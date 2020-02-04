Антимонопольная служба проверит подорожание медицинских масок в Челябинске
Жители Челябинска пожаловались, что в аптеках подорожали медицинские маски. Сейчас, когда в области многие болеют простудой и гриппом, спрос на одноразовые повязки вырос. И, видимо, торговцы решили заработать.
— Челябинское УФАС России готовит запросы в крупные аптечные сети для получения информации о стоимости средств защиты и экономических причинах изменения их цены. Запросы будут направлены в адрес аптек «Классика», «Живика», «Областной аптечный склад», «Вита», «Фармленд», «Аптека от склада» и другие, — рассказали в ведомстве.
Антимонопольная служба проверит, не нарушили ли аптеки антиконкурентное соглашение по повышению цен. В региональном УФАС также напомнили, оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса поручил ФАС и Росздравнадзору пресекать попытки завышения цен аптечными сетями.
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ИСТОЧНИК KP.RU