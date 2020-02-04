Консультативно -диагностический центр МАУЗ ДГКП № 9: ваше здоровье — наша забота!

«Ваше здоровье — наша забота!» — считает главный врач МАУЗ ДГКП № 9 Наталья Евчая.

С 25 декабря 2013 года в структуре МАУЗ ДГКП № 9 работает Консультативно-диагностический центр.

Самое ценное в жизни человека — это здоровье и время! Особенно, если это здоровье ребенка! Наша цель — оказание качественной и безопасной медицинской помощи от рождения до вступления во взрослую жизнь.

Чтобы помогать нашим маленьким пациентам, мы постоянно совершенствуемся, врачи проходят курсы повышения квалификации и участвуют в научных конференциях.

В КДЦ трудятся опытные врачи различных специальностей, выполняется широкий спектр диагностических исследований.

В помощь врачам — современное высокотехнологичное медицинское оборудование ведущих отечественных и зарубежных фирм. Эта техника, кажется, сама подстегивает врачей к совершенствованию мастерства. Врач должен быть в курсе новых лечебных и реабилитационных методик.

В консультативно-диагностическом центре работают: рентгенологическое отделение, отделение ультразвуковой диагностики, отделение функциональной диагностики, отделение эндоскопии с биопсией. В рамках работы центра кроме педиатра ведут прием узкие специалисты: детский уролог — андролог, акушер-гинеколог, аллерголог-иммунолог, офтальмолог, травматолог-ортопед, пульмонолог. Доступны консультации детского эндокринолога, кардиолога, невролога и многих других.

Также как и во всех других подразделениях поликлиники в консультативно — диагностическом центре открытая регистратура, колл-центр и электронный документооборот. Пациенты не теряют время в регистратуре для поиска карты. Имея на руках талон с информацией можно, не задерживаясь в регистратуре, пройти в кабинет к специалисту.

Для пациентов созданы комфортные зоны ожидания приема медицинского специалиста, игровые зоны.

Для самых маленьких пациентов имеется «колясочная» в помещении, работает комната для кормления детей.

В 2018-2020 годах в рамках программы укрепления материально-технической базы детских поликлиник в КДЦ поставлено новое оборудование.

За работой нашей медицинской организации следят внешние эксперты: страховые компании, главные специалисты УЗАГ и МЗ ЧО, и в этом выигрывают пациенты, потому что получают качественную медицинскую помощь с доброжелательным отношением, отсутствием очередей.

Нас объединяет идея создания и реализации системы медицинской помощи, основанной на индивидуальном подходе врача к пациенту, ориентированность пациента и непрерывное совершенствование в организации работы.

Нам важно, чтобы наши сотрудники любили свою работу. Мы ценим профессионализм и поддерживаем слаженную командную работу, взаимное уважение. Здоровые дети — это наше будущее!

Уверены, нас поддержат любимые пациенты в голосовании и дадут нам

дополнительный стимул для дальнейшего развития и совершенствования.

Чтобы отдать свой голос за консультативно -диагностический центр МАУЗ ДГКП № 9, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

г. Челябинск, улица Куйбышева, 11 А.

Прием ведет по направлениям форма 057/у-04 (выдается по месту жительства пациента), бесплатно по полису ОМС. По необходимости возможно оказание платных услуг.