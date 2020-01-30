В Челябинске метро не будет, но первый его участок достроят

В администрации Калининского района 30 января прошли публичные слушания по проекту генерального плана развития Челябинска до 2039 года.

Предыдущий генплан, по которому мегаполис живет сегодня, был принят в 2003 году. Почти на 100% город выполнил свои обязательства по строительству жилья, заложенные 16 лет назад. Об этом на публичных слушаниях заявила замначальника Управления перспективного развития Комитета архитектуры Челябинска Ольга Никитина.

Правда, в гонке за квадратными метрами упустили вопрос параллельного строительства социальных объектов — садиков, школ, поликлиник, спортивных секций. Никитина заявила что сейчас будет только комплексная застройка. Если нет возможности тянуть в новые районы коммуникации, то и строить там жилье не будут.

Чиновник сообщила, что территория промзоны на Свердловском тракте может быт использована под научно-образовательный кластер. И вообще, в новом проекте Генплана взят тренд на застройку пустующих 500 га промплощадок, годных под переосмысление. По мнению авторов проекта документа, Челябинск — это компактный город. Расти в длину не нужно.

Вот где хотят построить студенческий кампус.Фото: КП-Челябинск

САДЫ НЕ ТРОНУТ... ПОКА

— Больше всего писем с замечаниями по проекту мы получили от садоводов СНТ «Любитель, 1, 2» и «Полет», расположенных в Калининском и Курчатовском районах. Территория садов по Генплану-2003 отводилась под жилую застройку. Но садоводы против. Проанализировав тему, мы решили, что сады — это максимальное озеленение территорий поэтому ничего на этих землях строить не будут, — сказала Никитина.

В прошлый генплан заложили продление Ворошилова до... Металлургического района! Причем дорога должна пройти насквозь СНТ. От идеи не отказываются, но откладывают в долгий ящик: может появиться только к концу 2039 года.

На слушания пришло мало людей.Фото: Инна КУМЕЙКО

ПОЧЕМУ ВСЕ ПЛОХО С ТРАНСПОРТОМ?

— Нет схемы общественного транспорта. Трамвайная сеть нуждается в тотальной реконструкции, — объясняет Ольга Никитина.

Метро: генплан подтвердил расчетами, что Челябинску метро не нужно. Нет пассажиропотока в 70 тысяч пассажиров в час. Но есть огромный подземный недострой в виде первого пускового участка: Торговый центр, станции по проспекту Ленина вплоть до проходной ЧТЗ.

Решено его достроить. Важно понять, как его можно использовать. Идей много. От инфраструктуры метрополитена уйдут. Это будет иной вид транспорта, обоснованный научно. Может, подземный трамвай.

Упомянули про строительство моста через Шершни. Но, как заявила Ольга Никитина, в нынешних экологических условиях мы себе такого позволить не можем.

ЧТО ЕЩЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ГЕНПЛАН ЧЕЛЯБИНСКА

Дальнейшее использование первых этажей жилых домов под учреждения малого и среднего бизнеса: это, впрочем, есть и сейчас.

Создание скверов и парков в Калининском районе по берегам Миасса, где это возможно на территории от Шершневского бора до Каштакского.

Заброшенные участки Миасса хотят превратить в набережные.Фото: Андрей АБРАМОВ

Социалка: 13 школ — строительство и реконструкция. Плюс, 16 детсадов. Конкретики нет: есть кварталы, где эти объекты могут появиться.

Планируется строительство объездного кольца и организация транспортно-пересадочных узлов. Например, на Северо-Западе в районе Чичерина, чтобы связать город с Сосновским районом.