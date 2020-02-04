МАУЗ Детская городская клиническая поликлиника № 9: здоровье с далеко идущей перспективой.

Здоровье с далеко идущей перспективой — такой фразой можно смело охарактеризовать почти полувековую работу коллектива детской городской клинической поликлиники №9 города Челябинска. Поликлиника обслуживает Курчатовский район. В его составе — самые молодые микрорайоны — Парковый, Краснопольская площадка, поселок Шагол. Более 21 тысячи пациентов с первых дней жизни от 18 лет находятся под наблюдением врачей 9-ой детской поликлиники.

Врачи поликлиники поставили перед собой задачу создать лучшее медучреждение в городе по обслуживанию несовершеннолетних пациентов. Персонал поликлиники — это высококвалицированные специалисты. С 2015 года Детской городской поликлинике № 9 присвоен статус клинической поликлиники в связи с размещением на ее базе кафедры «Пропедевтики детских болезней и педиатрии» ГБОУ ВПО «ЮУГМУ».

В поликлинике развивается институт наставничества.

Поликлиника развивалась одновременно в нескольких направлениях, стараясь охватить все виды медицины и является многопрофильная медицинским учреждением. На этой «территории здоровья» можно получить все необходимые медицинские услуги. В поликлинике №9 внедрен и успешно работает проект «Бережливая поликлиника». Его суть — сбережение ресурсов, времени и нервов всех участников процесса. Оптимизацию работы оценили и сами сотрудники. Благодаря оснащению рабочего места медсестры компьютером упростился процесс заполнения карт больных, уменьшилось время оформления приема. Запись на повторный прием возможна сразу же с помощью информационной системы «Барс».

В холле пациенты попадают в регистратуру «открытого типа». Или как называют сами медики «регистратура с человеческим лицом». Как показала практика — коммуникация между посетителями и персоналом складывается гораздо легче, оформление ребенка на прием к врачу занимает пару минут.

Рядом с регистратурой — комната с операторами, которые принимают телефонные звонки.Таким образом, эти специалисты находятся в прямом контакте с сотрудниками регистратуры.

В непосредственной близости — отличная игровая зона с яркими рисунками пациентов поликлиники и телевизоры, на которых показывают детские ролики о здоровом образе жизни и мультики.

Еще один плюс входной группы поликлиники — разделение потоков пациентов. С помощью новой логистики маршрутов, посетителей разделяют на больных, которым нужна неотложная помощь, и тех, кто пришел в плановом порядке — по записи. Отдельно — пришедшие за профилактической прививкой или «только за справкой».

Современные технологии приходят на помощь уже с первых шагов. В холле — информационные стенды, навигация, инфоматы.

Фундамент работы детской поликлиники строится на своевременной профилактике, информативной диагностики и качественном лечении.

Организованы профилактические медицинские осмотры пациентов врачами — педиатрами и врачами узких специальностей. Проводятся противоэпидемические мероприятия, прививочная иммунопрофилактика, проходит гигиеническое воспитание детей и их родителей.

Три года назад организован Кабинет «Здоровое детство». Его ежедневная работа уменьшила нагрузку к участковым врачам-педиатрам и увеличила доступность медицинской помощи детям.

Медицинское учреждение растет и набирает силы с каждым годом.

С 2018 года в поликлинике по новому — работает лаборатория. Сдача всех анализов происходит по записи с помощью информационной системы «ЛИС». Как результат — отсутствие очередей и автоматическая запись результатов в электронную карту пациента.

Кабинет неотложной помощи тщательно продуман. Находится на входе, чтобы, пациенты могли оперативно обратиться к врачу. Специалисты всегда на посту. Название кабинета заставляет быть всегда наготове: принять, правильно поставить диагноз, спланировать дальнейшие шаги.

Отдельная работа ведется в рамках дневного стационара. На базе отделения медицинской реабилитации оказывается помощь больным с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Реабилитации детей раннего возраста и детей-инвалидов ведется с использованием современных восстановительно-корригирующих технологий и тренажеров.

Углубленные исследования могут пройти дети с ЛОР патологией. В декабре 2018 года в поликлинику поставлен ЛОР комбайн. Аппарат расширяет диапазон обследования ЛОР органов.

Врачи комфортно и безболезненно обследуют детей с ЛОР патологией.

2018 году открыт кабинет «Медико-социальной помощи детям и их семьям». Благодаря работе кабинета медико-социальной помощи в районе уделяется особое внимание сохранению и укреплению здоровья детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Сотрудники, работающие в кабинете, осознают важность своей миссии. От качественной работы кабинета «Медико-социальной помощи» зависит своевременное оказание помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Открытие этого кабинета помогло оперативно выявлять асоциальные семьи. Этот проект способствовал снижению младенческой и детской смертности. Опыт работы кабинета тиражируется («Методические рекомендации для сотрудников органов здравоохранения по организации работы с семьями находящимися в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации»). Его программа работы была представлена: в рамках южноуральского профилактического форума «Территория здоровья», Всероссийского форума «Вместе — ради детей», на Московском совещании (Эндокринологический научный центр) на тему: «Медико-социальная помощь детям с сахарным диабетом», областном семинаре с докладом на тему: «Алгоритм работы в детской поликлинике с семьями высокого риска», городском научно-практическом семинаре на тему: «Организация работы с семьями находящими в СОП или ТЖС», на районных совещаниях совместно с Управлением социальной защиты населения Администрации г. Челябинска.

Помимо плановых приемов «своих» пациентов, специалисты поликлиники работают на благо всего Южного Урала.

В 2013 году в поликлинике открыт Консультативно-диагностический центр для оказания медицинской помощи детскому населению поликлиники, Челябинска и Челябинской области.

В помощь врачам — современное высокотехнологичное медицинское оборудование ведущих отечественных и зарубежных фирм.

Эта техника, кажется, сама подстегивает врачей к совершенствованию мастерства. Врач должен быть в курсе новых лечебных и реабилитационных методик.

В центре работают рентгенологическое отделение, отделение ультразвуковой диагностики, отделение функциональной диагностики, отделение эндоскопии с биопсией. В рамках работы центра кроме педиатра ведут прием узкие специалисты — детский уролог- андролог, акушер-гинеколог, аллерголог-иммунолог, офтальмолог, травматолог-ортопед, пульмонолог. Доступны консультации детского эндокринолога, кардиолога, невролога и многих других.

Также как и во всех других подразделениях поликлиники в консультативно-диагностическом центре — открытая регистратура, колл-центр и электронный документооборот. Пациенты не теряют время в регистратуре для поиска карты. Имея на руках талона с информацией можно, не задерживаясь в регистратуре, пройти в кабинет к специалисту.

Руководство клиники по праву считает главным «сокровищем» даже не драгоценное оборудование, а бесценный опыт его коллектива.

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г. Челябинск, улица Куйбышева, 11а.