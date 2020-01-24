Ученый из МГТУ возглавил важный археологический проект

Российский фонд фундаментальных исследований поддержал новый важный проект по археологии и истории Боспорского царства «Новые данные о денежном обращении Боспора в IV в. до н.э. — III в. н.э. (монетные клады и комплексы из новостроечных и охранно-спасательных раскопок в Восточном Крыму и на Тамани в 2017-2019 гг.)», который возглавил ученый из МГТУ им. Г.И. Носова, директор Научно-исследовательского института исторической антропологии и филологии, доктор исторических наук, профессор Михаил Абрамзон. В научный коллектив вошли также известные археологи С. Ермолин и С. Буравлев (Институт археологии РАН), С. Безуглов (Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону), Э. Устаева (Таманский археологический музей), О. Гунчина (Фанагорийский музей).

События, которые легли в основу проекта, произошли при строительстве Крымского моста и коммуникаций, которое сопровождалось беспрецедентными по масштабу археологическими работами вдоль трассы, соединяющей Тамань и Крым. Именно здесь было сделано немало крупных, и даже сенсационных открытий, имеющих большой общественный резонанс. Это великолепно сохранившиеся поселения античной эпохи, в частности Волна 1 на Таманском полуострове и Манитра в окрестностях Керчи, на которых были найдены уникальные монетные клады, дающие ключ к пониманию процессов, происходящих в экономике древнего Боспора.

О грандиозном проекте, направленном на изучение новых кладов, нам рассказал его руководитель Михаил Абрамзон.

— Михаил Григорьевич, расскажите подробнее о том, что таил в себе Таманский полуостров.

— В ходе археологических работ на памятниках, через которые проходит трасса к мосту, были найдены два уникальных клада боспорского золота на поселении Волна 1 недалеко от станицы Тамань. Один из них был зарыт при царе Савромате II в 205 г. н.э., другой — при Котисе III в 233 г. н.э. Эти цари правили в тревожное для Боспора время, сопровождавшееся набегами варваров. Не случайно оба клада были найдены в сожженных врагами домах боспорян. Для борьбы с варварами боспорским царям требовалось чеканить все больше денег, но золота катастрофически не хватало. Цари были вынуждены регулярно уменьшать его содержание в монетном сплаве. К концу правления Савромата II содержание золота в статерах (прим. античные монеты) упало с 50 до 30%, а к началу правления Котиса II оно составляло уже около 20%. При этом царе и случился «обвал» главной денежной единицы Боспора — статера. Его быстрая девальвация привела к тому, что из золотой монеты статер превратился в серебряную, а затем в билонную (прим. монета, в сплаве которой драгоценного металла содержится меньше или столько же, сколько лигатуры, то есть прочих недрагоценных металлов).Данный клад очень ярко демонстрирует, как это случилось в течение короткого времени — пяти лет.

Все найденное золото, поступившее в Таманский музей, будет исследовано при помощи методов металлографии и рентгенофлуоресцентного анализа, что даст возможность получить самую крупную базу данных по последним золотым монетам Боспора и проследить процесс исчезновения золота из монетного сплава. Анализ золота и серебра в монетах по содержащимся в них микропримесям — другим элементам, позволит выявить источники драгоценных металлов для Боспора и проследить его экономические связи.

К слову, клады золота — редкая удача для археолога! До этой находки в последний раз их находили на Боспоре в 1970-е гг., но по слухам, «черным» копателям досталось несколько и в начале 2000-х. Поэтому мы имеем дело с очень ценным материалом.

— А что было обнаружено в окрестностях Керчи?

— Великолепные клады найдены и в Крыму, на уникальном античном поселении конца V — начала III века до н. э. Манитра, предположительно крупной загородной усадьбе боспорского аристократа или представителя Спартокидов — недалеко от их столицы, Пантикапея. Масштаб этой находки подтверждается тем, что южнее села Октябрьское должен был пройти, прямой как стрела, железнодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Керчи. Но для сохранения выявленного археологического памятника — античной усадьбы Манитра — было принято решение о переносе трассы железной дороги.

Здесь было найдено три клада, которые относятся к периоду денежного кризиса на Боспоре в III в. до н.э., сопровождавшегося катастрофической инфляцией. Клады содержат в основном монеты, клейменные надчеканками на обеих сторонах. Эта операция проводилась дважды для подтверждения курса денег, но он продолжал падать, что привело к деградации монет: они чеканились небрежно в спешке и в огромном количестве.

Безусловно, найденные клады — уникальная находка для воссоздания истории денежного обращения на Боспоре. Реализация нового проекта, возглавляемого профессором МГТУ Михаилом Абрамзоном, позволит пролить новый свет на монетное дело и деструктивные процессы, проходившие в экономике Боспорского царства.