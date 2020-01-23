Новые квартиры-путинки: как выжить на 17 квадратах

В Челябинске продают квартиры-путинки рекордно низких площадей по цене нового отечественного автомобиля. Изучаем, какие альтернативы предлагают в старых домах и можно ли сохранить психику, живя на 17 кв. метрах.

СТРОЯТ НОВЫЕ И РАСПИЛИВАЮТ СТАРЫЕ

Студии суперэкономкласса от застройщика продаются в Ленинском районе неподалеку от Смолино и в Чурилово. Из 17,78 кв. м жилая комната занимает 11,40. Для сравнения столько же кухня плюс санузел в хрущевке. И еще для сравнения: в следственном изоляторе норма на одного арестанта в 4 кв. метра. В студию в Ленинском войдут четверо!

Такие хоромы стоят 690 тыс. руб., на первом этаже можно взять и дешевле.

В такой квартире не разгуляешься

За такую же цену с пометкой «возможен торг» мы нашли объявление о продаже «квартиры по типу студии» на 13 квадратов на одном из популярных порталов с объявлениями. Дом построен в 1973 году, когда такого понятия как студия еще не было и в помине. Возможно, снилось в кошмарах советским строителям.

— Это была колясочная, но ее изначально переедали под квартиру. Маленькая, зато своя, — рассказал КП-Челябинск риэлтор, чей номер был указан в объявлении.

Такая же квартира в доме 2004 года. Оказалось, что это «распиленная» коммуналка, где в каждую комнату провели коммуникации. Такое активно практикуется в Москве.

— Это будет долевая собственность. Всего шесть комнат, — пояснили по указанному телефону.

КВАРТИРА ПО ЦЕНЕ АВТОМОБИЛЯ

Безусловно, такие квартиры — вариант временный, для молодых людей, которые только начинают самостоятельную жизнь. Но, если задумались о пополнении, на 11 «квадратах» будет тесно и никакой личной жизни.

Такой вариант может быть выгоден для иногородних студентов, которым не досталось общежития. Для сравнения: платить за съемную квартиру 10 тыс. рублей в течение пяти лет обучения — 600 тысяч. Получается примерно столько же, зато на выходе квартира ваша.

В студии будет комфортно только тем, кто живет одинФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Если бы мне в 25 лет сказали, что у меня может быть квартира по цене автомобиля, причем русского, в которой будут все условия, почему бы и нет? Это начальная квартира, с которой вы стартуете, — отмечает директор департамента нового и строящегося жилья АН «Компаньон» Владимир Пономарев.

По мнению, эксперта, такие квартиры могут быть востребованы в таких микрорайонах, как «Парковый» и «Парковый-2», где продается бюджетное жилье. Но ажиотажный спрос вряд ли будет.

— Если добавить к имеющимся 690 тыс. рублей еще хотя бы 230 тыс. можно найти студию 26 квадратов в новом доме, — отмечает Пономарев.

НОВЫЕ КОММУНАЛКИ

— Квартира, переделанная под несколько студий — это своего рода «нью-коммуналка». С переносом коммуникаций все очень строго. Проверьте законность перепланировки, попросив у продавца проект, документы о согласовании в управляющей компании и органах архитектуры, — отмечает коммунальный омбудсмен Челябинской области Анатолий Вершинин. — Если это долевая собственность, задумайтесь: надо ли оно вам? Мы сталкивались с проблемами коммуналок, которые остались от советского времени, соседи бывают разными.

КАК У НИХ?

Своим минимализмом славятся китайцы и японцы. Самые маленькие квартиры в Стране восходящего солнца — пять «квадратов». Это связано с перенаселением и высокой стоимостью жилья. Приглашать в гости у них не принято: с одной стороны — менталитет, с другой — гостям и развернуться-то негде. Некоторые японские трудоголики, засидевшись на работе, могут пойти в ближайший капсульный отель. Переночевал как Диоген в бочке — и снова к трудовым подвигам.

Так скоро в ящики жить переедемФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Психолог Элла Богомолова:

— У японцев и китайцев другой менталитет, другое психологическое состояние. Однако молодые уже не хотят жить в таких условиях и стараются переехать. Мы в этом плане более избалованные комфортом.

Человек может спокойно жить в студии, когда он один. Для него это индивидуальное пространство, где он чувствует себя в безопасности. Площадь роли не играет, если нет проблем с психикой, например, клаустрофобии. Когда появляется вторая половинка, какие бы ни были хорошие отношения, нужно отдельное пространство, хотя бы кухня. Ребенку обязательно нужна своя территория, куда родители могут входить, постучав в дверь.

ЭКОНОМЖИЛЬЕ ПО-СОВЕТСКИ

Говорить, что живешь в хрущевке сейчас не модно: маленькие комнаты, низкие потолки. А ведь в 50-е годы именно эти малогабаритные квартиры позволили переселить тысячи людей из бараков и коммуналок.

Минимально возможные площади высчитывали научные институты. Дома строились пятиэтажными, потому что именно на такую высоту может пешком подниматься человек без вреда для здоровья. Окна между кузней и ванной экономили электричество.

Хрущевки — недооцененное жилье, считает директор регионального оператора капитального ремонта Вадим Борисов:

— В хрущевках дорогой кровли, ничего не утяжелен фасад, нет лифтов и мусоропроводов. При грамотном подходе эти дома простоят еще долго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда закроются гипермаркеты в Челябинске

Население нищает, но значит ли это, что крупным игрокам больше не интересен Южный Урал (далее)

Как выписать из квартиры бывшую пассию мужа: полезный лайфхак

Журналист «Комсомолки» рассказала, как выписать человека через суд (испытано на себе)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00