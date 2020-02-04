ДНК Клиника: инвестиции в здоровье от ведущих экспертов медицины

ДНК Клиника — одна из крупнейших сетей многопрофильных клиник, которая уже 18 лет оказывает комплексные медицинские услуги экспертного уровня с максимальной безопасностью, сервисом и экономией времени для своих пациентов на условиях взаимного уважения и стремления к благополучию.

Почему пациенты выбирают ДНК Клинику:

• 18 летний опыт работы;

• 35 место среди частных клиник России (рейтинг «ТОП 100» многопрофильных клиник России);

• 90 врачей (средний стаж работы —14 лет);

• 25 медицинских направлений (акушерство и гинекология, урология, педиатрия, УЗИ, терапия, хирургия, оториноларингология, маммология, лабораторная диагностика, неврология, кардиология и другие);

• Собственная современная лаборатория;

• Собственный круглосуточный стационар;

• Десять клиник «у дома»;

• Две многопрофильных клиники «замкнутого цикла» в Челябинске и Магнитогорске;

• Прозрачность стоимости услуг «Все включено»;

• Экономия денег: персональные условия в рамках комплексных услуг и корпоративного сотрудничества до 15%;

• Экономия времени: возможность получения услуг в одном месте. Готовность лабораторных исследований в течение четырех часов. Проведение экстренных манипуляций и операций в день обращения;

• Партнерская программа с клиникой пластической хирургии и лазерной косметологии Dipplex.

ДНК клиника предоставляет комплексный сервис для пациентов:

• Запись в удобное время в удобном районе;

• Обратная связь с врачом (по телефону в процессе лечения);

• Индивидуальный менеджер по сопровождению (по программе персональной медицины);

• Личный кабинет: онлайн доступ к результатам анализов, листам назначений, графику предстоящих приемов;

• Онлайн уведомления о состоянии бонусного счета, накопленных и подарочных бонусах, персональных условиях получения медицинских услуг;

• Возможность организации Экспертного Совета — консультация врачей разных специальностей;

• Подготовка документов для возврата НДФЛ;

• Предоставление справок, больничных листов;

• Возможность получения услуг в рассрочку через банки-партнеры;

• Персональный ежеквартальный журнал «Моя новая жизнь».

Телефон Единой справочной службы в Челябинске: (351) 211-03-03, в Магнитогорске: (3519) 21-03-03.

Чтобы отдать свой голос за ДНК Клинику, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Многопрофильный медицинский центр:

г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 28 В;

г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 24.

Центр акушерства и гинекологии:

г. Челябинск, ул. Яблочкина, 3;

г. Челябинск, пр. Комарова, 133.

www.dnk74.ru

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