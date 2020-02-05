«Ждут, пока растает»: дорогу до креативного кластера в Челябинске не чистят всю зиму

Городские дорожные службы не чистят снег на единственной дороге, ведущей к креативному кластеру Svoboda2. Всю зиму предприниматели вынуждены нанимать трактор самостоятельно. В конце прошлого года они обратились в администрацию района, но, выждав максимально возможный срок, чиновники прислали интересную отписку.

— Ваше обращение направлено в управление дорожного хозяйства. В связи с необходимостью дальнейшей проработки вопроса, срок рассмотрения обращения продлен до 21 февраля 2020 года, — говорится в ответе за подписью первого замглавы Центрального района Андрея Виноградова.

Руководители Svoboda2 недоумевают: ждут, пока растает?

— За зиму два раза убирался снег по устной договоренности с подрядчиком и только на участке, где временный проезд. Остальное чистили мы сами. Участок проезда по стройплощадке обещали чистить подрядчики стройки, а до стройплощадки и после, по идее, должен чистить подрядчик Центрального района, — рассказал КП-Челябинск исполнительный директор центра Александр Козицин.

Фото: Фестиваль городской среды «Всё просто»/vk.com

Напомним, в прошлом году, в связи со строительством развязки Братьев Кашириных — Российская к Svoboda2 навсегда перекрыли проезд по улице Нагорной и с горем пополам сделать временную дорогу — продолжение Красноармейской. Но недавно строители начали перекрывать и ее.

Глава района Виктор Ереклинцев в разговоре с журналистом КП-Челябинск констатировал:

— Дорога официально не входит в состав дорожной сети и это будет нецелевое использование бюджетных средств. Законных оснований отыграть конкурс на ее уборку нет. Временный проезд сделали прошлой осенью, он является объект незавершенного строительства — как таковой дороги не существует. Этот вопрос надо было решать заблаговременно, но не вышло. Мы сейчас смотрим варианты, чтобы привести проезд в надлежащее состояние. Думаю, что до конца недели мы проблему решим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/757711" frameborder="0"></iframe> Креативный кластер в центре Челябинска снова оказался отрезан от мира.

СПРАВКА КП

Креативный кластер открыли в 2017 году на месте бывшего завода оргстекла. Свое название он получил от адреса: улица Свободы, 2. Владельцы вдохновлялись примерами столичных арт-пространств «Винзавод», «Флакон», «Красный октябрь» и Art Play. Арендаторы «Свободы» — художники, фотографы, хэндмейдеры и другие творческие горожане. С точки зрения географической, расположение хорошее — в центре города. Но из-за строительства развязки это место стало заложником дорожной революции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем резонансного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00