Когда закроются гипермаркеты в Челябинске

По России известные торговые сети закрывают гипермаркеты из-за того, что в них никто не ходит. В Челябинске из-за не рентабельности уже исчезли два гипермаркета «Карусель», сбежал гипермаркет «НАШ» — сеть передала торговые площади по всей стране «Ленте». Закрываются хорошие магазины «Перекресток», ориентированные на покупателей со средним доходом.

Между тем, в прошлом году в городе появился еще один «Ашан» в новом ТРК «Космос» и в «Никитинском» открылась «Пятерочка», потеснив торговцев в продуктовом отделе.

Смогут ли конкурировать магазины у дома с гипермаркетами? 00:00 00:00

Разбираемся, постигнет ли та же участи Челябинск, как выживают магазины «у дома» и какую долю покупателей «откусят» развивающиеся службы доставки. Ситуацию в торговле обсудили в эфире радио «Комсомольская Правда» 95.3 FM.

ОДНИ ЗАМАНИВАЮТ СКИДКАМИ, ДРУГИЕ — ЗАБОТОЙ

Падение доходов длится уже несколько лет. Крупные торговые сети переманили к себе покупателей за счет низких цен и системы бонусов. Это серьезный удар по частным магазинам.

— У меня небольшой магазин в загородном поселке. Жители предпочитают закупаться в крупных магазинах, но если вдруг закончилось молоко, не поедешь же до гипермаркета на машине. С такой задумкой и открывал, — отмечает директор директор центра информационных решений «Андреев Consulting» Артур Андреев.

Артур Андреев: маленькие магазины могут конкурировать с гигантами рынка за счет сервиса и ассортиментаФото: Андрей АБРАМОВ

Предприниматель отмечает: малому бизнесу нереально конкурировать по ценам с крупными торговыми сетями, которые закупают продукты вагонами, выжимая максимально низкую цену у производителей. Но бездушным ангарам с дешевыми продуктами массового производства частники могут противопоставить заботу о покупателе и уникальные товары.

— Например, у меня есть горячий хлеб, кофе уровня суперкофейни, домашние пельмени. Хлеб выпекаем штучными партиями, продаем горячим. Бывает, купят булку, съедят за раз и через полчаса приходят еще за одной. И, конечно же, эмоции: ты лично знаком с каждым покупателем: «вам как обычно?». Продавцы знают товар, а гипермаркете попробуй спроси что лучше взять, — добавил Артур Андреев.

ИНТЕРНЕТ НЕ КОНКУРЕНТ

Осенью в Челябинске появилась служба доставки продуктов, которая работает с одной из торговых сетей. Заказ собирают обученные сотрудники с полок магазина. Такой формат востребован в США, причем там некоторые магазины работают только онлайн, доставляя товар со склада.

— В России у людей есть какое-то недоверие к доставке, плюс цены иногда выше, чем на прилавках, — рассказала американка, живущая в Челябинске Аманда Вегнер.

— Процент доставки будет увеличиваться, но не все продукты можно купить дистанционно. Например, мясо. Если я покупаю свиную шейку, мне необходимо взять ее в руки, посмотреть прожилки больше-меньше, — отмечает Артур Андреев.

Торговые сети привлекают низкими ценамиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если основываться на том, что все западные тренды, рано или поздно дойдут до нас, то даже о тотальном закрытии гипермаркетов в США говорить пока рано.

— Супермаркеты закрываются, но не потому, что все перешли на интернет-покупки. Рынок захватывает сеть Walmart. Десятки других магазинов не выдерживают конкуренции, люди теряют работу. В Walmart низкие цены, можно купить все за раз, — продолжает Аманда Вегнер. — Жители США предпочитают покупать продукты в одном месте. А в России, я заметила, ходят туда за хлебом, сюда за мясом.

Супермаркеты стали активно привлекать возможностью купить свежеприготовленную едуФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты считают: крупные сетевые магазины настолько «подсадили» жителей на иглу скидок, что будут востребованы еще много лет, особенно в условиях бесконечных разговоров о кризисе. Кроме того, большинство крупных магазинов самообслуживания располагаются в торгово-развлекательных центрах, которые пользуются популярностью у жителей.

— При всей депрессивной экономике Челябинска ТРЦ строятся, открываются и они рентабельны. Людей привлекает максимальный перечень услуг. В ТРЦ туда уходит весь стрит-ритейл (магазины, расположенные на первых этажах домов. — Прим. ред.), — отмечает бывший коммерческий директор сети «Проспект» Андрей Грибанов.

Артур Андреев отмечает, что крупным магазинам нужно искать новые форматы для привлечения покупателей.

— «Белый рынок» показал, как можно работать в Челябинске: много корнеров, все интересно попробовать. В Москве этот тренд уже «изъеденный». В ТРЦ это может стать вишенкой на торте, — добавил он.

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