Лечебно-диагностический центр «ПРИВИВКА» — это современный медицинский центр для всей семьи
Лечебно-диагностический центр «ПРИВИВКА» уже 10 лет заботится о здоровье южноуральцев!
Основным направлением работы медицинского центра на протяжении этого времени была и остается вакцинопрофилактика.
Кроме того, центр оказывает услуги по следующим направлениям:
— пульмонология,
— кардиология,
— акушерство-гинекология,
— проктология,
— урология,
— эндокринология,
— гастроэнтерология,
— неврология,
— педиатрия,
— терапия,
— предрейсовые/послерейсовые медицинские осмотры,
— функциональная диагностика,
— ультразвуковые исследования,
— хирургия,
— косметология.
Центр имеет широкие диагностические возможности, в том числе с использованием ультразвукового оборудования, видео-кольпоскопа, холтера, аппарата ЭКГ, спирографа и т.д., а также лабораторных исследований, помогающих докторам в диагностике заболеваний.
Прививочная деятельность — мы работаем с широким спектром вакцин европейского и отечественного производства, с обязательным соблюдением всех звеньев «холодовой цепи».
Жителям нашего города и области наш центр предлагает вакцинацию от клещевого энцефалита, гриппа, гепатитов, дифтерии, столбняка, кори, краснухи, менингококка, пневмококка, ветряной оспы и многих других инфекций.
С учетом состояния вашего здоровья и данных о проведенных ранее прививках наши специалисты подберут для вас индивидуальную программу вакцинации. Используя результаты последних инновационных достижений в области вакцинопрофилактики, иммунизация сегодня становится максимально доступной и эффективной для защиты организма от инфекционных заболеваний.
С юридическими лицами предусмотрена работа в формате выездных бригад для вакцинации сотрудников предприятий.
Ежегодно Лечебно-диагностический центр «ПРИВИВКА» принимает участие в образовательных программах, профилактических форумах, конференциях, посвященных вопросам профилактики здоровья населения.
Сотрудники центра имеют богатый клинический опыт по соответствующим специальностям, а также специализированное образование.
Чтобы отдать свой голос за Лечебно-диагностический центр «ПРИВИВКА», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.
Лечебно-диагностический центр «ПРИВИВКА» (до 2020 года наш центр назывался «Центр Прививок»), ООО «Медфармсервис»
г. Челябинск, ул. Степана Разина, 4;
Тел.: (351) 20-20-278;
e-mail:info@mfs74.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU