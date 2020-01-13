В Челябинской области уволят главу центра-«концлагеря», где лежала истощенная девушка с ДЦП

13 Янв. 2020 2020-01-13T18:38:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр социальных отношений Ирина Буторина заявила, что уволит руководителя реабилитационного центра для умственно отсталых в Старокамышинске, где находилась истощенная девушка Лиза, страдающая ДЦП. Кроме того, будет проверена работа органов опеки.

Между тем, изъятие девушки и ее сестер признали правомерным: в доме у опекуна Натальи Галеевой валялись грязные вещи и бутылки из-под алкоголя. Как рассказала начальник отдела опеки и попечительства управления социальной защиты Сосновского района Ирина Стенюшкина поначалу женщина справлялась с воспитанием детей.

— Но затем опекуну неоднократно высказывались замечания, однако она на них реагировала агрессивно, говоря, что это ее образ жизни. После чего было принято решение об изъятии детей. Далее данное решение рассматривалось в суде, и суд постановил, что решение опеки было обоснованным, — цитирует «Полит74» Ирину Стенюшкину.

Сама же Наталья Галеева, заявившая, что у нее отняли девочек, чтобы не давать жилье, навестила больную племянницу всего один раз. Девушка страдает тяжелой формой ДЦП и, несмотря на возраст 20 лет, выглядит как ребенок. Галеева навестила ее 30 декабря прошлого года, после чего в Сети появились шокирующие фотографии.

— Странно, что до этого состояние Лизы не вызывало у нее беспокойства, — удивилась Евгения Майорова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Как в концлагере»: в Челябинской области девочку с ДЦП забрали у опекуна и поместили в центр для умственно отсталых

Что стало поводом для крайней меры? [фото] (подробности)

Девочку с ДЦП перевели из «концлагеря» в лучший паллиативный центр Челябинска

А ее прежнюю жизнь проверяет Следственный комитет (подробности)

В Челябинской области дотла сгорел дом опекунши тяжело больной девушки с ДЦП

В огне погиб супруг женщины (подробности)

Дом в пригороде Челябинска мог сгореть из-за электропроводки

В ГУ МЧС региона озвучили предварительную причину пожара, унесшего жизнь человека (подробнее)

«Девушки могли сгореть с отчимом»: Челябинский омбудсмен рассказал подробности трагедии в Полетаево

И просил дождаться результатов экспертиз пожара в доме, где жили три сироты (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете эту семью?

Расскажите о ней нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU