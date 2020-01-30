Медицинский центр лечения алкоголизма и наркомании «Наркология»: помощь профессионалов в клинике и на дому
Медицинский центр лечения алкоголизма и наркомании «Наркология» (ООО «Медсервис») основан в 2008 году и за годы работы из кабинета нарколога превратился в клинику со стационаром и скорой медицинской помощью. На сегодняшний день центр соответствует самым высоким международным стандартам, а также отвечает всем современным требованиям оказания наркологической помощи.
На протяжении многих лет здесь занимаются оказанием узкоспециализированной медицинской помощи в области наркологии жителям Челябинска и Челябинской области.
С пациентами работают одни из самых опытных врачей Челябинска, многие годы занимающиеся практической наркологией, кандидаты медицинских наук.
В медицинском центре лечения алкоголизма и наркомании «Наркология» оказывают комплексные услуги в области наркологической помощи, лечения алкогольной зависимости и реабилитации наркомании:
— комплексное лечение алкоголизма;
— вывод из запоя;
— снятие и лечение похмельного синдрома;
— восстановительные процедуры после пролонгированных запоев;
— снятие тяги к алкоголю;
— лечение зависимостей от табакокурения;
— реабилитация больных с наркотической зависимостью.
Кроме того, специалисты медицинского центра могут оказать необходимые услуги на дому у пациента.
Если вы хотите отдать свой голос за медицинский центр «Наркология», выберите соответствующие номинации на странице голосования.
Медицинский центр лечения алкоголизма и наркомании «Наркология» (ООО «Медсервис»)
г.Челябинск, ул. Хариса Юсупова, 62 А;
Тел.: (351) 730-03-33, вызов врача на дом круглосуточно.
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ИСТОЧНИК KP.RU