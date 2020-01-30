Медицинский центр лечения алкоголизма и наркомании «Наркология»: помощь профессионалов в клинике и на дому

Медицинский центр лечения алкоголизма и наркомании «Наркология» (ООО «Медсервис») основан в 2008 году и за годы работы из кабинета нарколога превратился в клинику со стационаром и скорой медицинской помощью. На сегодняшний день центр соответствует самым высоким международным стандартам, а также отвечает всем современным требованиям оказания наркологической помощи.

На протяжении многих лет здесь занимаются оказанием узкоспециализированной медицинской помощи в области наркологии жителям Челябинска и Челябинской области.

С пациентами работают одни из самых опытных врачей Челябинска, многие годы занимающиеся практической наркологией, кандидаты медицинских наук.

В медицинском центре лечения алкоголизма и наркомании «Наркология» оказывают комплексные услуги в области наркологической помощи, лечения алкогольной зависимости и реабилитации наркомании:

— комплексное лечение алкоголизма;

— вывод из запоя;

— снятие и лечение похмельного синдрома;

— восстановительные процедуры после пролонгированных запоев;

— снятие тяги к алкоголю;

— лечение зависимостей от табакокурения;

— реабилитация больных с наркотической зависимостью.

Кроме того, специалисты медицинского центра могут оказать необходимые услуги на дому у пациента.

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Медицинский центр лечения алкоголизма и наркомании «Наркология» (ООО «Медсервис»)

г.Челябинск, ул. Хариса Юсупова, 62 А;

Тел.: (351) 730-03-33, вызов врача на дом круглосуточно.

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