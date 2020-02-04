Урологический центр Соколова А.В. в Челябинске: профессиональная урология и андрология для мужчин

Урологический центр Соколова А.В. в Челябинске — это уникальный медицинский центр урологии, оснащение которого соответствует всем современным требованиям и стандартам.

Во главе Урологического центра с 2007 года стоит врач уролог, кандидат медицинских наук Соколов Андрей Васильевич, один лучших специалистов Челябинска в области хирургии половых органов у мужчин.

Центр предлагает полный комплекс обследования и лечения пациентам. Большой штат урологов-андрологов.

Формат специализированного центра и современное оборудование позволяют решать самые сложные урологические проблемы, в том числе те, за лечение которых не берутся в других клиниках.

В клинике функционирует самое крупное урологическое физиотерапевтическое отделение, где проводятся процедуры магнитотерапии, электролазеролечения, радиоволновое лечение, тепловое лечение и многое другое, в комфортных персональных кабинках. Сейчас в клинике работает уникальный аппарат для лечения «мужских болезней», который позволяет мужчине не раздеваться.

Прием ведет команда урологов, которые имеют профильное образование и в области андрологии, урогинекологии, хирургии и ультразвуковой диагностики. Вы можете посетить врача, выполнить УЗИ и сдать анализы с понедельника по воскресенье, в день обращения на прием уролог возьмет все необходимое, согласно Российским клиническим рекомендациям и Европейским стандартам.

С чем к нам обращаются мужчины?

• Простатит. Хроническая тазовая боль;

• Аденома предстательной железы;

• Фимоз. Парафимоз. Короткая уздечка;

• Варикоцеле;

• Орхит. Эпидидимит. Баланопостит;

• Гипогонадизм. Дефицит тестостерона;

• Эректильная дисфункция (импотенция);

• Ускоренное семяизвержение;

• Мужское бесплодие. Бесплодный брак. Лечение для естественного зачатия так и подготовки к программам ЭКО (ИКСИ);

• Нарушения в спермограмме;

• Подготовка здоровой пары к беременности;

• Диагностика рака простаты, яичек, мочевого пузыря;

• Мочекаменная болезнь. Камни в почках, мочевом пузыре;

• Недержание мочи. Гиперактивный мочевой пузырь;

• Инфекции передающиеся половым путем. Уретрит.

В Урологическом центре все врачи владеют хирургией половых органов. Операционная оснащена согласно всем современным стандартам. Выполняются как диагностические (биопсия простаты, биопсия полового члена и мочевого пузыря, уретроцистоскопия), так и восстановительные операции (обрезание при фимозе, обрезание для лечения ускоренного семяизвержения, восстановление крайней плоти после ранее проведенного обрезания, вазэктомия (стерилизация), микрохирургические операции при варикоцеле, пластика короткой уздечки полового члена, восстановление искривления полового члена, удлинение, утолщение, увеличение полового члена, нейротомия, восстановление при стриктуре, стенозе уретры, фаллопротезирование и другое).

Также в Урологическом центре Соколова работают врачи прочих специальностей: терапевт, нефролог, онколог, гастроэнтеролог, эндокринолог, гинеколог, детский уролог-андролог и пр.

Обращаться к врачу-урологу нас всегда вынуждает мера, связанная с появлением различных симптомов какой-либо болезни. Однако далеко не все обращаются к специалисту для профилактического осмотра. Понятно, что в первом случае у нас сразу же идет ассоциация с болью, а вот во втором со стыдом и стеснением. Специалисты объясняют: это совершенно глупо стесняться и тем более откладывать свой визит к доктору, ведь состояние мочеполовой системы определяет полноту и качество нашей жизни.

Урологический центр доктора Соколова А.В. — участник проекта «Клиника года — 2020. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос за данный медицинский центр, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

urolog74.ru

ВКонтакте

На правах рекламы.