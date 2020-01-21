2020-01-21T17:03:27+03:00
Спорт

«Зрелищнее, чем бои без правил»: в Челябинске летчики и ПВОшники померились силушкой

Корреспондент КП-Челябинск побывал на соревнованиях по армейскому рукопашному бою (АРБ)
Сергей СМИРНОВ
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Время на раздумья много не дают - надо действовать!Время на раздумья много не дают - надо действовать!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Зачем военным летчикам бить ногами воинов ПВО? А зачем воинам ПВО ломать летчикам руки? Да затем, что они приехали в Челябинск, чтобы выяснить кто сильнее в соревнованиях по армейскому рукопашному бою (АРБ).

Раз! Раз! Раз! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Раз! Раз! Раз!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В АРБ не дают времени на разведку соперника. Чтобы победить, достаточно трех минут. Здесь долго не возятся в партере, как в боях без правил: десять секунд нет конкретных действий – поднимайся в стойку и продолжай бой лицом к лицу!

Больно! Но нужно терпеть. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больно! Но нужно терпеть.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В поселке Шагол состоялось первенство 14-ой армии ВВС и ПВО. На ковер вышло более ста бойцов из 19 команд.

Летчики «летали» на ковре. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Летчики «летали» на ковре.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спортсмены приехали не только из различных регионов страны, но и из ближнего зарубежья – с военных баз в Киргизии и Казахстана.

Приехало 19 команд. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Приехало 19 команд.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

14-ая армия – великая и сильная, она раскинулась на тысячи километров!

Удар! Еще удар... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Удар! Еще удар...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Да и состав участников был совсем не хилый: в каждом весе выступало по два-три мастера спорта.

Спецзащита делает бой менее опасным. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спецзащита делает бой менее опасным.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И победителем стал... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И победителем стал...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Среди них – бойцы, участвующие в профессиональной лиге АСА Гусейн Халиков, Денис Канаков и Андрей Кошкин. Страшно сильные люди! Раз-два и ты уже не можешь сообразить, где ты лежишь, и зачем сюда приехал.

Без травм не обойтись. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Без травм не обойтись.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Думать быстро, бить сильно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Думать быстро, бить сильно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Один из боев закончился секунд за восемь. Спортсмен провел связку: после броска перешел на болевой прием. Да так четко, что соперник мгновенно сдался.

Девушки любят сильных и смелых. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Девушки любят сильных и смелых.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поединки шли очень динамично. Многие закончились нокаутом. Так что кому-то они запомнятся навсегда, а кто-то будет вспоминать это первенство очень смутно…

Фото на память. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото на память.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОБЕДИТЕЛИ

Чемпионы армии по армейскому рукопашному бою

Вес до 60 кг – Гусейн Халиков, в/ч 12739, г. Обь

Вес до 65 кг – Кирилл Шабаев, в/ч 86768, г. Челябинск

Вес до 70 кг – Владислав Калиниченко, в/ч 82873

Кто станет победителем - решают судьи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кто станет победителем - решают судьи.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вес до 75 кг – Денис Канаков, в/ч 77979, Екатеринбург-2

Вес до 80 кг – Заза Пацация, в/ч 8853, г. Пермь

Вес до 85 кг – Андрей Кошкин, в/ч 58133, Новосибирск

Вес свыше 85 кг – Руслан Габараев, в/ч 12739, г. Обь

Парни, мы с вами - лучшие! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парни, мы с вами - лучшие!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В командном первенстве лучшими стали бойцы из Перми. «Серебро» взяли «рукопашники» из города Обь. А челябинцы «утешились» третьим местом, завоевав трудовую «бронзу».

Армейский рукопашный бой.Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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