Лечебно-диагностический центр «ПРИВИВКА» — это современный медицинский центр для всей семьи

Лечебно-диагностический центр «ПРИВИВКА» уже 10 лет заботится о здоровье южноуральцев!

Основным направлением работы медицинского центра на протяжении этого времени была и остается вакцинопрофилактика.

Кроме того, центр оказывает услуги по следующим направлениям:

— пульмонология,

— кардиология,

— акушерство-гинекология,

— проктология,

— урология,

— эндокринология,

— гастроэнтерология,

— неврология,

— педиатрия,

— терапия,

— предрейсовые/послерейсовые медицинские осмотры,

— функциональная диагностика,

— ультразвуковые исследования,

— хирургия,

— косметология.

Центр имеет широкие диагностические возможности, в том числе с использованием ультразвукового оборудования, видео-кольпоскопа, холтера, аппарата ЭКГ, спирографа и т.д., а также лабораторных исследований, помогающих докторам в диагностике заболеваний.

Прививочная деятельность — мы работаем с широким спектром вакцин европейского и отечественного производства, с обязательным соблюдением всех звеньев «холодовой цепи».

Жителям нашего города и области наш центр предлагает вакцинацию от клещевого энцефалита, гриппа, гепатитов, дифтерии, столбняка, кори, краснухи, менингококка, пневмококка, ветряной оспы и многих других инфекций.

С учетом состояния вашего здоровья и данных о проведенных ранее прививках наши специалисты подберут для вас индивидуальную программу вакцинации. Используя результаты последних инновационных достижений в области вакцинопрофилактики, иммунизация сегодня становится максимально доступной и эффективной для защиты организма от инфекционных заболеваний.

С юридическими лицами предусмотрена работа в формате выездных бригад для вакцинации сотрудников предприятий.

Ежегодно Лечебно-диагностический центр «ПРИВИВКА» принимает участие в образовательных программах, профилактических форумах, конференциях, посвященных вопросам профилактики здоровья населения.

Сотрудники центра имеют богатый клинический опыт по соответствующим специальностям, а также специализированное образование.

Чтобы отдать свой голос за Лечебно-диагностический центр «ПРИВИВКА», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Лечебно-диагностический центр «ПРИВИВКА» (до 2020 года наш центр назывался «Центр Прививок»), ООО «Медфармсервис»

г. Челябинск, ул. Степана Разина, 4;

Тел.: (351) 20-20-278;

e-mail:info@mfs74.ru

ЦентрПрививок.рф

www.privivka74.ru

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