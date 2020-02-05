В аптеках Челябинска пропадают медицинские маски

С приходом сезона гриппа и ОРВИ жители Челябинска стали жаловаться на массово дорожающие медицинские маски. Предположительно, сети аптек решили подзаработать на продажах из-за высокого спроса в период простуд. КП-Челябинск решила лично разобраться в вопросе и узнать реальное положение дел.

ЦЕНЫ ВВЕРХ

Мы обошли десять аптечных пунктов разных компаний. В них действительно исчезли дешевые маски. Единственные повязки, которые были в продаже, стоили от 70 рублей за три штуки при нормальной цене в 23 рубля. Фармацевт признает: было распоряжение поднять цену. Однако в других аптеках ситуация обстояла еще хуже.

Сразу в пяти фармацевтических сетях продавцы сообщили, что медицинских масок нет в продаже совсем. В некоторых пунктах — уже неделю. В одной из аптек поделились интересным, но грустным лайфхаком от горожан. Люди покупают метр марли за 110 рублей, из которого сшивают самодельную маску.

В интернет-магазинах положение также не лучшее. На сайте-агрегаторе цен, введя в поиск «медицинские маски», можно увидеть только дорогие вариации от 115 рублей. Стандартных повязок нет в наличии.

ВЛАСТИ ПЫТАЮТСЯ ВМЕШАТЬСЯ

Цены продолжают расти несмотря на грядущую проверку антимонопольщиков. Несколько крупных сетей могли потенциально нарушить антиконкурентное соглашение по повышению цен, а также соответствующее предписание от оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.

В то же время пользователи нашей группы во «ВКонтакте» отмечают, что в некоторых местах все же можно купить маски по приемлемой цене. Так, например, пять защитных повязок можно было найти в косметических за 35 рублей.

В Минздраве Челябинской области сообщили, что ситуация с дефицитом масок взята под личный контроль ведомства, а также губернатора Алексея Текслера.

НА ЗАМЕТКУ

Как правильно носить медицинскую маску

— Маску нужно надеть так, чтобы она закрывала нос, рот и подбородок.

— Если в маску вшито пластичное крепление, плотно прижмите его к спинке носа. Если есть специальные складки, разверните их, чтобы маска плотнее прилегала к лицу.

— Если сняли маску, не надевайте снова — выбрасывайте.

— Меняйте маску каждые два часа.

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