В Челябинске умер ребенок, которого с уроков увезли на скорой, а школу закрыли на карантин

В Челябинске закрыли на карантин школу № 94. Дети не будут учиться неделю. На днях в больнице умерла 13-летняя ученица этой школы, которую доставили в больницу с высокой температурой прямиком с занятий.

— Из-за неблагополучной эпидситуации по заболеваемости ОРВИ, приостановлен учебный процесс для обучающихся 1-11 классов с 29 января по 4 февраля. Введение карантина согласовано с Роспотребнадзором, — говорится на сайте учебного заведения.

В школе уточнили, что ОРВИ болеют 26% обучающихся. Это каждый четвертый ребенок. У заведения также есть филиалы в поселках Каштак и Аэропорт под Челябинском. Там занятия продолжаются.

Челябинский Горздрав подтверждают факт смерти ребенка, но подробности не комментируют, ссылаясь на то, что родители против разглашения информации. В школе говорят, что девочка умерла от гриппа. Поставить точку в этой истории должна судмедэкспертиза.

Сейчас Челябинская область находится на грани эпидемии. По информации Роспотребнадзора, за неделю к врачам с гриппом и ОРВИ обратились 25 167 человек, больше всего заболевших среди школьников.

КОГДА ЗАКРЫВАЮТ НА КАРАНТИН?

Карантин в школе вводит директор. Обычно он распускает детей, когда болеет каждый пятый учащийся. С детсадами сложнее: чтобы закрыть какую-то группу заведующая детсадом должна сначала опросить родителей, ведь больничный на этот период никому не дают, а малыша одного не оставишь.

Чаще всего карантин длится неделю – это минимальный срок, равный инкубационному периоду гриппа. Но в Челябинске были годы, когда школяры, сидели дома и по три недели.

Также на карантин могут закрыть отдельные классы. Для остальных отменяются массовые мероприятия и занятия на улице. Кроме того, они не должны переходить из кабинета в кабинет, а в помещении обязаны регулярно делать уборку.

Объявить карантин по всей области может лишь губернатор, а по городу — мэр. Иногда эту функцию выполняет специально созданные штаб по гриппу. Но чиновники в любом случае опираются на статистику Роспотребнадзора.

— Для введения карантина должны совпасть несколько факторов: превышение эпидпорога, растущая динамика выявления новых случаев обращения к докторам, а главное – лабораторное выявление вируса гриппа. Если вируса нет, и все болеют простыми ОРВИ, карантин не объявляется, — говорит заместитель начальника отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Татьяна Софейкова.