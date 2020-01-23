Двое учеников готовили теракт в школьной столовой в Челябинской области

22 января партия «РОТ Фронт» сообщила, что в школе №125 Снежинска в Челябинской области должен был случится теракт. По информации партийцев, его готовили два ученика девятого класса. Все должно было напоминать колумбайн: сначала взрыв, который должен посеять панику, а затем расстрел однокашников.

— После взрыва двое подростков предполагали обстреливать выбегающих из столовой учащихся из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной смесью, — гласит объявление на сайте партии.

В «РОТ Фронте» сообщают, что предотвратить все удалось благодаря бдительности родителей и педагогов. Правда никаких обстоятельств не раскрывается.

— Информация получена от работников школы, учащихся, а также от сотрудника силовых структур города, пожелавшего остаться неизвестным, — сообщают партийцы.

Здание школы №125 в Снежинске.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области изданию сообщили, что не комментируют произошедшее. В региональном полицейском Главке ответ был аналогичным. Не в курсе ситуации оказался даже мэр Снежинска Игорь Сапрыкин.

— Я мало читаю подобные сообщения, вы не по адресу.

В администрации Снежинска трубку не взяли. Диспетчер, который работает круглосуточно сказал, что рабочий день в мэрии до 17:30. В Управлении образования также не берут трубку.

— Эту новость обсуждали всю прошлую неделю. Задержали девятиклассников не вчера. Зовут их Данил и Егор. В школу приходили из прокуратуры с протокольной лекцией об опасности терроризма — профилактическая беседа. После нее дети начали возбужденно обсуждать услышанное. Эти два друга перед всеми давай хвастаться, что учинят колумбайн. Их одноклассники рассказали педагогам, показали переписку, где они угрожали однокашникам. Парни еще странно выглядели: одевались как колумбайнеры (см. фото — прим.ред.). После этого о них сообщили в ПДН и дальше закрутилось, — рассказал КП-Челябинск один из сотрудников школы.

— Сейчас идет подготовка к расследованию дела о покушении на убийство двух и более лиц. Это тяжкая статья, по ней предусмотрен пожизненный срок, — сообщил КП-Челябинск источник в правоохранительных органах.

СПРАВКА «КП»

Снежинск — закрытый город в Челябинской области. Въезд в него только в спецпропускам. Они есть у всех жителей. Людям извне нужно проходить проверку. В городе один из самых низких уровней преступности, поскольку сбежать из него, минуя КПП невозможно.

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