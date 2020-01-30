Строители развязки Братьев Кашириных — Российская, перекрывают единственный проезд к креативному кластеру Svoboda2 в Челябинске. Движение останавливают временно. Пока идут работы, арендаторы и их клиенты вынуждены стоять на дороге. А в случае ЧП арт-квартал останется без помощи экстренных служб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/757711" frameborder="0"></iframe> Креативный кластер в центре Челябинска снова оказался отрезан от мира.

— Перекрывали вчера, сегодня утром и еще днем планируется с часу до двух. В остальное время стройка тоже ведется, люди вынуждены ходить под строительными кранами. Это не нормально, когда над головами такие бетонные балки подымают — не по одной строительной норме не проходит. Спрашиваю, как долго это будет продолжаться, мне отвечают: «Пока не построят мост», — рассказал КП-Челябинск исполнительный директор центра Александр Козицин.

Арендаторы отвечают, что пока паники нет, они продолжают работать.

— У нас в мастерской сегодня мастер-класс по живописи. Наставник и участники заехали на территорию комплекса свободно. Если есть ограничения, то локальные, работа не прервана, — поделилась один из арендаторов помещений Ольга Карпова. — В чате арендаторов полное спокойствие.

Как пояснили КП-Челябинск в пресс-службе мэрии, вводится краткосрочное перекрытие для установки балок моста.

— Сейчас лично заехал туда — никаких препятствий нет. Проезд открыт, — рассказал руководитель городского управления информационной политики Владимир Сафонов.

В прошлом году на скорую руку обустроили проезд. Фото: Александр Козицин

Напомним, временную дорогу с улицы Красноармейской к Svoboda2 проложили после того, как перекрыли въезд по Нагорной.

— Когда нам в сентябре перекрыли улицу Нагорную, мы написали письма по всем инстанциям. Пришли ответы, что есть утвержденная схема по организации временного проезда. Прокуратура проверяла, стройнадзор… Все ссылаются на кучу норм, а по факту никто не хочет разбираться. Например, у нас запроектирован тротуар, но он никак не огорожен и – просто дорогу пошире сделали. Обычно возле строек делают навес, чтобы ни один камушек не упал на людей. У нас ничего подобного нет. И вообще, говорят, стройка за забором, а тут, где дорога - не стройка. А поднимать огромные балки над головами – это нормально? – возмущается владелец креативного кластера Svoboda2 Алексей Грачев.

«Свобода2» стала местом для проведения фестивалей. Фото: Фестиваль городской среды «Всё просто»/vk.com

СПРАВКА КП

Креативный кластер открыли в 2017 году на месте бывшего завода оргстекла. Свое название он получил от адреса: улица Свободы, 2. Владельцы вдохновлялись примерами столичных арт-пространств «Винзавод», «Флакон», «Красный октябрь» и Art Play. Арендаторы «Свободы» — художники, фотографы, хэндмейдеры и другие творческие горожане. С точки зрения географической, расположение хорошее — в центре города. Но из-за строительства развязки это место стало заложником дорожной революции.

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