсмен рассказала правду об изъятии детей в семье опекунов в Челябинске 00:00 00:00

Скандал в Челябинске с изъятием девушки Лизы - инвалида с ДЦП из семьи опекуна в селе Полетаево помог обратить внимание на две серьезных проблемы: как оказывается помощь неизлечимо больным детям, и как готовят кадры для системы соцзащиты - сотрудников опеки, руководителей реабилитационных центров.

«ВЫ НАШИХ ДЕТЕЙ НЕ ВИДЕЛИ!»

— Я давно занимаюсь помощью онкобольным детям, — говорит Евгения Майорова. — Как-то еще 10 лет назад я побывала на обучающем семинаре. И запомнила фразу, которую произнес эксперт по паллиативной помощи: «Вы думаете, что у вас тяжелые дети? Вы наших не видели!».

Это, правда, нелегкое зрелище. И родственники тяжело больных детей вместе с ними переживают сложный период. Обнародование ситуации в СМИ еще раз подтвердило: такие семьи есть, и они нуждаются в нашей поддержке.

Елизавета Галеева в центре паллиативной помощи ОКБ № 5 г.Челябинска. Фото: Евгения Майорова.

— Что с Лизой сейчас?

— Сейчас все медики области подключены к этой истории. Девочка находится в тяжелом состоянии. Я постоянно на связи с ОКБ № 5, где выхаживают Лизу. Над ней особый контроль.... В апреле прошлого года сестра навещала Лизу в центре Старокамышинска. И она рассказала, что Лиза выглядела лучше, чем дома.

ДОМА УСТРАИВАЛИСЬ ПЬЯНКИ

— Сколько вопросов возникает к органам опеки!

— Ситуация и остальных детей-сирот из этой приемной семьи трагична. Родные отец и мать лишены родительских прав не просто так. Девочки жили в тяжелых эмоциональных и социальных условиях. К счастью, ничего страшного не успело произойти. Вмешалась родственница, взяла детей к себе.

Но само понимание, что это чиновники изъяли детей, вызвало резко негативную реакцию общественности. А уж когда в доме случился пожар и погиб сожитель, ситуация кардинально изменилась.

Дом, в котором жили опекаемые дети, сгорел 10 января из-за короткого замыкания. Погиб сожитель женщины-опекуна, Фото: Подслушано Сосновский район/vk.com

Как рассказали специалисты органов опеки, в доме тети-опекуна грязно было всегда. Она заявляла: я согласна, я исправлюсь. Органы опеки не были настроены, чтобы детей отнять. Но в 2018 году ситуация изменилась. Это подтвердили и дети. Стало хуже, в доме появились посторонние люди, которые там выпивали.

Так в 2018 году в акте оценки за первые полгода появились отрицательные отзывы. Но даже они не соответствовали адекватной ситуации, так как сотрудникам опеки не удавалось побывать в доме, им просто не открывали.

И вот когда снова, без предупреждения они туда выехали, то увидели, что из дома вышли нетрезвые люди. Дверь была открыта. И сотрудники зашли. Фотографии посещения дома говорят о многом.

Коллаж из фото, предоставленных органами опеки Сосновского района Челябинской области, где находится село Полетаево. Автор: пресс-служба органов опеки Сосновского района

А ЧТО ТАКОЕ «ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ»?

— Насколько увольнение директора центра помощи детям правильное?

— Я не знала, что директора будут увольнять... Об этом министр соцотношений заявила на пресс-конференции.

От себя могу добавить, что когда я обследовала центр в Старокамышинске, например, слово «лечебное питание» сотрудники в пищеблоке услышали от меня впервые. Они не обучались, не знали, как правильно кормить Лизу.

ТАКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Надо понимать, что это не какая-то ситуация, которая есть только у нас. Она повсеместна в России. Отношение к таким пациентам нужно менять: у терапевтов, у первичного звена, у специалистов.

Руководитель центра не обладал значительными компетенциями, чтобы этот вопрос решить. Это актуальная повестка — организовать грамотную паллиативную помощь.

Я начинаю собственный проект под эгидой Уполномоченного по правам человека по организации паллиативной помощи в Челябинской области.

Подкаст радио "Комсомольская правда". Детский омбудсмен рассказала правду об изъятии детей в семье опекунов в Челябинске 00:00 00:00

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