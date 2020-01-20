«Оттолкнет всех женщин»: в Челябинске соберут подписи за отставку оскандалившегося обмудсмена
Возмущенные семейным скандалом нового уполномоченного по правам человека в Челябинской области намерены собрать подписи за отставку Антона Шарпилова. Омбудсмен делит детей с бывшей супругой. 20 января состоится собрание протестной группы.
— Не понятно, как человек, не проверенный с точки зрения морально-этических норм, находящийся в судебном процессе, ставится на должность, которая как раз должна регулировать такие ситуации. Разве человек может продвигать какие-то вещи, связанные с семьей, когда у него в доме непорядок? Омбудсмен оттолкнет всех женщин: они подумают, что защиты не будет, — рассказал КП-Челябинск инициатор сбора подписей Виктор Карлов, который проработал общественным помощником уполномоченных около 10 лет.
Валерий Карлов намерен собрать подписи за отставку Антона Шарпилова
ЕСТЬ ДРУГИЕ КАНДИДАТУРЫ
Кроме этого, общественных помощников возмутило, что на такую важную должность назначают человека со стороны, который не занимался правозащитной деятельностью.
— Почему не спросили мнения общественников? Как можно обойти тех, кто 5-10 лет проработал на этой ниве? Мы могли бы назвать несколько кандидатур. Есть много хороших людей, прошедших большую школу в структурах власти. Из института уполномоченных вышел члена Совета Федерации Маргарита Павлова, Ирина Буторина уходит министром. А теперь такая история... Шарпилова я бы не стал рекомендовать на такие должности, — отметил Карлов.
Мария Шарпилова о семейном конфликте.Андрей АБРАМОВ
Ранее Шарпилов работал директором палаточного лагеря, центра патриотического воспитания.
РАБОТА ВСТАЛА
Собеседник КП-Челябинск отмечает, что с момента ухода Павловой и назначения Шарпилова, работа встала. По правилам каждый новый омбудсмен должен собирать общественных помощников — это могут быть люди, работавшие с его предшественником или набирать своих.
— Общественные помощники — костяк института уполномоченного по работе с людьми, по защите их прав. Каждый из нас за свои средства оборудует офисы, ведет прием, решая самостоятельно около 90% вопросов. В прошлом году мной принято около 1000 человек, — рассказал Виктор Карлов.
За отставку Антона Шарпилова планируется собрать подписи общественных помощников, а также гражданских активистов. Их передадут в Заксобрание Челябинской области, сенатору Маргарите Павловой, а также уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой.
ДАЕШЬ ВЫБОРЫ!
Также планируется предложить изменения в законодательство, сделав должность омбудсмена выборной.
— В идеале его должны выбирать жители. Или назначать президент. У нас глава государства назначает мировых судей, а уполномоченный — куда более важный человек, — отметил Виктор Карлов.
Журналист КП-Челябинск направила запрос Антону Шарпилову с просьбой прокомментировать эти претензии.
Напомним, что уполномоченный по правам человека занимается бесплатной правозащитной помощью. К нему на прием может прийти любой южноуралец, который попал в трудную жизненную ситуацию. Чаще всего обращаются люди, испытывающие финансовые проблемы. Реальных «чиновничьей» власти омбудсмен не имеет. Однако к его мнению прислушиваются все структуры.
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