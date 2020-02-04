2020-02-04T14:11:39+03:00
Клиника года

Отделение медицинской реабилитации МАУЗ ДГКП № 9: мы открыты для всех!»

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Отделение медицинской реабилитации МАУЗ ДГКП № 9 открыто с января 2017 года.

Специалисты, работающие в отделении реабилитации МАУЗ ДГКП № 9, это доктора с большим профессиональным опытом, дипломом в руках, вооруженные идеями восстановительного лечения. Результат их работы видно не сразу, результат проявится лишь задействовав весь комплекс реабилитации (ЛФК, массаж, физиотерапия) и упорной работы самого пациента, ведь медицинская реабилитация — это комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных в результате болезни или травмы функции организма. На сегодняшний день реабилитация и восстановительное лечение — одно из главных направлений современного здравоохранения.

Отделение медицинской реабилитации МАУЗ ДГКП № 9 предоставляет услуги детям города Челябинска с рождения и до 18 лет.

Программа реабилитации составляется врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине и включает индивидуально подобранные схемы и методы медицинской реабилитации в зависимости от патологии в различных их сочетаниях.

Разработаны программы реабилитации:

1. Реабилитация после травм и оперативного лечения опорно-двигательного аппарата;

2. Реабилитация детей грудного и младшего возраста с неврологической патологией;

3. Реабилитация сколиотической болезни;

4. Реабилитация и физиопрофилактика заболеваний органов дыхания.

В состав отделения входят:

1. Физиотерапевтический кабинет, который оснащен аппаратурой, позволяющей проводить процедуры на уровне, отвечающем мировым стандартам.

Перечень процедур: низко- и высокочастотная магнитотерапия, лечение импульсными токами, лекарственный электрофорез, ультразвуковая терапия, УВЧ-терапия, лазеротерапия, галотерапия и др.)

2. Кабинет парафинотерапии.

3. Зал лечебной физкультуры, где созданы все условия для занятий физкультурой с пользой и удовольствием.

4. Тренажерный зал, который оборудован современными функциональными и силовыми пневматическими тренажерами, создающими оптимальные условия для занятий. Зал оснащен современными реабилитационными тренажерами для активно-пассивной реабилитации верхних и нижних конечностей.

5. Уютные массажные кабинеты.

Многолетний опыт работы, уникальное оборудование и высококвалифицированный персонал позволяют достичь больших успехов в лечении широкого спектра заболеваний.

Чтобы отдать свой голос за отделение медицинской реабилитации МАУЗ ДГКП № 9, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

г. Челябинск, улица Куйбышева, 11а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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