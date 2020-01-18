2020-01-18T21:45:10+03:00
Происшествия

«Лучше бы я разбился»: В Челябинской области прохожий спас жизнь семилетнему мальчику

Ребенок рассказал, как он очутился на водостосчной трубе (видео)
Ольга АНТОНОВААндрей СОКОЛОВ
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Кадр с видео: мальчик спускался с третьего этажа. Фото: Подслушано Озерск/vk.comКадр с видео: мальчик спускался с третьего этажа. Фото: Подслушано Озерск/vk.com
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В закрытом городе Озерск Челябинской области мужчина подстраховал первоклашку, который завис между вторым и третьим этажом пятиэтажной хрущевки. Прохожий смягчил падение и мальчик отделался легким вывихом ноги.

Момент спасения сняли жители дома напротив и выложили в соцсети. Благодаря этому история ребенка стала достоянием общественности.

Сначала ее прокомментировала медсестра местной больницы, оставив отклик в соцсетях под видео:

— С мальчиком все в порядке, переломов нет. А вот его душевное состояние плохое. Я угостила его чаем с пирожками. Он рассказал, что дома их закрыли родители, а им хотелось погулять. Старший брат уже сбегал таким образом на улицу. И младший решил повторить за ним.

Мальчик сказал медсестре, что мать бьет их ремнем, а отчим таскает больно за уши. И добавил, что не хочет жить, и лучше бы он упал и разбился.

Вскоре местные журналисты отыскали мужчину, который помог мальчишек спуститься.

— Я нa рaботу шел, а тут такое! Побeжал, стал подстрaховывать, — рассказал он. — Мальчик спуcтился до вторoго этaжа, и тут у него стал пaдать ботинок с ноги, он cоскользнул и повалился. Я eго нe полноcтью поймaл, но cмягчил eму удaр... Мимом проезжали добрые люди, они отвезли нас в больницу.

В местнном ПДН подтвердили, что спасенный ребенок из неблaгополучной сeмьи. Его мaть ужe привлeкали к административной ответсвенности за ненадлежайшее воспитание. На этот раз, скорее всего, ей будет грозить более суровое наказание за оставление детей в опасности и побои. Также проверят отчима, которого мальчик обвинил в систематических унижениях.

Дети находятся сейчас в приюте, с ними работает специалист-психолог.

ЧП в Озерске: прохожий спас жизнь семилетнему мальчику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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