«Оттолкнет всех женщин»: в Челябинске соберут подписи за отставку оскандалившегося обмудсмена

Возмущенные семейным скандалом нового уполномоченного по правам человека в Челябинской области намерены собрать подписи за отставку Антона Шарпилова. Омбудсмен делит детей с бывшей супругой. 20 января состоится собрание протестной группы.

— Не понятно, как человек, не проверенный с точки зрения морально-этических норм, находящийся в судебном процессе, ставится на должность, которая как раз должна регулировать такие ситуации. Разве человек может продвигать какие-то вещи, связанные с семьей, когда у него в доме непорядок? Омбудсмен оттолкнет всех женщин: они подумают, что защиты не будет, — рассказал КП-Челябинск инициатор сбора подписей Виктор Карлов, который проработал общественным помощником уполномоченных около 10 лет.

Валерий Карлов намерен собрать подписи за отставку Антона Шарпилова 00:00 00:00

ЕСТЬ ДРУГИЕ КАНДИДАТУРЫ

Кроме этого, общественных помощников возмутило, что на такую важную должность назначают человека со стороны, который не занимался правозащитной деятельностью.

— Почему не спросили мнения общественников? Как можно обойти тех, кто 5-10 лет проработал на этой ниве? Мы могли бы назвать несколько кандидатур. Есть много хороших людей, прошедших большую школу в структурах власти. Из института уполномоченных вышел члена Совета Федерации Маргарита Павлова, Ирина Буторина уходит министром. А теперь такая история... Шарпилова я бы не стал рекомендовать на такие должности, — отметил Карлов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/755226" frameborder="0"></iframe> Мария Шарпилова о семейном конфликте.Андрей АБРАМОВ

Ранее Шарпилов работал директором палаточного лагеря, центра патриотического воспитания.

РАБОТА ВСТАЛА

Собеседник КП-Челябинск отмечает, что с момента ухода Павловой и назначения Шарпилова, работа встала. По правилам каждый новый омбудсмен должен собирать общественных помощников — это могут быть люди, работавшие с его предшественником или набирать своих.

— Общественные помощники — костяк института уполномоченного по работе с людьми, по защите их прав. Каждый из нас за свои средства оборудует офисы, ведет прием, решая самостоятельно около 90% вопросов. В прошлом году мной принято около 1000 человек, — рассказал Виктор Карлов.

За отставку Антона Шарпилова планируется собрать подписи общественных помощников, а также гражданских активистов. Их передадут в Заксобрание Челябинской области, сенатору Маргарите Павловой, а также уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой.

ДАЕШЬ ВЫБОРЫ!

Также планируется предложить изменения в законодательство, сделав должность омбудсмена выборной.

— В идеале его должны выбирать жители. Или назначать президент. У нас глава государства назначает мировых судей, а уполномоченный — куда более важный человек, — отметил Виктор Карлов.

Журналист КП-Челябинск направила запрос Антону Шарпилову с просьбой прокомментировать эти претензии.

Напомним, что уполномоченный по правам человека занимается бесплатной правозащитной помощью. К нему на прием может прийти любой южноуралец, который попал в трудную жизненную ситуацию. Чаще всего обращаются люди, испытывающие финансовые проблемы. Реальных «чиновничьей» власти омбудсмен не имеет. Однако к его мнению прислушиваются все структуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшая жена челябинского омбудсмена Шарпилова: «Я не знаю, где сейчас наши дети!»

Мария Шарпилова рассказала о причинах развода с омбудсменом, своих страхах и комплексе вины (откровения)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10