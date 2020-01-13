2020-01-13T18:38:12+03:00
Общество

В Челябинской области уволят главу центра-«концлагеря», где лежала истощенная девушка с ДЦП

Много вопросов вызвало и поведение экс-опекуна
Ирина Фадюшина
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20-летняя девушка весила около 19 кг. Фото: Наталья Галеева20-летняя девушка весила около 19 кг. Фото: Наталья Галеева
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Министр социальных отношений Ирина Буторина заявила, что уволит руководителя реабилитационного центра для умственно отсталых в Старокамышинске, где находилась истощенная девушка Лиза, страдающая ДЦП. Кроме того, будет проверена работа органов опеки.

Между тем, изъятие девушки и ее сестер признали правомерным: в доме у опекуна Натальи Галеевой валялись грязные вещи и бутылки из-под алкоголя. Как рассказала начальник отдела опеки и попечительства управления социальной защиты Сосновского района Ирина Стенюшкина поначалу женщина справлялась с воспитанием детей.

— Но затем опекуну неоднократно высказывались замечания, однако она на них реагировала агрессивно, говоря, что это ее образ жизни. После чего было принято решение об изъятии детей. Далее данное решение рассматривалось в суде, и суд постановил, что решение опеки было обоснованным, — цитирует «Полит74» Ирину Стенюшкину.

Сама же Наталья Галеева, заявившая, что у нее отняли девочек, чтобы не давать жилье, навестила больную племянницу всего один раз. Девушка страдает тяжелой формой ДЦП и, несмотря на возраст 20 лет, выглядит как ребенок. Галеева навестила ее 30 декабря прошлого года, после чего в Сети появились шокирующие фотографии.

— Странно, что до этого состояние Лизы не вызывало у нее беспокойства, — удивилась Евгения Майорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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