Карен Даллакян призвал жителей Челябинска всегда ходить в масках

В Челябинской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом. В больницах и соцучреждениях объявлен карантин, школьников отправили на внеплановые каникулы. На время закрылся даже отдел приматов в зоопарке. Сейчас обезьянки здоровы. Их изолировали для профилактики, чтобы не подхватили вирус от посетителей.

Паниковать не стоит, по данным регионального Роспотребнадзора, эпидемии в области пока нет, но ситуация по заболеваемости серьезная.

— Источником инфекции является больной человек. Если мы не хотим заболеть респираторным заболеванием, нужно максимально изолировать себя от больных. Как это можно сделать? Во-первых, не водить больных детей в детсады и школы, отправлять больных сотрудников домой с работы. Во-вторых, носить маски. Единственная возможность предотвратить попадание вируса — поставить барьер, — говорит начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.

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Известный челябинский ветеринар Карен Даллакян предлагает не снимать маски и после спада заболеваемости.

— Когда идут эпидемии, то маски — это одна из первых профилактических мер. Нужно носить их и не стыдится. Более того, мы всегда говорим, что у нас воздух плохой, дышать нечем. Так ходите всегда в масках, это будет хороший флешмоб. Обязательно на это обратят внимание и СМИ, и гости города, скажут: «О, в Челябинске все в масках ходят!». Это уже тревожный звонок федералам, что у нас проблемы с экологией, — сказал известный ветеринар Карен Даллакян в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (95,3 FM).

В Китае, например, многие ходят в креативных масках. В том числе туристы. Фото нашей землячки Евгении Шершневой.

Маску нужно менять каждые два часа. Упаковка из пяти одноразовых масок стоит 46 рублей. Ее хватит на 10 часов: на дорогу, весь рабочий день и еще заскочить в магазин за хлебом.

Если нужно уговорить ребенка надеть маску, можно купить не обычную синюю, а креативную с рисунком. Такие есть в интернет-аптеках. Три штуки по акции стоят 60 рублей.

Для взрослых тоже есть разрисованные маски или однотонные разных цветов. Брутальные черные и мимишные розовые можно купить 50 штук за 250 рублей.

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Пожалуй, чаще других маски носят азиаты. Они используют медицинские повязки не только во время болезни или для профилактики. А также как защиту от смога, от пыльцы в период цветения растений. А еще как аксессуар, поэтому у них продаются маски с принтами и стразами. Или просто если утром не было времени на макияж, либо соскочил прыщик.

В Южной Корее маски стали модным аксессуаром.Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

Как правильно носить медицинскую маску

— Маску нужно надеть так, чтобы она закрывала нос, рот и подбородок.

— Если в маску вшито пластичное крепление, плотно прижмите его к спинке носа. Если есть специальные складки, разверните их, чтобы маска плотнее прилегала к лицу.

— Если сняли маску, не надевайте снова — выбрасывайте.

— Меняйте маску каждые два часа.

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