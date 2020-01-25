В Челябинске экоактивисты требуют создать должность городского садовника

Начался согласованный митинг в сквере «Андреевский» за экологию. По приблизительным данным пришло около 200 человек.

Первым делом, собравшиеся обсудили вырубку четырех гектаров Шершневского бора ради хирургического корпуса детской онкогематологии.

— Тут экологов-общественников обвиняют в том, что нам деревья дороже детей. Это не так. Мы не против детей, мы за разумное решение. Мы требуем рассмотреть альтернативные площадки, вернув в состав городского бора выведенные четыре гектара. Потребуется вырубить 416 деревьев.

Не устраивает челябинских экоактивистов то, что территория бора приросла площадями в пойме реки Миасс. Кстати, для строительства хирургии детской онкогематологии федеральный бюджет выделил 5 млрд руб.

— Сейчас уже бор выпиливается и уничтожается. Например, в нем строится элитная жилая высотка — фундамент можно увидеть со стороны улицы Варненской, — сказала депутат Елена Вахтина.

Вахтина озвучила требования экоактивистов к мэрии:

- создать должность городского садовника, чтобы содержать в порядке зеленые насаждения и согласовывать обрезку деревьев, не допуская варварского отношения;

- ради недопущения пылевых бурь в городе закрыть газоны травой. Огородить все газоны бордюрным камнем, чтобы земля в дожди не стекала жидкой грязью;

- провести инвентаризацию зеленого фонда и опубликовать результаты проверки;

- разработать программу озеленения города крупномерными деревьями. Довести норму озеленения Челябинска до 16 кв. м на человека — сейчас это менее 40 процентов.

— Потребовали активисты качественной уборки города — влажной летом и системного вывоза снега с улиц и из дворов уже сейчас, — заявила депутат Елена Вахтина. — Мы не хотим дышать пылью, которую разносят трактора «Беларусь».

Глава города Наталья Котова тоже пришла в сквер «Андреевский». А также председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт и глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Участники митинга спросили Наталью Котову, когда по всему городу начнется уборка снега. Она ответила, что 27 января будут заключены все контракты во всех районах.

На экосход челябинцев с мэром пришли и обманутые дольщики, оставшиеся без квартир в домах, которые принадлежат застройщику Александру Серебрянскому. В его «портфолио» 22 недостроя в Челябинске и Копейске.

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